Фостер заключил новый контракт с "Вест Бромвичем"

Голкипер "Вест Бромвича" Бен Фостер подписал со своим клубом новый контракт, рассчитанный на два с половиной года.

Напомним, Фостер защищает ворота "дроздов" с 2011 года, когда он перебрался на "Хоторнс" из "Бирмингема" сперва на правах аренды, а 12 месяцев спустя заключил долгосрочный контракт.



33-летний Фостер сыграл каждую минуту всех 17 матчей "Вест Бромвича" в этом сезоне Премьер-Лиги. С учетом всех соревнований Бен провел за "дроздов" уже 161 поединок, 41 раз сохранив свои ворота на замке.



"Мы довольны продлением контракта с Беном. Его форма в этом сезоне видна невооруженным глазом, и он продолжает устанавливать стандарты, к которым все голкиперы этого клуба должны стремиться", — сообщил наставник "Вест Бромвича" Тони Пьюлис.