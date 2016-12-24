Мойес: "Юнайтед" утратил свои традиции"

Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес считает, что "Манчестер Юнайтед" утратил свои традиции после ухода сэра Алекса Фергюсона.

Напомним, что шотландцу не удалось как следует заменить великого соотечественника в сезоне 2013/2014. Конец пребыванию Мойеса на "Олд Траффорд" настал уже спустя несколько месяцев после его назначения на тренерский мостик МЮ.



По мнению Дэвида, последующими приглашениями иностранцев вроде Луи Ван Галя и Жозе Моуриньо, а также пугающей активностью на трансферном рынке "дьяволы" растеряли свои традиции.



"Я могу сказать, что этих традиций уже нет. Они выбрали другой путь развития и посчитали его правильным. Возможно, это были вынужденные изменения, но сэр Алекс всегда мудро поступал на трансферном рынке и покупал только тех, в ком действительно нуждался", - цитирует Мойеса BBC.