Алдервейрелд тоже заключит новый контракт с "Тоттенхэмом"
Защитник Тоби Алдервейрелд станет очередным игроком "Тоттенхэма", которому главный тренер Маурисио Почеттино положит руку на плечо и поздравит с подписанием нового контракта.
По ходу этого сезона "шпоры" заключили новые сделки с большинством ведущих игроков первой команды, включая голкипера Уго Льориса, защитника Яна Вертонгена и нападающего Харри Кейна.
Как сообщает Daily Mirror, теперь президент лондонского клуба Даниэль Леви сосредоточится на переговорах с 27-летним Алдервейрелдом, недавняя травма которого показала, несколько важной фигурой Тоби является для команды Почеттино.
Экс-защитник "Аякса", "Атлетико" и "Саутгемптона" счастлив на "Уайт Харт Лэйн", поэтому переговоры должны пройти гладко. В клубе ожидают, что Алдервейрелд продлит свое сотрудничество с "Тоттенхэмом" уже в январе.
25.12.2016 08:00
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