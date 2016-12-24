Мойес: "Юнайтед" утратил свои традиции"

Дэвид Мойес Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес считает, что "Манчестер Юнайтед" утратил свои традиции после ухода сэра Алекса Фергюсона.

Напомним, что шотландцу не удалось как следует заменить великого соотечественника в сезоне 2013/2014. Конец пребыванию Мойеса на "Олд Траффорд" настал уже спустя несколько месяцев после его назначения на тренерский мостик МЮ.

По мнению Дэвида, последующими приглашениями иностранцев вроде Луи Ван Галя и Жозе Моуриньо, а также пугающей активностью на трансферном рынке "дьяволы" растеряли свои традиции.

"Я могу сказать, что этих традиций уже нет. Они выбрали другой путь развития и посчитали его правильным. Возможно, это были вынужденные изменения, но сэр Алекс всегда мудро поступал на трансферном рынке и покупал только тех, в ком действительно нуждался", - цитирует Мойеса BBC.



Метки Манчестер Юнайтед, Мойес, Сандерленд

Автор foxmcfc   

Дата 24.12.2016 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1156

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Последние комментарии:




  1. ma1efikus 24.12.2016 18:02 # ma1efikus
    Не "Юнайтед" утратил, а ты растратил! Индюк.

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  2. jokerz 24.12.2016 17:45 # jokerz
    да, именно СОХРАНИТЬ надо было приемнику, но этот говноед мало того, что не сохранил, так еще и порушить все умудрился, а там уже голандский педик перманентно под кайфом нафилософил, что теперь норм тренеру приходится впахивать.
    Ниче, Мовр вернет все традиции.

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  3. dimon70 24.12.2016 17:38 # dimon70
    трындец,Мойша континент открыл!я об этом сразу сказал,когда САФ свалил,ибо на нём манки и держались

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  4. nemovista 24.12.2016 17:37 # nemovista
    И как будто ты тут совсем не причем....

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  5. myscore 24.12.2016 17:27 # myscore
    Все верно,стали заурядными деревенскими мешками ,для которых попасть в 4 ку мечта.

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  6. fanat-united 24.12.2016 17:22 # fanat-united
    Заепал ныть этот середняк

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  7. gerrard08 24.12.2016 17:19 # gerrard08
    Теперь это никем не уважаемый, желтенький мешок.

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  8. pavlo73 24.12.2016 17:18 # pavlo73
    первый кто это начал........его приобретения были некчемны!!!!

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  9. skychnie-oboi 24.12.2016 17:16 # skychnie-oboi
    Все верно - теперь это середняк с историей.

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  10. vyrentz 24.12.2016 17:14 # vyrentz
    В Юнайтед могут как угодно кровати передвигать

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  11. cap26 24.12.2016 17:12 # cap26
    потратили лярд за просто так за 3 года, слив по сути в унитаз эти деньги, порвав или сожгли, как это будет угодно назвать - отдали деньги другим клубам европы и самим игрокам на зарплаты)))
    Дойки мирового футбола, если нужны деньги, отдайте им помойшного игрока, да и набивайте в карманы деньжата этих лошков) Которые потратив все это, не стали лучше неудачников из арсенала, за 4 года один раз выйдя в лигу чемпионов

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  12. budun 24.12.2016 17:09 # budun
    Абсолютно прав.

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