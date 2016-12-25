Гвардиола консультировался у Сильвы насчет Boxing Day

Давид Сильва и Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что спрашивал совета у своего полузащитника Давида Сильвы насчет того, как нужно готовиться и играть матчи в насыщенный праздничный период.

Выезд к "Халлу" на Boxing Day станет первым матчем из четырех, которые "горожанам" предстоит сыграть в течение 11 дней. В преддверии этого периода Гвардиола, привыкший к рождественским каникулам, даже был вынужден обратиться к своему соотечественнику за советом.

"Я беседовал с Сильвой и другими, и они объяснили мне, каково это играть против "Халла" на Boxing Day".

"За короткое время здесь я понял, что разница между первой десяткой и второй десяткой команд не столь велика. Поэтому здесь так сложно побеждать. Где бы мы ни играли, дома или на выезде, я не ожидаю легкого матча".

"Это мой первый год здесь, и люди говорят, что на Рождество ты должен быть сосредоточен, потому что праздничный обед и ужин не должны отвлечь тебя от подготовки", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Сильва

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2016 11:00

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  1. myscore 25.12.2016 11:31 # myscore
    И тем не менее > мочавринье

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  2. ask 25.12.2016 11:27 # ask
    Аха-лысый физручела )

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  3. budun 25.12.2016 11:21 # budun
    гений.

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  4. conte-top 25.12.2016 11:02 # conte-top
    лысый поплыл

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