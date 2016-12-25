Алдервейрелд тоже заключит новый контракт с "Тоттенхэмом"

Тоби Алдервейрелд Защитник Тоби Алдервейрелд станет очередным игроком "Тоттенхэма", которому главный тренер Маурисио Почеттино положит руку на плечо и поздравит с подписанием нового контракта.

По ходу этого сезона "шпоры" заключили новые сделки с большинством ведущих игроков первой команды, включая голкипера Уго Льориса, защитника Яна Вертонгена и нападающего Харри Кейна.

Как сообщает Daily Mirror, теперь президент лондонского клуба Даниэль Леви сосредоточится на переговорах с 27-летним Алдервейрелдом, недавняя травма которого показала, несколько важной фигурой Тоби является для команды Почеттино.

Экс-защитник "Аякса", "Атлетико" и "Саутгемптона" счастлив на "Уайт Харт Лэйн", поэтому переговоры должны пройти гладко. В клубе ожидают, что Алдервейрелд продлит свое сотрудничество с "Тоттенхэмом" уже в январе.


Метки Алдервейред, контракты, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2016 08:00

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