Венгер уверен, что ситуация с его контрактом не дестабилизирует "Арсенал"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не видит проблемы в своем решении отложить до апрель подписание нового контракта с клубом.

Как известно, действующее соглашение 67-летнего француза истекает уже в конце этого сезона. По слухам, неопределенность с будущим Арсена является одним из препятствий к продлению сотрудничества с Месутом Озилом и Алексисом Санчесом.



Однако сам Венгер не видит в этом никакой проблемы и верит, что его клуб будет достаточно терпелив, как всегда прежде.



"Да, руководство это устраивает. Я всегда говорил, что по весне будет видно, как обстоят дела, и тогда я и приму свое решение. Кроме того, клуб волен принять свое решение. Это не так, что у меня есть какие-либо права только потому, что я здесь давно нахожусь. Ведь мы в одной лодке".



"Нет, я не вижу в этом никакой проблемы. Многие тренеры оказывались в ситуации, когда их контракт истекает. Раньше это случалось и со мной. Иногда я продлевал свой контракт только в марте и апреле. Так что это не проблема".



"Везде, где мне мне только довелось побывать, я работал до последнего дня своего контракта с полной самоотдачей, и люди это уважают", — цитирует Венгера Sky Sports.