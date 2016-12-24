Гвардиола хочет, чтобы "Сити" добавил в обороне

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команде чрезвычайно важно подтянуть игру в обороне, чтобы сохранить шансы на чемпионский титул Премьер-Лиги.

В преддверии Boxing Day "горожане" на семь очков отстают от лидирующего в Премьер-Лиге "Челси", лишь трижды в этом сезоне сохранив свои ворота на замке. Гвардиола считает, что его команда обязана добавить в оборонительных действиях и уже видит определенный прогресс в этом направлении.



"Против "Уотфорда" мы позволили сопернику создать два момента, а против "Арсенала", помимо их гола, был лишь прострел во втором тайме, который Жиру не смог толком замкнуть".



"Это важно не давать соперникам много моментов, как нам это удается в последних матчах. Конечно, против "Челси" этого не получилось в полной мере, но до своего гола они абсолютно ничего не создали. Против "Лестера" соперник забил два исключительных гола за четыре минуты".



"Мы должны перестроиться и обрести надежность в обороне. Когда ты не доминируешь явным образом и имеешь проблемы с забитыми голами из-за недостаточного баланса, то очень важно быть надежными в полузащите и обороне".



"Мы пропустили один гол от "Арсенала", но "Уотфорд" и "Арсенал" имели мало моментов — не только благодаря четверке защитников, но и благодаря более высокому уровню креативности, лучшему контролю над игрой и нашему терпению с мячом. Хотя, конечно, все матчи отличаются, и случиться может всякое", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.