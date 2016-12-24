Конте предвкушает матчи в праздничный период

Антонио Конте Наставник "Челси" Антонио Конте рассказал, что находится в предвкушении матчей в праздничный период.

В то время, как все остальные большие европейские лиги ушли на каникулы, Премьер-Лига готовится лишь ускорить темп. Болельщиков ждет огромное количество футбола на Рождество и Новый год.

Для Конте, чья команда сыграет с "Борнмутом" на Boxing Day, со "Стоуком" 31 декабря и с "Тоттенхэмом" 4 января, это будет первый подобный опыт, и итальянский тренер пока не определился со своим отношением к отсутствию зимних каникул.

"Это первый подобный опыт для меня и моей семьи, когда приходится работать и играть в футбол в это время года. Это возможно, и я надеюсь, это будет великолепный опыт".

"Мне очень сложно сказать, хорошо это или плохо — играть в рождественский период. Но для меня это будет первый подобный опыт, и я очень рад, что его получу".

"Я слышал об этом, когда работал в Италии, а теперь я лично столкнулся с этим. Знаю, многие тренеры расстроены и говорят, что зимой нужно делать перерыв и не играть в футбол".

"Кроме того, существуют интересы национальной команды. Фабио Капелло всегда говорил, что национальная команда страдает от отсутствия зимнего перерыва".

"Но атмосферу, которую мы обнаружим в этот период, очень сложно найти где-либо еще. Это великолепно", — цитирует Конте Daily Mail.


Метки Конте, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2016 14:00

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Последние комментарии:




  1. dimon70 24.12.2016 16:29 # dimon70
    у пенсов два проходняка в этом году,а затем в январе начинается жестянка полная гостевая

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  2. sancho232 24.12.2016 15:55 # sancho232
    Не ноет в отличии от двух стариков АПЛ

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  3. manutd-20champ 24.12.2016 15:14 # manutd-20champ
    расписание игр на Boxing Day самое лучшее из всех команд, между играми 4-5 дней. ШАРА.

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  4. budun 24.12.2016 14:15 # budun
    а кто-то уже 20-ый год ноет.

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  5. electric 24.12.2016 14:06 # electric
    всосы не за горами. предвкушает он. во мазохист

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  6. myscore 24.12.2016 14:06 # myscore
    Не ноет как некоторые а работает.Топ

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