Моуриньо и Венгер считают несправедливым расписание праздничного периода
Известные антагонисты Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" и Арсен Венгер из "Арсенала" сошлись во мнении, что расписание Премьер-Лиги на праздничный период составлено несправедливо по отношению к отдельным командам.
Особенность праздничного периода такова, что у команд совершенно нет времени на восстановление, поэтому каждый дополнительный день отдыха видится существенным преимуществом над соперником. И Моуриньо с Венгером соглашаются, что в этом отношении некоторым командам повезло больше, чем другим — особенно лидирующему "Челси", три ближайших матча которого растянуты на 10 дней. "Арсенал" же свои три матча вынужден сыграть за девять дней, а "Юнайтед" — и вовсе за восемь.
"Это напряженный период для некоторых клубов, но не для всех. Если вы проанализируете расписание, то не увидите в нем перегруженности. Такое впечатление, расписание специально составляли таким образом, чтобы дать отдых одним и создать проблемы другим. Но мы привыкли к подобному, ведь мы выступаем в Лиге Европы, а это сопряжено с дополнительными сложностями", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.
"Я очень удивлен, потому что не совсем понимаю принципы составления расписания. На этой неделе у нас восемь дней без матча. После этого некоторые команды играют 26 и 1 числа, поэтому у них будет полноценная рождественская неделя отдыха, что необычно. Затем ты внезапно играешь 1 числа и 3, спустя всего 48 часов. Я не знаю, это дело рук телевизионных компаний, или так решила Премьер-Лига, но это очень необычно", — добавил Венгер.
24.12.2016 11:00
Просмотров: 5154
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
остальные 18 тренеров молча готовятся к матчам,а эти 2 Говоруна как всегда-ничего нового.
(ответить)
пхахахахаах. самирят по кд.
(ответить)
ебучий Венгер готов разныться даже из-за получаса лишнего отдыха у соперника, не то, что из-за целого дня
(ответить)
Честно сказать за такие бабки что получают футболисты они должны играть каждый второй день. Нам их недельные зарплаты годами надо зарабатывать, а некоторым и десятилетиями
(ответить)
Сотон свои три матча играет вовсе за 6 матчей. Хватит ныть, сучки.
(ответить)
разве они не правы? ну уберите ваши стереотипы, что они нытики. просто уберите и подумайте - разве не правы?
(ответить)
Щас бы проработать 20 лет в Англии и не понимать почему расписание такое.
(ответить)
2 брата
(ответить)
Правду же говорят, влияние ФА и телевизионных компаний на календарь в своих целях уже давно в премьер лиги, в других странах такого меньше намного
(ответить)
Два обоссаных и униженных все ноют
(ответить)
а у Клопа вообще 3 матчи за 6 дней(27.12,31.12,02.01)
(ответить)
а Шпорам и вовсе за семь , но почему-то Почетино не ноет
(ответить)
блять, как заебали эти 2 нытика
(ответить)
"А что я могу поделать? Это же Сандерлэнд."
(ответить)
муахаха, ща хейтерки соберутся. Хотя, каждый из них готов был бы лизать очело любому из них, хотя бы за сотую долю их достижений)
(ответить)
Ситком какой то
(ответить)
Плаксы
(ответить)
2 главных голимых нытиков мирового футбола. ФА, забань их на 6 матчей
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий