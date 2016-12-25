Моуриньо: "Обожаю Boxng Day!"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что обожает играть в футбол на Boxing Day.

Впервые с особенностью английского футбола играть много матчей в околорождественский период Моуриньо познакомился еще в 2004 году, когда впервые возглавил "Челси". С тех пор Жозе полюбил эту национальную традицию и сейчас с нетерпением ожидает завтрашнего поединка с "Сандерлендом".



"Я обожаю это! Знаю, семья немного скучает по нам, но семья любит нас. Они знают нас, знают нашу природу, и они знают, что мы счастливы играть в футбол, обеспечивая всем любящим футбол людям нечто особенное в этот период, когда почти ни одна страна не может предложить футбол для фанатов".



"Поэтому в конце концов семья счастлива, потому что счастливы мы. Мне это очень нравится, и Boxing Day — очень особенный день, чтобы отработать его и дать людям нечто, что они любят".



"Все мы знаем, что эта страна влюблена в футбол, Манчестер влюблен в "Манчестер Юнайтед", и я более чем счастлив работать на Boxing Day", — сообщил Моуриньо MUTV.