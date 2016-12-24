Клопп не может понять решение Оскара уехать в Китай

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не понимает решение полузащитника "Челси" Оскара отправиться в Китай в самом расцвете сил.

Накануне "Челси" официально подтвердил продажу Оскара в "Шанхай СИПГ" за 60 миллионов фунтов. Таким образом, 25-летний бразилец становится самым высокооплачиваемым футболистом мира с зарплатой в 400 тыс. фунтов в неделю.



На своей пресс-конференции Клопп затронул эту тему, выразив недоумение, почему большие деньги заставляют футболистов ставить крест на своей карьере.



"Я не имею представления, почему люди принимают такого рода решения. Для меня переезд в Китай — абсолютно не вариант. Разве только на отдых, но в данный момент это не вариант".



"Люди сами определяют свою судьбу. Это возможность для чего-то другого, и я надеюсь, игроки смогут быть счастливы там. Уверен, семья Оскара счастлива своим решением! Больше никаких волнений насчет денег".



"Некоторые клубы в остальной Европе думают про Англию то же самое, что мы про Китай! Мы живем в свободном мире и можем поступать, как вздумается".



"В данный момент это (Китай) не та лига, где ты хочешь выступать, и единственный способ приглашать туда игроков — это деньги. Если игроки решили уехать туда, ты не в силах им помешать. Почти во всех больших европейских лигах ты можешь зарабатывать большие деньги, и обычно этого достаточно — особенно для игроков топ-уровня", — цитирует Клоппа The Telegraph.