Клопп не может понять решение Оскара уехать в Китай
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не понимает решение полузащитника "Челси" Оскара отправиться в Китай в самом расцвете сил.
Накануне "Челси" официально подтвердил продажу Оскара в "Шанхай СИПГ" за 60 миллионов фунтов. Таким образом, 25-летний бразилец становится самым высокооплачиваемым футболистом мира с зарплатой в 400 тыс. фунтов в неделю.
На своей пресс-конференции Клопп затронул эту тему, выразив недоумение, почему большие деньги заставляют футболистов ставить крест на своей карьере.
"Я не имею представления, почему люди принимают такого рода решения. Для меня переезд в Китай — абсолютно не вариант. Разве только на отдых, но в данный момент это не вариант".
"Люди сами определяют свою судьбу. Это возможность для чего-то другого, и я надеюсь, игроки смогут быть счастливы там. Уверен, семья Оскара счастлива своим решением! Больше никаких волнений насчет денег".
"Некоторые клубы в остальной Европе думают про Англию то же самое, что мы про Китай! Мы живем в свободном мире и можем поступать, как вздумается".
"В данный момент это (Китай) не та лига, где ты хочешь выступать, и единственный способ приглашать туда игроков — это деньги. Если игроки решили уехать туда, ты не в силах им помешать. Почти во всех больших европейских лигах ты можешь зарабатывать большие деньги, и обычно этого достаточно — особенно для игроков топ-уровня", — цитирует Клоппа The Telegraph.
24.12.2016 08:00
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Последние комментарии:
Юрген,а что не понятно-то?рванул бывшопенс за длинным нюанем,как обычный шабашник.зато несколько поколений его родни могут валяться на пляжах и ссать на работу
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Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес переходит в китайский «Шанхай Шеньхуа» и станет самым высокооплачиваемым футболистом мира. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщает Daily Mail.
По информации издания, зарплата форварда в новом клубе составит 615 тысяч фунтов стерлингов (763,5 тысячи долларов) в неделю.
Ранее СМИ называли самым высокооплачиваемым футболистом мира соотечественника Тевеса — форварда китайского «Хэбэй Форчун» Эсекиэля Лавесси. Его зарплата составляет 577 тысяч евро (620 тысяч долларов) в неделю.
Так что даже не второй.
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Нечто похожее про Сити говорили раньше...некоторы топы отказывались переходить туда...деньги сделали своё дело...так. киты скиф лигой может быть....лет через 10-20....за честь будут считать играть и тренировать в ней.
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Китай лучше чем скамейка.
Просто Клоп зассал, что его лучшие футболёры скоро могут уехать в Китай вслед за Осраком. Коутиньо, Фирмино... -они лучшие друзья Оскара
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И че? Санчес вон вообще в Челси собирается переехать.
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"Я не имею представления, почему люди принимают такого рода решения. Для меня переезд в Китай — абсолютно не вариант. Разве только на отдых, но в данный момент это не вариант.
Некоторые клубы в остальной Европе думают про Англию то же самое, что мы про Китай! Мы живем в свободном мире и можем поступать, как вздумается". B данный момент это (Китай) не та лига, где ты хочешь выступать, и единственный способ приглашать туда игроков — это деньги''
Непонятно, клопбот хочет сказать, что все ок, это выбор игрока и он имеет право, или что он пздц даун что отправился в Китай в 25? Всем ведь ясно, что збс выбор для бразильца, и теперь каждая кузя в мировом футболе за его счет пиарится
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похож на бомжа после пузыря бояры
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Ещё один завистник.Простая лига - считай мало работы за большие деньги. Обычно люди стараются за меньшее получить большее - наименьший путь сопротивления. Так что всё логично, не говоря уж о том, что в Челси он вроде и не выходил в основе. Плюс налоги. В Китае по-любому половину отдавать не надо.
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какой же он мерзкий, эти патлы в разные стороны, щетина уродская, 100% у него нет бабы, еще и зубы желтые
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да ясно же что пенсы сами спихнули его как только предложили столько денег.
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вот тут Клоп топ, верно
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Накануне "Челси" официально подтвердил продажу Оскара в "Шанхай СИПГ" за 60 миллионов фунтов. Таким образом, 25-летний бразилец становится самым высокооплачиваемым футболистом мира с зарплатой в 400 тыс. фунтов в неделю.
Михуило, не спи. Ты еще не в курсе, что лигинда сити Карлитос в шанхай шенхуя будет получать 615£ кусков на каждые 7 дней. Вот тебе новость, давай на главное, быстренко
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