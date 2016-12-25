Ван Дейк: "У меня есть амбиции"

Защитник "Саутгемптона" Виргил Ван Дейк не смог поклясться в верности своему клубу, заявив, что у него "есть амбиции".

Согласно слухам в прессе, клуб с "Сент Мэри" совершенно не заинтересован в продаже своей звезды в январе, однако слухи, сватающие 25-летнего голландца в "Манчестер Сити", "Эвертон" и ПСЖ, не утихают.



Сам Виргил предпочитает осторожно выражаться насчет своего будущего, но не скрывает, что хочет выступать на более высоком уровне, нежели "Саутгемптон".



"Каждый говорит, что когда тебе 25, то лучшие годы еще впереди, однако я получаю удовольствие от каждого момента в настоящее время. "Саутгемптон" — очень хороший клуб для меня, это удивительное место, и я рад быть частью их успеха".



"Однако у каждого игрока в мире есть амбиции. Я амбициозен, как и любой другой. Я хочу достичь максимума за свою карьеру игрока. Я способен прибавить в каждом аспекте, и для этого требуется время. Требуются матчи".



"Я стремлюсь к тому, чтобы выступать на высочайшем уровне и быть успешным со своей национальной командой. Цена, которую вы называете? Я ничего не могу с этим поделать. Таков современный футбол. Но я не чувствую давления — ни капли", — сообщил Ван Дейк The Times.