Моуриньо и Венгер считают несправедливым расписание праздничного периода

Известные антагонисты Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" и Арсен Венгер из "Арсенала" сошлись во мнении, что расписание Премьер-Лиги на праздничный период составлено несправедливо по отношению к отдельным командам.

Особенность праздничного периода такова, что у команд совершенно нет времени на восстановление, поэтому каждый дополнительный день отдыха видится существенным преимуществом над соперником. И Моуриньо с Венгером соглашаются, что в этом отношении некоторым командам повезло больше, чем другим — особенно лидирующему "Челси", три ближайших матча которого растянуты на 10 дней. "Арсенал" же свои три матча вынужден сыграть за девять дней, а "Юнайтед" — и вовсе за восемь.



"Это напряженный период для некоторых клубов, но не для всех. Если вы проанализируете расписание, то не увидите в нем перегруженности. Такое впечатление, расписание специально составляли таким образом, чтобы дать отдых одним и создать проблемы другим. Но мы привыкли к подобному, ведь мы выступаем в Лиге Европы, а это сопряжено с дополнительными сложностями", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.



"Я очень удивлен, потому что не совсем понимаю принципы составления расписания. На этой неделе у нас восемь дней без матча. После этого некоторые команды играют 26 и 1 числа, поэтому у них будет полноценная рождественская неделя отдыха, что необычно. Затем ты внезапно играешь 1 числа и 3, спустя всего 48 часов. Я не знаю, это дело рук телевизионных компаний, или так решила Премьер-Лига, но это очень необычно", — добавил Венгер.