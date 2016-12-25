Гвардиола консультировался у Сильвы насчет Boxing Day

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что спрашивал совета у своего полузащитника Давида Сильвы насчет того, как нужно готовиться и играть матчи в насыщенный праздничный период.

Выезд к "Халлу" на Boxing Day станет первым матчем из четырех, которые "горожанам" предстоит сыграть в течение 11 дней. В преддверии этого периода Гвардиола, привыкший к рождественским каникулам, даже был вынужден обратиться к своему соотечественнику за советом.



"Я беседовал с Сильвой и другими, и они объяснили мне, каково это играть против "Халла" на Boxing Day".



"За короткое время здесь я понял, что разница между первой десяткой и второй десяткой команд не столь велика. Поэтому здесь так сложно побеждать. Где бы мы ни играли, дома или на выезде, я не ожидаю легкого матча".



"Это мой первый год здесь, и люди говорят, что на Рождество ты должен быть сосредоточен, потому что праздничный обед и ужин не должны отвлечь тебя от подготовки", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.