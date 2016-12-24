Коутиньо вряд ли сыграет против "Сити"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сомневается, что плеймейкер Коутиньо сможет сыграть против "Манчестер Сити" накануне Нового Года.
Как известно, бразилец до сих пор восстанавливается от травмы лодыжки, полученной в победном матче против "Сандерленда" (2:0) в ноябре.
Ожидалось, что Коутиньо сможет набрать форму к ответственному поединку против "Сити" 31 декабря, но процесс реабилитации затянулся.
"К сожалению, Филиппе еще не приступил к тренировкам, и мы не знаем, когда именно он вернется. В любом случае мы не хотим торопить ситуацию".
"Он получил серьезную травму, которая сказывается на нем до сих пор. Нам нужно набраться терпения и ни в коем случае не спешить", - приводит слова Клоппа издание Daily Mail.
24.12.2016 12:00
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Последние комментарии:
а у сити два залётчика по карточкам вернутся,сцуко.нашим будем тяжко,но играем дома,может рэф пеналь нарисует левый?не всё же другим Ныряльдам так будет везти
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за боевую ничью
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плохо. Сити его сучки
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