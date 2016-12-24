Гвардиола хочет, чтобы "Сити" добавил в обороне

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команде чрезвычайно важно подтянуть игру в обороне, чтобы сохранить шансы на чемпионский титул Премьер-Лиги.

В преддверии Boxing Day "горожане" на семь очков отстают от лидирующего в Премьер-Лиге "Челси", лишь трижды в этом сезоне сохранив свои ворота на замке. Гвардиола считает, что его команда обязана добавить в оборонительных действиях и уже видит определенный прогресс в этом направлении.

"Против "Уотфорда" мы позволили сопернику создать два момента, а против "Арсенала", помимо их гола, был лишь прострел во втором тайме, который Жиру не смог толком замкнуть".

"Это важно не давать соперникам много моментов, как нам это удается в последних матчах. Конечно, против "Челси" этого не получилось в полной мере, но до своего гола они абсолютно ничего не создали. Против "Лестера" соперник забил два исключительных гола за четыре минуты".

"Мы должны перестроиться и обрести надежность в обороне. Когда ты не доминируешь явным образом и имеешь проблемы с забитыми голами из-за недостаточного баланса, то очень важно быть надежными в полузащите и обороне".

"Мы пропустили один гол от "Арсенала", но "Уотфорд" и "Арсенал" имели мало моментов — не только благодаря четверке защитников, но и благодаря более высокому уровню креативности, лучшему контролю над игрой и нашему терпению с мячом. Хотя, конечно, все матчи отличаются, и случиться может всякое", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2016 15:00

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Последние комментарии:




  1. yamateh 24.12.2016 17:02 # yamateh
    Для этого надо изучать процессы игры в обороне на тренировках.

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  2. dimon70 24.12.2016 16:27 # dimon70
    наконец-то понял,что Харт-топ.если хватит ума вернуть Джо,прощай моя мечта видеть его в Ливерпуле

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  3. electric 24.12.2016 16:08 # electric
    ну. до Клоппа топа ему конечно далеко, а вот моур, внегре и контекс примерно в ровень с лысым идут.

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  4. ask 24.12.2016 16:03 # ask
    лысый физрук опять ноет

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  5. sancho232 24.12.2016 15:53 # sancho232
    Лысый до сих пор думает что он в Баварии

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  6. charlton 24.12.2016 15:47 # charlton
    Гений

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  7. budun 24.12.2016 15:28 # budun
    гениальный специалист, вскоре мокнёт в уринью всех критиков.

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