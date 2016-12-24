Венгер уверен, что ситуация с его контрактом не дестабилизирует "Арсенал"

Арсен Венгер Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не видит проблемы в своем решении отложить до апрель подписание нового контракта с клубом.

Как известно, действующее соглашение 67-летнего француза истекает уже в конце этого сезона. По слухам, неопределенность с будущим Арсена является одним из препятствий к продлению сотрудничества с Месутом Озилом и Алексисом Санчесом.

Однако сам Венгер не видит в этом никакой проблемы и верит, что его клуб будет достаточно терпелив, как всегда прежде.

"Да, руководство это устраивает. Я всегда говорил, что по весне будет видно, как обстоят дела, и тогда я и приму свое решение. Кроме того, клуб волен принять свое решение. Это не так, что у меня есть какие-либо права только потому, что я здесь давно нахожусь. Ведь мы в одной лодке".

"Нет, я не вижу в этом никакой проблемы. Многие тренеры оказывались в ситуации, когда их контракт истекает. Раньше это случалось и со мной. Иногда я продлевал свой контракт только в марте и апреле. Так что это не проблема".

"Везде, где мне мне только довелось побывать, я работал до последнего дня своего контракта с полной самоотдачей, и люди это уважают", — цитирует Венгера Sky Sports.


Метки Арсенал, Венгер, контракты

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2016 19:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 24.12.2016 19:12 # mancunia-planet
    настанет ведь день, когда уйдёт Венгер, скоро видать

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  2. melwood-lfc 24.12.2016 19:07 # melwood-lfc
    короче саня передаем всем иншаалла. все впорядке, живцелорел.

    https://pp.vk.me/c837435/v837435018/112d1/83sfdR7bpGc.jpg

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  3. stepan-jam-boss 24.12.2016 19:02 # stepan-jam-boss
    >Венгер продлевает контракт
    >Озил и Санчес уходят из-за нищебродства клуба
    >Арс вылетает из 4ки и больше никогда не возвращается

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  4. new-day 24.12.2016 19:01 # new-day
    Изи продлит контракт даже после не самых успешных итогов сезона, оставив канонят полыхать.

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  5. wengerrrro 24.12.2016 19:01 # wengerrrro
    не прадлять!!!!

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