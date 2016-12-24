Мойес не жалеет о проведенном в "Юнайтед" времени

Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес заявил, что не жалеет о проведенном в "Манчестер Юнайтед" времени, и считает, что даже Юргену Клоппу или Хосепу Гвардиоле было бы сложно стать достойным преемником сэра Алекса Фергюсона.

Мойес, выбранный сэром Алексом в качестве своего преемника, продержался в Манчестере только 10 месяцев по своему шестилетнему контракту. На Boxing Day Дэвид вернется на "Олд Траффорд" впервые после своего увольнения в апреле 2014, и нынешний рулевой "котов" по-прежнему считает, что то было невероятно сложная работа.



"Нет, нет, я не жалею. Единственное мое сожаление связано со временем, теми временными рамками, которые у меня были. Но оглядываясь назад, думаю, большинство людей и я сам скажут, что любому, кто бы ни пришел после сэра Алекса, было бы непросто".



"Будь это Жозе в то время или Карло Анчелотти, или Юрген Клопп, или Пеп Гвардиола, или Дэвид Мойес, думаю, это была бы сложная работа для любого".



"Несомненно, со мной несправедливо обошлись. Они поменяли уже не одного тренера, и каждому пришлось сложно. Я считал, что для обновления состава команды требуется время".



"Они обладали отличными игроками, но один или два близились к концу своих карьер. "Манчестер Юнайтед" требовалась некоторая перестройка, и она не могла пройти немедленно", — цитирует Мойеса Sky Sports.



Также шотландский тренер, при котором "Юнайтед" пополнился лишь Маруаном Феллайни, рассказал о своих трансферных целях в тот период.



"Когда я только пришел, моей целью был Гарет Бэйл. Я чувствовал, что Гарет Бэйл отлично подходит для "Манчестер Юнайтед". Я сражался за это до последней минуты. Мы совершенно точно предложили больше, чем "Реал". Но Гарет твердо решил отправиться в "Реал". Это был игрок, которого я очень хотел видеть в "Манчестер Юнайтед".



"Другой целью был Цеск Фабрегас, надежда на подписание которого сохранялась до последней минуты".



"Также я помню, когда впервые встретился с сэром Алексом Фергюсоном, он всегда говорил, что существует вероятность возвращения Роналду".



"Такого уровня цели у нас были. Я не собирался приглашать семь или восемь игроков, потому что у нас была команда, едва выигравшая лигу".



"Кроме того, Тони Кроос согласился перейти к нам летом. Я договорился с самим Тони и с его агентом", — добавил Мойес.