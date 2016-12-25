Нголо Канте: чемпионский инструмент для "Челси"

Нголо Канте Когда о переходе Нголо Канте в "Челси" было объявлено официально, Гари Линекер был очень решителен в оценке этого трансфера: вместе с французом на "Стэмфорд Бридж" может переехать и чемпионский титул. Как видно теперь, эти слова могут оказаться пророческими.

Ведущий Match of the Day, воспитанник "Лестера" и самый известный поклонник клуба, изначально оценивал вклад опорного полузащитника в триумф "лис", как определяющий. Линекер предлагал отдать награду лучшему игроку сезона именно Канте, и сами представители "Лестера" были так же щедры в оценке его талантов. Больше других гордился скаут Стив Уолш, разглядевший брильянт во французском "Кане". Клаудио Раньери не оставался в стороне и вторил человеку, несколько лет помогавшему собирать "лис". С Канте их команда порой имела дополнительного человека в составе — Нголо не играл, он выполнял работу, и выполнял работу сразу за двоих.

Нголо Канте в Лестере Сейчас летние слова Линекера выглядят неплохим прогнозом. "Челси" подходит к Рождеству лидером английского чемпионата, имея преимущество в шесть очков перед ближайшими преследователями. При этом, "Лестер" занимает 15-ю строчку — фактически, по прошествии календарного года команды поменялись местами. Отдав Канте, "лисы" оказались в положении прошлогоднего "Челси", в то время как команда Антонио Конте взобралась на вершину, имея в своем составе не знающего усталости разрушителя.

Конечно, будет преувеличением сказать, что позиции обеих команд в составе определяет наличие и отсутствие Канте. При всех стараниях, Нголо, как и любой другой футболист, не может выиграть чемпионское звание в одиночку, равно как и его потеря — не причина, по которой "Лестер" отбросило на 14 позиций вниз по таблице. Предыдущий сезон был историческим и аномальным, а в этом году чемпионату возвращается привычный вид. "Челси" снова на вершине, потому что его лучшие футболисты вернулись на привычный для них уровень, и ровно то же — с обратной стороны — касается "Лестера". Если "синие" станут чемпионами, их титул не будет выигран Канте, но он определенно станет одной из важнейших фигур на этом пути.

Кто-то скажет, что лондонцам не стоит гордиться подписанием Нголо, как "находкой" — в конце концов, действительно выгодную сделку прошлым летом совершил "Лестер" и Стив Уолш. Француз не был настолько блистательным футболистом в Лиге 1, его потенциал был раскрыт именно в "Лестере", после чего "Челси", на правах постоянной величины английского футбола, переманил Нголо к себе, не имея даже места в еврокубках. Футбольная экономика, тем не менее, не требует от клуба такого масштаба слишком выгодного поиска оригинальных талантов. С точки зрения "Челси", приобретение настолько влиятельного футболиста за 32 миллиона фунтов — отличная сделка, и, наверняка, сейчас на нее с какой-то завистью смотрят другие состоятельные конкуренты "синих".

На "Стэмфорд Бридж" хорошо знают о том, какую важность для победы в чемпионате может иметь мощный центральный полузащитник. Для этого необязательно возвращаться во времена легендарного Клода Макелеле. Свой последний "трофей" команда Жозе Моуриньо выиграла в позапрошлом сезоне, когда лучший футбол в собственной карьере демонстрировал Неманья Матич. Португальский тренер был убежден в том, что ему удалось получить максимум от талантов серба, ставшего доминирующей фигурой в центральной зоне "синих". Следующий сезон это, похоже, подтвердил: когда Матич растерял свои физические кондиции, контроль в центральной зоне "Челси" пропал. Это была далеко не единственная причина провала действующих чемпионов, но понятно, почему Антонио Конте, новый менеджер лондонцев, искал новые опции на определяющей позиции.

Нголо Канте и Антонио Конте Канте не просто созвучен фамилии своего тренера — его скромность и трудоспособность прямо олицетворяют те качества, которые Конте больше всего ценит в футболистах. Более того, используя ограниченный, но крайне действенный арсенал француза, Антонио успешно перешел на схему игры 3-4-3, что позволило ему одновременно использовать на поле и Канте, и Матича. Этот факт не менее важен, чем эффективность вингбеков "Челси": контролируя защитную часть игры за счет энергии и хорошего чтения ситуация, Канте также позволяет Матичу обратиться к манере, которая прежде проявлялась у него эпизодически. По сути, благодаря Нголо серб стал таким себе "бокс-ту-бокс" полузащитником. При всем этом, на "Стэмфорд Бридж" Канте и сам чуть более ориентирован атаку. В 17 играх чемпионата на его счету 12 созданных у чужих ворот моментов, один гол (пусть и против смешно действовавшей обороны "Манчестер Юнайтед"), а также высокий средний показатель в точности передач.

Прямо сейчас француз занимает первую позицию в истории Премьер-Лиги по количеству выигранных матчей. Полтора сезона — отрезок небольшой, но Канте на пути уникального достижения, имея шанс выиграть два подряд чемпионских титула с разными командами. Никто не говорит, что одно только его присутствие сделало чемпионом "Лестер" и, возможно, вернет корону на "Стэмфорд Бридж". В то же время очевидно, что за очень короткие сроки энергичный опорный полузащитник стал самым эффективным рабочим инструментом при создании комплексных коллективов, способных бороться за самые высокие позиции в Премьер-Лиге. Следуя своему статусу и экономическому положению, "Челси" также совершил великолепную сделку, которой сейчас наверняка завидуют конкуренты команды Антонио Конте.



