Моуриньо и Венгер считают несправедливым расписание праздничного периода

Жозе Моуриньо и Арсен Венгер Известные антагонисты Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" и Арсен Венгер из "Арсенала" сошлись во мнении, что расписание Премьер-Лиги на праздничный период составлено несправедливо по отношению к отдельным командам.

Особенность праздничного периода такова, что у команд совершенно нет времени на восстановление, поэтому каждый дополнительный день отдыха видится существенным преимуществом над соперником. И Моуриньо с Венгером соглашаются, что в этом отношении некоторым командам повезло больше, чем другим — особенно лидирующему "Челси", три ближайших матча которого растянуты на 10 дней. "Арсенал" же свои три матча вынужден сыграть за девять дней, а "Юнайтед" — и вовсе за восемь.

"Это напряженный период для некоторых клубов, но не для всех. Если вы проанализируете расписание, то не увидите в нем перегруженности. Такое впечатление, расписание специально составляли таким образом, чтобы дать отдых одним и создать проблемы другим. Но мы привыкли к подобному, ведь мы выступаем в Лиге Европы, а это сопряжено с дополнительными сложностями", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.

"Я очень удивлен, потому что не совсем понимаю принципы составления расписания. На этой неделе у нас восемь дней без матча. После этого некоторые команды играют 26 и 1 числа, поэтому у них будет полноценная рождественская неделя отдыха, что необычно. Затем ты внезапно играешь 1 числа и 3, спустя всего 48 часов. Я не знаю, это дело рук телевизионных компаний, или так решила Премьер-Лига, но это очень необычно", — добавил Венгер.


Метки Арсенал, Венгер, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2016 11:00

Количество просмотров Просмотров: 5154

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Последние комментарии:




  1. dimon70 24.12.2016 16:42 # dimon70
    остальные 18 тренеров молча готовятся к матчам,а эти 2 Говоруна как всегда-ничего нового.

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  2. electric 24.12.2016 16:01 # electric
    пхахахахаах. самирят по кд.

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  3. farot 24.12.2016 15:56 # farot
    ебучий Венгер готов разныться даже из-за получаса лишнего отдыха у соперника, не то, что из-за целого дня

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  4. bes-ter 24.12.2016 15:15 # bes-ter
    Честно сказать за такие бабки что получают футболисты они должны играть каждый второй день. Нам их недельные зарплаты годами надо зарабатывать, а некоторым и десятилетиями

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  5. dean-winchester 24.12.2016 14:39 # dean-winchester
    Сотон свои три матча играет вовсе за 6 матчей. Хватит ныть, сучки.

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  6. elkin 24.12.2016 14:08 # elkin
    разве они не правы? ну уберите ваши стереотипы, что они нытики. просто уберите и подумайте - разве не правы?

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  7. sausage 24.12.2016 13:44 # sausage
    Щас бы проработать 20 лет в Англии и не понимать почему расписание такое.

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  8. girasimus 24.12.2016 13:38 # girasimus
    2 брата

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  9. r9naldo 24.12.2016 12:31 # r9naldo
    Правду же говорят, влияние ФА и телевизионных компаний на календарь в своих целях уже давно в премьер лиги, в других странах такого меньше намного

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  10. ask 24.12.2016 12:20 # ask
    Два обоссаных и униженных все ноют

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  11. vrdo4 24.12.2016 12:14 # vrdo4
    а у Клопа вообще 3 матчи за 6 дней(27.12,31.12,02.01)

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  12. kabanusco 24.12.2016 12:03 # kabanusco
    а Шпорам и вовсе за семь , но почему-то Почетино не ноет

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  13. conte-top 24.12.2016 11:22 # conte-top
    блять, как заебали эти 2 нытика

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  14. billy-talent 24.12.2016 11:20 # billy-talent
    "А что я могу поделать? Это же Сандерлэнд."

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  15. mixmaster 24.12.2016 11:10 # mixmaster
    муахаха, ща хейтерки соберутся. Хотя, каждый из них готов был бы лизать очело любому из них, хотя бы за сотую долю их достижений)

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  16. myscore 24.12.2016 11:09 # myscore
    Ситком какой то

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  17. chelsea-ferrari 24.12.2016 11:06 # chelsea-ferrari
    Плаксы

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  18. staryi-eblan 24.12.2016 11:02 # staryi-eblan
    2 главных голимых нытиков мирового футбола. ФА, забань их на 6 матчей

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