Почеттино не считает Китай угрозой для "Тоттенхэма"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино уверен, что его игроки откажутся от соблазна переехать в Китай.
На этой неделе трансферный рынок взорвал переход плеймейкера "Челси" Оскара в китайский "Шанхай СИПГ". Некоторые тренеры - например, Арсен Венгер и Юрген Клопп - выразили опасения, что примеру бразильца последуют другие звезды Премьер-Лиги.
Почеттино со своей стороны уверен, что его молодые таланты откажутся от соблазнов, связанных с переездом в Китай, и продолжат развиваться в конкурентоспособной лиге.
"Я не считаю Китай угрозой для нас. Мои парни любят играть в футбол и конкурировать с лучшими командами в мире. Да, если бы кто-то из наших игроков согласился на переезд в Китай, мои слова прозвучали бы странно. Но это разные обстоятельства и я уважаю разные мнения", - цитирует Почеттино The Independent.
24.12.2016 21:00
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Вопрос только в том, а нужны ли они в Китае))
Китайцам интереснее бразильцев покупать.
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