Нголо Канте: чемпионский инструмент для "Челси"

Когда о переходе Нголо Канте в "Челси" было объявлено официально, Гари Линекер был очень решителен в оценке этого трансфера: вместе с французом на "Стэмфорд Бридж" может переехать и чемпионский титул. Как видно теперь, эти слова могут оказаться пророческими.

Ведущий Match of the Day, воспитанник "Лестера" и самый известный поклонник клуба, изначально оценивал вклад опорного полузащитника в триумф "лис", как определяющий. Линекер предлагал отдать награду лучшему игроку сезона именно Канте, и сами представители "Лестера" были так же щедры в оценке его талантов. Больше других гордился скаут Стив Уолш, разглядевший брильянт во французском "Кане". Клаудио Раньери не оставался в стороне и вторил человеку, несколько лет помогавшему собирать "лис". С Канте их команда порой имела дополнительного человека в составе — Нголо не играл, он выполнял работу, и выполнял работу сразу за двоих.



Сейчас летние слова Линекера выглядят неплохим прогнозом. "Челси" подходит к Рождеству лидером английского чемпионата, имея преимущество в шесть очков перед ближайшими преследователями. При этом, "Лестер" занимает 15-ю строчку — фактически, по прошествии календарного года команды поменялись местами. Отдав Канте, "лисы" оказались в положении прошлогоднего "Челси", в то время как команда Антонио Конте взобралась на вершину, имея в своем составе не знающего усталости разрушителя.



Конечно, будет преувеличением сказать, что позиции обеих команд в составе определяет наличие и отсутствие Канте. При всех стараниях, Нголо, как и любой другой футболист, не может выиграть чемпионское звание в одиночку, равно как и его потеря — не причина, по которой "Лестер" отбросило на 14 позиций вниз по таблице. Предыдущий сезон был историческим и аномальным, а в этом году чемпионату возвращается привычный вид. "Челси" снова на вершине, потому что его лучшие футболисты вернулись на привычный для них уровень, и ровно то же — с обратной стороны — касается "Лестера". Если "синие" станут чемпионами, их титул не будет выигран Канте, но он определенно станет одной из важнейших фигур на этом пути.



Кто-то скажет, что лондонцам не стоит гордиться подписанием Нголо, как "находкой" — в конце концов, действительно выгодную сделку прошлым летом совершил "Лестер" и Стив Уолш. Француз не был настолько блистательным футболистом в Лиге 1, его потенциал был раскрыт именно в "Лестере", после чего "Челси", на правах постоянной величины английского футбола, переманил Нголо к себе, не имея даже места в еврокубках. Футбольная экономика, тем не менее, не требует от клуба такого масштаба слишком выгодного поиска оригинальных талантов. С точки зрения "Челси", приобретение настолько влиятельного футболиста за 32 миллиона фунтов — отличная сделка, и, наверняка, сейчас на нее с какой-то завистью смотрят другие состоятельные конкуренты "синих".



На "Стэмфорд Бридж" хорошо знают о том, какую важность для победы в чемпионате может иметь мощный центральный полузащитник. Для этого необязательно возвращаться во времена легендарного Клода Макелеле. Свой последний "трофей" команда Жозе Моуриньо выиграла в позапрошлом сезоне, когда лучший футбол в собственной карьере демонстрировал Неманья Матич. Португальский тренер был убежден в том, что ему удалось получить максимум от талантов серба, ставшего доминирующей фигурой в центральной зоне "синих". Следующий сезон это, похоже, подтвердил: когда Матич растерял свои физические кондиции, контроль в центральной зоне "Челси" пропал. Это была далеко не единственная причина провала действующих чемпионов, но понятно, почему Антонио Конте, новый менеджер лондонцев, искал новые опции на определяющей позиции.



Канте не просто созвучен фамилии своего тренера — его скромность и трудоспособность прямо олицетворяют те качества, которые Конте больше всего ценит в футболистах. Более того, используя ограниченный, но крайне действенный арсенал француза, Антонио успешно перешел на схему игры 3-4-3, что позволило ему одновременно использовать на поле и Канте, и Матича. Этот факт не менее важен, чем эффективность вингбеков "Челси": контролируя защитную часть игры за счет энергии и хорошего чтения ситуация, Канте также позволяет Матичу обратиться к манере, которая прежде проявлялась у него эпизодически. По сути, благодаря Нголо серб стал таким себе "бокс-ту-бокс" полузащитником. При всем этом, на "Стэмфорд Бридж" Канте и сам чуть более ориентирован атаку. В 17 играх чемпионата на его счету 12 созданных у чужих ворот моментов, один гол (пусть и против смешно действовавшей обороны "Манчестер Юнайтед"), а также высокий средний показатель в точности передач.



Прямо сейчас француз занимает первую позицию в истории Премьер-Лиги по количеству выигранных матчей. Полтора сезона — отрезок небольшой, но Канте на пути уникального достижения, имея шанс выиграть два подряд чемпионских титула с разными командами. Никто не говорит, что одно только его присутствие сделало чемпионом "Лестер" и, возможно, вернет корону на "Стэмфорд Бридж". В то же время очевидно, что за очень короткие сроки энергичный опорный полузащитник стал самым эффективным рабочим инструментом при создании комплексных коллективов, способных бороться за самые высокие позиции в Премьер-Лиге. Следуя своему статусу и экономическому положению, "Челси" также совершил великолепную сделку, которой сейчас наверняка завидуют конкуренты команды Антонио Конте.







Иван Громиков специально для FAPL.ru