Конте предвкушает матчи в праздничный период
Наставник "Челси" Антонио Конте рассказал, что находится в предвкушении матчей в праздничный период.
В то время, как все остальные большие европейские лиги ушли на каникулы, Премьер-Лига готовится лишь ускорить темп. Болельщиков ждет огромное количество футбола на Рождество и Новый год.
Для Конте, чья команда сыграет с "Борнмутом" на Boxing Day, со "Стоуком" 31 декабря и с "Тоттенхэмом" 4 января, это будет первый подобный опыт, и итальянский тренер пока не определился со своим отношением к отсутствию зимних каникул.
"Это первый подобный опыт для меня и моей семьи, когда приходится работать и играть в футбол в это время года. Это возможно, и я надеюсь, это будет великолепный опыт".
"Мне очень сложно сказать, хорошо это или плохо — играть в рождественский период. Но для меня это будет первый подобный опыт, и я очень рад, что его получу".
"Я слышал об этом, когда работал в Италии, а теперь я лично столкнулся с этим. Знаю, многие тренеры расстроены и говорят, что зимой нужно делать перерыв и не играть в футбол".
"Кроме того, существуют интересы национальной команды. Фабио Капелло всегда говорил, что национальная команда страдает от отсутствия зимнего перерыва".
"Но атмосферу, которую мы обнаружим в этот период, очень сложно найти где-либо еще. Это великолепно", — цитирует Конте Daily Mail.
24.12.2016 14:00
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у пенсов два проходняка в этом году,а затем в январе начинается жестянка полная гостевая
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Не ноет в отличии от двух стариков АПЛ
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расписание игр на Boxing Day самое лучшее из всех команд, между играми 4-5 дней. ШАРА.
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а кто-то уже 20-ый год ноет.
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всосы не за горами. предвкушает он. во мазохист
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Не ноет как некоторые а работает.Топ
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