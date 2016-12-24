Венгер уверен, что ситуация с его контрактом не дестабилизирует "Арсенал"
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не видит проблемы в своем решении отложить до апрель подписание нового контракта с клубом.
Как известно, действующее соглашение 67-летнего француза истекает уже в конце этого сезона. По слухам, неопределенность с будущим Арсена является одним из препятствий к продлению сотрудничества с Месутом Озилом и Алексисом Санчесом.
Однако сам Венгер не видит в этом никакой проблемы и верит, что его клуб будет достаточно терпелив, как всегда прежде.
"Да, руководство это устраивает. Я всегда говорил, что по весне будет видно, как обстоят дела, и тогда я и приму свое решение. Кроме того, клуб волен принять свое решение. Это не так, что у меня есть какие-либо права только потому, что я здесь давно нахожусь. Ведь мы в одной лодке".
"Нет, я не вижу в этом никакой проблемы. Многие тренеры оказывались в ситуации, когда их контракт истекает. Раньше это случалось и со мной. Иногда я продлевал свой контракт только в марте и апреле. Так что это не проблема".
"Везде, где мне мне только довелось побывать, я работал до последнего дня своего контракта с полной самоотдачей, и люди это уважают", — цитирует Венгера Sky Sports.
24.12.2016 19:00
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настанет ведь день, когда уйдёт Венгер, скоро видать
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короче саня передаем всем иншаалла. все впорядке, живцелорел.
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>Венгер продлевает контракт
>Озил и Санчес уходят из-за нищебродства клуба
>Арс вылетает из 4ки и больше никогда не возвращается
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Изи продлит контракт даже после не самых успешных итогов сезона, оставив канонят полыхать.
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не прадлять!!!!
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