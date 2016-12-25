Моуриньо: "Обожаю Boxng Day!"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что обожает играть в футбол на Boxing Day.
Впервые с особенностью английского футбола играть много матчей в околорождественский период Моуриньо познакомился еще в 2004 году, когда впервые возглавил "Челси". С тех пор Жозе полюбил эту национальную традицию и сейчас с нетерпением ожидает завтрашнего поединка с "Сандерлендом".
"Я обожаю это! Знаю, семья немного скучает по нам, но семья любит нас. Они знают нас, знают нашу природу, и они знают, что мы счастливы играть в футбол, обеспечивая всем любящим футбол людям нечто особенное в этот период, когда почти ни одна страна не может предложить футбол для фанатов".
"Поэтому в конце концов семья счастлива, потому что счастливы мы. Мне это очень нравится, и Boxing Day — очень особенный день, чтобы отработать его и дать людям нечто, что они любят".
"Все мы знаем, что эта страна влюблена в футбол, Манчестер влюблен в "Манчестер Юнайтед", и я более чем счастлив работать на Boxing Day", — сообщил Моуриньо MUTV.
25.12.2016 12:00
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Боксинг дэй любят все . Кроме Уилшера , Старриджа , Сильвы , Рэмзи , Компани и остальных топеров
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боксинг дэй любят все
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Все ноулайферы обожают боксинг дэй
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это отличный подарок на праздник...
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Boxng Day - поменяет ситуацию в таблице, точнее в верху... Челси со своей "минимум победа в один мяч" так и будет на первом это мое мнение а вот, со 2го по 5 место интересно будет. МС думаю оступиться, Гвардиола не опытен в Англии не говоря о "Boxng Day", Тотенхем думаю тоже сдаст позиции так как лавка все равно коротка ((( ... ставка на Ливерпуль он подымит свои позиции... ну и конечно "Классные дьяволы" как не в Boxng Day догонять лидеров, Ибрагиму, Погбе, и остальным есть что доказывать жду что после Boxng Day МЮ в 4.
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Потому что у аутиста нет ни семьи ни друзей с кем праздновать
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а венгер так не считает ....
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обозажет сквирт в боксинг от всех команд
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Моуриньо: обожаю ныть в Boxing Day!
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Надеюсь МочаТв все матчи мю покажет
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српский boxng day
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никаких перерывов, смотреть нечего будет. АПЛ рулит
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Позорище "Boxng Day"
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Boxing Day - мы все очень любим!!)))
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унизят так, что разлюбит и боксен дей.
армия лвг
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все обожают,Маур,ибо смотреть больше нечего.молодёжку в Канаде только ночью показывают,а на работу тогда как?
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Я уже предвкушаю, как буду смотреть Ливерпуль - МС перед новогодней ночью.
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А что же тогда возмущается календарем?
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Красавец!
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