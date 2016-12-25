Венгер удивлен переездом Оскара в Китай

Оскар Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что решение полузащитника "Челси" Оскара отправиться к Китай стало для него сюрпризом.

На текущей неделе "синие" официально подтвердили продажу Оскара в "Шанхай СИПГ". Таким образом, лидеры Премьер-Лиги выручили за 25-летнего бразильца 60 миллионов фунтов, сделав на игроке прибыль в размере 41 млн. фунтов.

Венгер не скрывает своего удивления по этому поводу и даже считает, что китайский футбол со своими неограниченными финансами может стать угрозой для Премьер-Лиги.

"Это сюрприз, и это отклонение от нормы. Будучи футболистом, обычно ты хочешь сочетать уровень соревнования с размером твоей зарплаты".

"Это сюрприз для меня, но когда я работал в Японии, у нас было много бразильских игроков. Думаю, Оскар переходит, потому что он не играл в Премьер-Лиге. Помимо всего прочего, Китай дает ему возможность играть".

"В данный момент они инвестируют кучу денег. Может ли это стать проблемой для Премьер-Лиги в будущем? Вполне", — цитирует Венгера Sky Sports.


Метки Арсенал, Венгер, Оскар, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2016 09:00

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  1. dzhidaj 25.12.2016 09:24 # dzhidaj
    Китай никогда не будет конкурентом Премьер Лиги

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  2. staryi-eblan 25.12.2016 09:21 # staryi-eblan
    Красивые формы иероглифов у китайского языка, как и буквы Санскрита, Арабского, Иврита и Греческого

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  3. division 25.12.2016 09:04 # division
    Сцук, в Челси топари не только выходят на поле, чтобы играть в футбол, но и в руководстве сидят.

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