Почеттино не считает Китай угрозой для "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино уверен, что его игроки откажутся от соблазна переехать в Китай.

На этой неделе трансферный рынок взорвал переход плеймейкера "Челси" Оскара в китайский "Шанхай СИПГ". Некоторые тренеры - например, Арсен Венгер и Юрген Клопп - выразили опасения, что примеру бразильца последуют другие звезды Премьер-Лиги.



Почеттино со своей стороны уверен, что его молодые таланты откажутся от соблазнов, связанных с переездом в Китай, и продолжат развиваться в конкурентоспособной лиге.



"Я не считаю Китай угрозой для нас. Мои парни любят играть в футбол и конкурировать с лучшими командами в мире. Да, если бы кто-то из наших игроков согласился на переезд в Китай, мои слова прозвучали бы странно. Но это разные обстоятельства и я уважаю разные мнения", - цитирует Почеттино The Independent.