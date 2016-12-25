Моуриньо: "Обожаю Boxng Day!"

Жозе Моуриньо Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что обожает играть в футбол на Boxing Day.

Впервые с особенностью английского футбола играть много матчей в околорождественский период Моуриньо познакомился еще в 2004 году, когда впервые возглавил "Челси". С тех пор Жозе полюбил эту национальную традицию и сейчас с нетерпением ожидает завтрашнего поединка с "Сандерлендом".

"Я обожаю это! Знаю, семья немного скучает по нам, но семья любит нас. Они знают нас, знают нашу природу, и они знают, что мы счастливы играть в футбол, обеспечивая всем любящим футбол людям нечто особенное в этот период, когда почти ни одна страна не может предложить футбол для фанатов".

"Поэтому в конце концов семья счастлива, потому что счастливы мы. Мне это очень нравится, и Boxing Day — очень особенный день, чтобы отработать его и дать людям нечто, что они любят".

"Все мы знаем, что эта страна влюблена в футбол, Манчестер влюблен в "Манчестер Юнайтед", и я более чем счастлив работать на Boxing Day", — сообщил Моуриньо MUTV.


Метки Boxing Day, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2016 12:00

Количество просмотров Просмотров: 4355

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Последние комментарии:




  1. halamadrid94 25.12.2016 15:53 # halamadrid94
    Боксинг дэй любят все . Кроме Уилшера , Старриджа , Сильвы , Рэмзи , Компани и остальных топеров

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  2. violator 25.12.2016 15:50 # violator
    боксинг дэй любят все

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  3. lexa-arsenal 25.12.2016 14:05 # lexa-arsenal
    Все ноулайферы обожают боксинг дэй

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  4. roykean11 25.12.2016 13:41 # roykean11
    это отличный подарок на праздник...

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  5. sulimani 25.12.2016 13:33 # sulimani
    Boxng Day - поменяет ситуацию в таблице, точнее в верху... Челси со своей "минимум победа в один мяч" так и будет на первом это мое мнение а вот, со 2го по 5 место интересно будет. МС думаю оступиться, Гвардиола не опытен в Англии не говоря о "Boxng Day", Тотенхем думаю тоже сдаст позиции так как лавка все равно коротка ((( ... ставка на Ливерпуль он подымит свои позиции... ну и конечно "Классные дьяволы" как не в Boxng Day догонять лидеров, Ибрагиму, Погбе, и остальным есть что доказывать жду что после Boxng Day МЮ в 4.

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  6. iroquez 25.12.2016 13:33 # iroquez
    Потому что у аутиста нет ни семьи ни друзей с кем праздновать

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  7. sj606 25.12.2016 13:19 # sj606
    а венгер так не считает ....

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  8. blackdreamer 25.12.2016 13:13 # blackdreamer
    обозажет сквирт в боксинг от всех команд

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  9. second005 25.12.2016 13:11 # second005
    Моуриньо: обожаю ныть в Boxing Day!

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  10. myscore 25.12.2016 12:59 # myscore
    Надеюсь МочаТв все матчи мю покажет

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  11. godlike 25.12.2016 12:58 # godlike
    српский boxng day

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  12. mancunia-planet 25.12.2016 12:44 # mancunia-planet
    никаких перерывов, смотреть нечего будет. АПЛ рулит

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  13. dota2 25.12.2016 12:43 # dota2
    Позорище "Boxng Day"

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  14. donmeta 25.12.2016 12:42 # donmeta
    Boxing Day - мы все очень любим!!)))

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  15. electric 25.12.2016 12:19 # electric
    унизят так, что разлюбит и боксен дей.
    армия лвг

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  16. dimon70 25.12.2016 12:17 # dimon70
    все обожают,Маур,ибо смотреть больше нечего.молодёжку в Канаде только ночью показывают,а на работу тогда как?

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  17. dragonishka 25.12.2016 12:06 # dragonishka
    Я уже предвкушаю, как буду смотреть Ливерпуль - МС перед новогодней ночью.

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  18. dred 25.12.2016 12:04 # dred
    А что же тогда возмущается календарем?

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  19. vasya-mu 25.12.2016 12:04 # vasya-mu
    Красавец!

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