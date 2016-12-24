Конте предвкушает матчи в праздничный период

Наставник "Челси" Антонио Конте рассказал, что находится в предвкушении матчей в праздничный период.

В то время, как все остальные большие европейские лиги ушли на каникулы, Премьер-Лига готовится лишь ускорить темп. Болельщиков ждет огромное количество футбола на Рождество и Новый год.



Для Конте, чья команда сыграет с "Борнмутом" на Boxing Day, со "Стоуком" 31 декабря и с "Тоттенхэмом" 4 января, это будет первый подобный опыт, и итальянский тренер пока не определился со своим отношением к отсутствию зимних каникул.



"Это первый подобный опыт для меня и моей семьи, когда приходится работать и играть в футбол в это время года. Это возможно, и я надеюсь, это будет великолепный опыт".



"Мне очень сложно сказать, хорошо это или плохо — играть в рождественский период. Но для меня это будет первый подобный опыт, и я очень рад, что его получу".



"Я слышал об этом, когда работал в Италии, а теперь я лично столкнулся с этим. Знаю, многие тренеры расстроены и говорят, что зимой нужно делать перерыв и не играть в футбол".



"Кроме того, существуют интересы национальной команды. Фабио Капелло всегда говорил, что национальная команда страдает от отсутствия зимнего перерыва".



"Но атмосферу, которую мы обнаружим в этот период, очень сложно найти где-либо еще. Это великолепно", — цитирует Конте Daily Mail.