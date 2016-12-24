Гвардиола хочет, чтобы "Сити" добавил в обороне
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команде чрезвычайно важно подтянуть игру в обороне, чтобы сохранить шансы на чемпионский титул Премьер-Лиги.
В преддверии Boxing Day "горожане" на семь очков отстают от лидирующего в Премьер-Лиге "Челси", лишь трижды в этом сезоне сохранив свои ворота на замке. Гвардиола считает, что его команда обязана добавить в оборонительных действиях и уже видит определенный прогресс в этом направлении.
"Против "Уотфорда" мы позволили сопернику создать два момента, а против "Арсенала", помимо их гола, был лишь прострел во втором тайме, который Жиру не смог толком замкнуть".
"Это важно не давать соперникам много моментов, как нам это удается в последних матчах. Конечно, против "Челси" этого не получилось в полной мере, но до своего гола они абсолютно ничего не создали. Против "Лестера" соперник забил два исключительных гола за четыре минуты".
"Мы должны перестроиться и обрести надежность в обороне. Когда ты не доминируешь явным образом и имеешь проблемы с забитыми голами из-за недостаточного баланса, то очень важно быть надежными в полузащите и обороне".
"Мы пропустили один гол от "Арсенала", но "Уотфорд" и "Арсенал" имели мало моментов — не только благодаря четверке защитников, но и благодаря более высокому уровню креативности, лучшему контролю над игрой и нашему терпению с мячом. Хотя, конечно, все матчи отличаются, и случиться может всякое", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
24.12.2016 15:00
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Последние комментарии:
Для этого надо изучать процессы игры в обороне на тренировках.
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наконец-то понял,что Харт-топ.если хватит ума вернуть Джо,прощай моя мечта видеть его в Ливерпуле
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ну. до Клоппа топа ему конечно далеко, а вот моур, внегре и контекс примерно в ровень с лысым идут.
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лысый физрук опять ноет
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Лысый до сих пор думает что он в Баварии
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Гений
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гениальный специалист, вскоре мокнёт в уринью всех критиков.
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