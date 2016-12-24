"Саутгемптон" повысил цену за Ван Дейка до 60 миллионов фунтов

Чтобы переманить Виргила Ван Дейка из "Саутгемптона" в январе, потребуется установить новый мировой рекорд по сумме трансфера для защитника.

В преддверии возобновления трансферного окна 25-летний голландец вызывает повышенный интерес со стороны "Манчестер Сити", "Эвертона" и ПСЖ. Впрочем, эта ситуация не стала сюрпризом для боссов клуба с "Сент Мэри" — "святые" заранее себя к этому подготовили, заключив в мае новый шестилетний контракт с Виргилом и сделав того своим самым высокооплачиваемым игроком.



Однако The Telegraph утверждает, что "Саутгемптон" совершенно не заинтересован в продаже своей звезды посреди сезона, а потому установил заградительную цену за Ван Дейка — 60 миллионов фунтов.



Отметим, что в данный момент мировой рекорд по сумме трансфера для защитника принадлежит Давиду Луису, которого ПСЖ приобрел в 2014 году у "Челси" за 50 млн. фунтов.