"Саутгемптон" повысил цену за Ван Дейка до 60 миллионов фунтов

Виргил Ван Дейк Чтобы переманить Виргила Ван Дейка из "Саутгемптона" в январе, потребуется установить новый мировой рекорд по сумме трансфера для защитника.

В преддверии возобновления трансферного окна 25-летний голландец вызывает повышенный интерес со стороны "Манчестер Сити", "Эвертона" и ПСЖ. Впрочем, эта ситуация не стала сюрпризом для боссов клуба с "Сент Мэри" — "святые" заранее себя к этому подготовили, заключив в мае новый шестилетний контракт с Виргилом и сделав того своим самым высокооплачиваемым игроком.

Однако The Telegraph утверждает, что "Саутгемптон" совершенно не заинтересован в продаже своей звезды посреди сезона, а потому установил заградительную цену за Ван Дейка — 60 миллионов фунтов.

Отметим, что в данный момент мировой рекорд по сумме трансфера для защитника принадлежит Давиду Луису, которого ПСЖ приобрел в 2014 году у "Челси" за 50 млн. фунтов.


Метки Ван Дейк, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2016 09:00

Количество просмотров Просмотров: 2228

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. dimon70 24.12.2016 16:49 # dimon70
    будет гнить в сауте,если ценник не упадёт.

    (ответить)

  2. division 24.12.2016 11:28 # division
    Все клубы ссут в лицо скамам уже даже не стесняясь.

    (ответить)

  3. j-silver 24.12.2016 09:42 # j-silver
    Все доят скам на бабло

    (ответить)

  4. narkoman 24.12.2016 09:40 # narkoman
    За эти деньги его никто не купит
    Даже мешки типа мю
    Красная цена лямов 30

    (ответить)

  5. mancunia-planet 24.12.2016 09:35 # mancunia-planet
    ноунейм конкретный, впиндюрить такого заща за такие бабосы надо уметь, Саут 0хуел это ж не Пуйоль какой нибудь... чисто по игре лямов 15-20 не больше

    (ответить)

  6. myscore 24.12.2016 09:18 # myscore
    Отличный защ для манчестерской деревни

    (ответить)

  7. stepan-jam-boss 24.12.2016 09:13 # stepan-jam-boss
    Ну а так он явно лучше того же привозилы Луиза. И если Луиз стоит 50 то этот все 80 лямов.

    (ответить)

  8. stepan-jam-boss 24.12.2016 09:12 # stepan-jam-boss
    Нищюков по типу Цхелсеа это отпугнет. Теперь на него 2 претендента, МЮ и МС.

    (ответить)

  9. el-pistalero 24.12.2016 09:03 # el-pistalero
    отличный защ, 10-ку сухих матчей проведет, как минимум.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: