Лэмпард открыт к возвращению в "Челси"

Полузащитник Фрэнк Лэмпард признался, что открыт к идее вернуться в "Челси" — как игрок или в какой-нибудь другой роли.

Буквально на днях главный тренер "синих" Антонио Конте практически исключил скорое возвращение Лэмпарда на "Стэмфорд Бридж". Итальянский специалист выразил уверенность, что Фрэнк хочет продолжать играть.



Однако реальность такова, что 38-летний Лэмпард, ныне находящийся в статусе свободного агента, пока не определился со своим следующим шагом. Но мысль о возвращении в "Челси" действительно есть на уме у Фрэнка.



"Я все еще в ожидании пятилетнего контракта от "Челси", но они мне пока не звонили! Я не привык ждать!"



"Мы с Джоном (Терри) насквозь пропитаны "Челси". Чтобы бы ни произошло, я все равно буду связан каким-нибудь образом с "Челси". Возможно, через сезонный абонемент, чтобы ходить и смотреть на них, но я не знаю наверняка".



"Я буду в тесном контакте, но это не в моих руках, найдется ли для меня какая-нибудь роль, поэтому мне нечего добавить. Я очень расслаблен насчет этого, и мне это приятно. Я не тот, кто на закате своей карьеры будет суетиться и думать: "Что будет теперь?"



"Я расслаблен, и если подвернется правильная возможность, я воспользуюсь ей. Конечно, я был бы счастлив вернуться в "Челси", но так не всегда бывает".



"Я собираюсь встретить это Рождестве с семьей, выпью пару бутылок пива и съем дополнительную порцию индейки. А в январе я приму решение, продолжу я играть — у меня есть ряд вариантов — или завершу карьеру и посмотрю, что делать дальше", — сообщил Лэмпард Sky Sports.