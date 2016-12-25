Клопп: "Мы скучаем по Аллену"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что в его клубе скучают по Джо Аллену, но он все равно считает решение отпустить полузащитника в "Стоук" правильным.

После четырех лет выступлений за мерсисайдский клуб в июле Аллен перебрался в "Стоук" по сделке стоимостью 13 миллионов фунтов. 26-летний валлиец немедленно стал ключевой фигурой "гончаров" и даже заставил болельщиков "Ливерпуля" пожалеть о своем уходе.



В преддверии домашнего матча против "Стоука" Клопп заявил, что не удивлен успехами Джо, который забил уже пять голов за свой новый клуб.



"Скучаем ли мы про Джо Аллену? Да. Он славный малый, невероятно сильный игрок. Но то было наше совместное решение. Мы поговорили по душам, и я не смог гарантировать ему того, что он хотел".



"Это не так, что он спросил меня, как часто будет выходить в старте, но в последние год или два он не был твердым игроком основы. Иногда это следствие травм".



"Все мы знаем о его мастерстве. Когда видишь его игру сейчас, это не является большим сюрпризом. Мы очень рады, что он забивает так много голов и определяет игру "Стоука". Но так бывает в жизни, ведь невозможно обладать всем — либо одно, либо другое".



"Если ты уходишь от нас, то хорошо — покажи, чему ты научился, покажи, что ты выдающийся игрок, и Джо таковым определенно является. Нам нужно будет приглядывать за ним", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.