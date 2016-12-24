Эллардайс рассказал о своих переживаниях после потери работы в сборной Англии

Новоиспеченный тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс рассказал, что потеря работы в сборной Англии стала для него огромным потрясением.

Напомним, Эллардайс возглавлял сборную Англии лишь 67 дней, сыграв единственный матч. Разгоревшийся коррупционный скандал заставил Большого Сэма оставить "работу своей мечты", как он ее назвал в момент назначения.



Накануне 62-летний Эллардайс возобновил тренерскую карьеру, заключив контракт до 2019 года с "Пэлас". В интервью Sky Sports Сэм рассказал о своих переживаниях ранее в этом сезоне.



"Первые четыре недели стали одним из темнейших моментов моей карьеры, особенно если учитывать первичную реакцию, которая, мягко говоря, была слегка истеричной".



"Я говорю за себя, за свою жену и свою семью. Нам всем пришлось столкнуться с проблемами — а также моим детям, моим внукам в школе".



"Но в конце концов проходит время, ты преодолеваешь невзгоды и живешь дальше. Взяться за эту работу — это и значит для меня жить дальше", — сообщил Эллардайс.