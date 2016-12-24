"Эвертон" предложит 40 миллионов фунтов за Шнайдерлена и Депая
"Эвертон" готовится предложить 40 миллионов фунтов "Манчестер Юнайтед" за полузащитников Моргана Шнайдерлена и Мемфиса Депая.
Накануне главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо подтвердил, что Шнайдерлен волен уйти из клуба. Свободен путь и перед Депаем, который себя никак не проявил в этом сезоне.
И хотя пресса называет сразу несколько клубов, которые могут быть заинтересованы в услугах Моргана и Мемфиса, "Эвертон" надеется опередить всех своих конкурентов — в первую очередь "Вест Бромвич" и "Рому", претендующих на на француза и голландца, соответственно.
По информации Liverpool Echo, достичь этого "ириски" собираются с помощью выгодного предложения в размере 40 млн. фунтов за обоих игроков. Сообщается, что "Эвертон" надеется оформить оба трансфера уже в первых числах января.
24.12.2016 07:00
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2 ириса,один серый-другой белый
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Депай , конечно , эпик фэйл в стиле покупки Бебе . Моур не сдержал слово . Обещал вернуть прежнего Депая .
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Продано.
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и Филани до кучи...
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Днари нынче в цене
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кто больше ??? кто увеличит ???? 45 млн и продано...
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Ахуеть 6ля. Надеялся что депай к нам перейдет.
Теперь точно рет с его то резюме 😁
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Продано
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смэло
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