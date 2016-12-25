Клопп не будет искать временных решений в январское окно

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не является большим поклонником зимнего трансферного окна и готов совершать в январе только те покупки, которые бы совершил летом.

После матча против "Сандерленда" 2 января "красные" на месяц потеряют своего ведущего игрока Садио Мане, который уедет выступать за сборную Сенегала на Кубке Африки. Вдобавок в остатке сезона Клопп не сможет рассчитывать на травмированного Данни Ингса.



Однако Юрген не собирается выходить на трансферный рынок и искать временные решения, которые в будущем могут стать проблемами. Клопп выступает за долгосрочное планирование.



"Если у тебя нет больших проблем с травмами и с подбором игроком для стартового состава, тогда в январе ты должен делать только те вещи, которые бы стал делать летом. Иначе ты решаешь проблему на полгода и затем летом обретаешь новую".



"Мы постоянно следим за рынком, но это не означает, что мы всегда можем делать то, что хотим. Если нас заинтересовал игрок, хороший игрок из хорошего клуба, но этот клуб не нуждается в деньгах, тогда у нас нет шансов".



"Мы не хотим убеждать игроков деньгами, мы хотим убеждать их тем, как мы играем. Мы хотим обладать игроками, которые готовы развиваться вместе с нами, и это наш посыл не только на зимнее трансферное окно, но и на следующие несколько лет", — цитирует Клоппа Sky Sports.