"Эвертон" предложит 40 миллионов фунтов за Шнайдерлена и Депая

"Эвертон" готовится предложить 40 миллионов фунтов "Манчестер Юнайтед" за полузащитников Моргана Шнайдерлена и Мемфиса Депая.

Накануне главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо подтвердил, что Шнайдерлен волен уйти из клуба. Свободен путь и перед Депаем, который себя никак не проявил в этом сезоне.



И хотя пресса называет сразу несколько клубов, которые могут быть заинтересованы в услугах Моргана и Мемфиса, "Эвертон" надеется опередить всех своих конкурентов — в первую очередь "Вест Бромвич" и "Рому", претендующих на на француза и голландца, соответственно.



По информации Liverpool Echo, достичь этого "ириски" собираются с помощью выгодного предложения в размере 40 млн. фунтов за обоих игроков. Сообщается, что "Эвертон" надеется оформить оба трансфера уже в первых числах января.