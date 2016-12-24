Куман сомневается, что Баркли реализует потенциал

Рональд Куман и Росс Баркли Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман впервые публично усомнился, что плеймейкер Росс Баркли сможет реализовать свой потенциал.

Дебютировав за "Эвертон" в 17 лет, а за сборную Англии в 19, Баркли до сих пор не вышел на качественно новый уровень игры. В текущем сезоне Росс не раз попадал на скамейку запасных "ирисок".

По словам Кумана, он не знает, сможет ли Баркли вообще реализовать свой потенциал и оправдать высокие ожидания публики.

"Я не уверен в этом. В первую очередь он должен прибавить в тактическом аспекте игры, в выборе позиции. Он должен быть хладнокровнее на футбольном поле и чаще создавать моменты. Он упорно работает над этим и всегда пытается показать свои лучшие качества. Это радует".

"Когда мы находимся без мяча и вынуждены защищаться, он больше смотрит на мяч, чем на соперника. Мы попытались объяснить и показать ему, насколько важна его работа в обороне", - цитирует Кумана Daily Mirror.



Метки Баркли, Куман, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 24.12.2016 13:00

Количество просмотров Просмотров: 3117

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Последние комментарии:




  1. dimon70 24.12.2016 16:33 # dimon70
    на этом сайте согласны многие с таким заголовком

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  2. stretfordend 24.12.2016 15:08 # stretfordend
    кто там кукарекал что он затмит Руни? по факту Уэйн последний топовый игрок у англичан

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  3. electric 24.12.2016 14:11 # electric
    пригородный мешок и 3-я команда Ливерпуля как 2 сапога пара.

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  4. beatboy 24.12.2016 13:46 # beatboy
    имхо всегда был серым игроком, видно что парнишка отрабатывает технику, но при этом обостряющих передач у него ну просто нет, качок-технарь не более

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  5. stevens 24.12.2016 13:37 # stevens
    Новый Хендерсон, говорили они, а в реальности даже до уровня Скоулза не дотягивает.

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  6. aristarh-overeem 24.12.2016 13:19 # aristarh-overeem
    Днарь уровня шелви или руни. Переоценка, только скамцо на него надрачивало.

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  7. faramir 24.12.2016 13:16 # faramir
    эве надо было его лохам мц впаривать в свое время

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  8. charlton 24.12.2016 13:16 # charlton
    Деревяшка как и Джеррард

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  9. superglor 24.12.2016 13:14 # superglor
    Очередной переоцененный элитный брит, как Лэмпард.

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  10. kagawa 24.12.2016 13:08 # kagawa
    Рано выстрелил и сдулся как Руни

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