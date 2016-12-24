"Саутгемптон" повысил цену за Ван Дейка до 60 миллионов фунтов
Чтобы переманить Виргила Ван Дейка из "Саутгемптона" в январе, потребуется установить новый мировой рекорд по сумме трансфера для защитника.
В преддверии возобновления трансферного окна 25-летний голландец вызывает повышенный интерес со стороны "Манчестер Сити", "Эвертона" и ПСЖ. Впрочем, эта ситуация не стала сюрпризом для боссов клуба с "Сент Мэри" — "святые" заранее себя к этому подготовили, заключив в мае новый шестилетний контракт с Виргилом и сделав того своим самым высокооплачиваемым игроком.
Однако The Telegraph утверждает, что "Саутгемптон" совершенно не заинтересован в продаже своей звезды посреди сезона, а потому установил заградительную цену за Ван Дейка — 60 миллионов фунтов.
Отметим, что в данный момент мировой рекорд по сумме трансфера для защитника принадлежит Давиду Луису, которого ПСЖ приобрел в 2014 году у "Челси" за 50 млн. фунтов.
24.12.2016 09:00
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Последние комментарии:
будет гнить в сауте,если ценник не упадёт.
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Все клубы ссут в лицо скамам уже даже не стесняясь.
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Все доят скам на бабло
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За эти деньги его никто не купит
Даже мешки типа мю
Красная цена лямов 30
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ноунейм конкретный, впиндюрить такого заща за такие бабосы надо уметь, Саут 0хуел это ж не Пуйоль какой нибудь... чисто по игре лямов 15-20 не больше
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Отличный защ для манчестерской деревни
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Ну а так он явно лучше того же привозилы Луиза. И если Луиз стоит 50 то этот все 80 лямов.
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Нищюков по типу Цхелсеа это отпугнет. Теперь на него 2 претендента, МЮ и МС.
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отличный защ, 10-ку сухих матчей проведет, как минимум.
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