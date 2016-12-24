Мойес: "Юнайтед" утратил свои традиции"
Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес считает, что "Манчестер Юнайтед" утратил свои традиции после ухода сэра Алекса Фергюсона.
Напомним, что шотландцу не удалось как следует заменить великого соотечественника в сезоне 2013/2014. Конец пребыванию Мойеса на "Олд Траффорд" настал уже спустя несколько месяцев после его назначения на тренерский мостик МЮ.
По мнению Дэвида, последующими приглашениями иностранцев вроде Луи Ван Галя и Жозе Моуриньо, а также пугающей активностью на трансферном рынке "дьяволы" растеряли свои традиции.
"Я могу сказать, что этих традиций уже нет. Они выбрали другой путь развития и посчитали его правильным. Возможно, это были вынужденные изменения, но сэр Алекс всегда мудро поступал на трансферном рынке и покупал только тех, в ком действительно нуждался", - цитирует Мойеса BBC.
24.12.2016 17:00
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Последние комментарии:
Не "Юнайтед" утратил, а ты растратил! Индюк.
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да, именно СОХРАНИТЬ надо было приемнику, но этот говноед мало того, что не сохранил, так еще и порушить все умудрился, а там уже голандский педик перманентно под кайфом нафилософил, что теперь норм тренеру приходится впахивать.
Ниче, Мовр вернет все традиции.
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трындец,Мойша континент открыл!я об этом сразу сказал,когда САФ свалил,ибо на нём манки и держались
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И как будто ты тут совсем не причем....
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Все верно,стали заурядными деревенскими мешками ,для которых попасть в 4 ку мечта.
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Заепал ныть этот середняк
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Теперь это никем не уважаемый, желтенький мешок.
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первый кто это начал........его приобретения были некчемны!!!!
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Все верно - теперь это середняк с историей.
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В Юнайтед могут как угодно кровати передвигать
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потратили лярд за просто так за 3 года, слив по сути в унитаз эти деньги, порвав или сожгли, как это будет угодно назвать - отдали деньги другим клубам европы и самим игрокам на зарплаты)))
Дойки мирового футбола, если нужны деньги, отдайте им помойшного игрока, да и набивайте в карманы деньжата этих лошков) Которые потратив все это, не стали лучше неудачников из арсенала, за 4 года один раз выйдя в лигу чемпионов
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Абсолютно прав.
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