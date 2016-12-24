Куман сомневается, что Баркли реализует потенциал

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман впервые публично усомнился, что плеймейкер Росс Баркли сможет реализовать свой потенциал.

Дебютировав за "Эвертон" в 17 лет, а за сборную Англии в 19, Баркли до сих пор не вышел на качественно новый уровень игры. В текущем сезоне Росс не раз попадал на скамейку запасных "ирисок".



По словам Кумана, он не знает, сможет ли Баркли вообще реализовать свой потенциал и оправдать высокие ожидания публики.



"Я не уверен в этом. В первую очередь он должен прибавить в тактическом аспекте игры, в выборе позиции. Он должен быть хладнокровнее на футбольном поле и чаще создавать моменты. Он упорно работает над этим и всегда пытается показать свои лучшие качества. Это радует".



"Когда мы находимся без мяча и вынуждены защищаться, он больше смотрит на мяч, чем на соперника. Мы попытались объяснить и показать ему, насколько важна его работа в обороне", - цитирует Кумана Daily Mirror.