Иван Громиков специально для FAPL.ru


Метки видео, Канте, статьи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2016 06:00

Количество просмотров Просмотров: 5244

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Последние комментарии:




  1. mcferson-42 25.12.2016 11:34 # mcferson-42
    когда то я пытался адекватить на этом ресурсе, но потом мне сказали что моя мама - пидop ,а сам я затрален кумысом..с тех пор жизнь заиграла новыми красками,а сам я спорю,нет даже срусь со всеми по всем аспектам.

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  2. espresso 25.12.2016 11:33 # espresso
    В Черном Море разбился самолет Ту-154 Минобороны РФ.

    На борту находилось 83 пассажира, в том числе артисты ансамбля Александрова, которые направлялись в Сирию, чтобы дать новогодний концерт.

    Также с ними летели 9 журналистов Первого канала и телеканала Звезда.

    После вылета самолет пропал с радаров, позже на поверхности воды обнаружили обломки, сообщают РИА новости

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  3. terrann 25.12.2016 11:32 # terrann
    >годная ветка
    >про игрока пенсильвании
    Вотэтололкеказаза

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  4. conte-top 25.12.2016 11:28 # conte-top
    Миша, обращаюсь к тебе в день Рождества Христова. Надеюсь, что ты не ноулайфер и сегодня на фупель не зайдешь, но если это не так, то не бань, плизки, меня, а с этими хуисасами поступай, как посчитаешь правильным.

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  5. mafia 25.12.2016 11:27 # mafia
    щас бы покупать погба за 120 милионов и сосать куи

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  6. ask 25.12.2016 11:26 # ask
    Шикарный игрок! Как Канте положил пригороду сказка!

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  7. nemovista 25.12.2016 11:25 # nemovista
    Пенсы плачут что в новости про их топового опз их называют "ушлепками",

    #давайтежитьдружно

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  8. mototroller 25.12.2016 11:25 # mototroller
    Степе нравится дикаприо))).

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  9. che-ger 25.12.2016 11:24 # che-ger
    Вот бы заскринуть это дерьмо и показать всем какой же фапл ущербный из за долбанных идиотов .

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  10. mcferson-42 25.12.2016 11:23 # mcferson-42
    ой чую побанят нас к xyям за такие проделки

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  11. terrann 25.12.2016 11:18 # terrann
    Воскресенье. День высыпания у тебя.
    Отключился, не берешь трубку а звонят друзья
    Жизнь прекраснааа, тебе совсем немного лееет
    Но ее рядом нет.
    Где ты???? Где апл по уик-эндам. Сцука это все из-за пенсов

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  12. mafia 25.12.2016 11:14 # mafia
    В коем то веке интересную для обсуждения ветку запилили, как дауны и здесь все засрали

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  13. che-ger 25.12.2016 11:11 # che-ger
    И что ?

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  14. che-ger 25.12.2016 11:04 # che-ger
    Долбанные неадекваты

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  15. billy-talent 25.12.2016 11:03 # billy-talent
    Привет , не хотел бы тебя обидеть как человека любящий футбол но ты адекват или нет ?? Говоришь зашквар для пенсов когда Санчес выбирает между Китаем и Челси , но был бы вместо Челси твой Ман.Сити он точно также бы выбирал между Китаем и Ман.Сити ибо Санчесу волнует деньги так что зашквар тут не при чём ибо Арсеналу зашквар что Санчес уходит от них из за денег . И ещё , говоришь что Канте перешёл в Челси из за денег возможно это так , но почему ты приводишь в пример именно Канте у Ман.Сити же вся команда собрана из денег и вообще все топ клубы Европы сплошная монополия все мешки а не только Китай , МЛС и т.д .

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  16. luckymen 25.12.2016 10:59 # luckymen
    Челси купил за 30 млн лучшего опорника АПЛ и лидирует в таблице
    скам купил за 100 млн бесполезное бревно и затерялся в дебрях таблицы

    лул))

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  17. che-ger 25.12.2016 10:50 # che-ger
    Обращение SUPERGLOR-у . Привет , не хотел бы тебя обидеть как человека любящий футбол но ты адекват или нет ?? Говоришь зашквар для пенсов когда Санчес выбирает между Китаем и Челси , но был бы вместо Челси твой Ман.Сити он точно также бы выбирал между Китаем и Ман.Сити ибо Санчесу волнует деньги так что зашквар тут не при чём ибо Арсеналу зашквар что Санчес уходит от них из за денег . И ещё , говоришь что Канте перешёл в Челси из за денег возможно это так , но почему ты приводишь в пример именно Канте у Ман.Сити же вся команда собрана из денег и вообще все топ клубы Европы сплошная монополия все мешки а не только Китай , МЛС и т.д .

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  18. nemovista 25.12.2016 10:48 # nemovista
    Хорош безусловно. Хороший ход от Челси.

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  19. mafia 25.12.2016 10:47 # mafia
    бле почитал прошлкю ветку и пзд с валмина приорал
    такой сука бомбер дикий)
    его тралить уже стало чем то вроде мейнстрима

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  20. superglor 25.12.2016 10:41 # superglor
    На какой матч сегодня лучше поставить? Надо бабла срочно до завтра срубить, чтобы за учебу заплатить.

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