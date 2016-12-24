Куман сомневается, что Баркли реализует потенциал
Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман впервые публично усомнился, что плеймейкер Росс Баркли сможет реализовать свой потенциал.
Дебютировав за "Эвертон" в 17 лет, а за сборную Англии в 19, Баркли до сих пор не вышел на качественно новый уровень игры. В текущем сезоне Росс не раз попадал на скамейку запасных "ирисок".
По словам Кумана, он не знает, сможет ли Баркли вообще реализовать свой потенциал и оправдать высокие ожидания публики.
"Я не уверен в этом. В первую очередь он должен прибавить в тактическом аспекте игры, в выборе позиции. Он должен быть хладнокровнее на футбольном поле и чаще создавать моменты. Он упорно работает над этим и всегда пытается показать свои лучшие качества. Это радует".
"Когда мы находимся без мяча и вынуждены защищаться, он больше смотрит на мяч, чем на соперника. Мы попытались объяснить и показать ему, насколько важна его работа в обороне", - цитирует Кумана Daily Mirror.
24.12.2016 13:00
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кто там кукарекал что он затмит Руни? по факту Уэйн последний топовый игрок у англичан
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пригородный мешок и 3-я команда Ливерпуля как 2 сапога пара.
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имхо всегда был серым игроком, видно что парнишка отрабатывает технику, но при этом обостряющих передач у него ну просто нет, качок-технарь не более
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Новый Хендерсон, говорили они, а в реальности даже до уровня Скоулза не дотягивает.
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Днарь уровня шелви или руни. Переоценка, только скамцо на него надрачивало.
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эве надо было его лохам мц впаривать в свое время
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Деревяшка как и Джеррард
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Очередной переоцененный элитный брит, как Лэмпард.
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Рано выстрелил и сдулся как Руни
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