"Эвертон" предложит 40 миллионов фунтов за Шнайдерлена и Депая

Мемфис Депай и Морган Шнайдерлен "Эвертон" готовится предложить 40 миллионов фунтов "Манчестер Юнайтед" за полузащитников Моргана Шнайдерлена и Мемфиса Депая.

Накануне главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо подтвердил, что Шнайдерлен волен уйти из клуба. Свободен путь и перед Депаем, который себя никак не проявил в этом сезоне.

И хотя пресса называет сразу несколько клубов, которые могут быть заинтересованы в услугах Моргана и Мемфиса, "Эвертон" надеется опередить всех своих конкурентов — в первую очередь "Вест Бромвич" и "Рому", претендующих на на француза и голландца, соответственно.

По информации Liverpool Echo, достичь этого "ириски" собираются с помощью выгодного предложения в размере 40 млн. фунтов за обоих игроков. Сообщается, что "Эвертон" надеется оформить оба трансфера уже в первых числах января.


Метки Депай, Манчестер Юнайтед, Шнайдерлен, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2016 07:00

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  1. dimon70 24.12.2016 16:55 # dimon70
    2 ириса,один серый-другой белый

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  2. halamadrid94 24.12.2016 11:43 # halamadrid94
    Депай , конечно , эпик фэйл в стиле покупки Бебе . Моур не сдержал слово . Обещал вернуть прежнего Депая .

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  3. nemovista 24.12.2016 09:50 # nemovista
    Продано.

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  4. morkovka 24.12.2016 09:37 # morkovka
    и Филани до кучи...

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  5. vertigo-92 24.12.2016 09:32 # vertigo-92
    Днари нынче в цене

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  6. roykean11 24.12.2016 08:16 # roykean11
    кто больше ??? кто увеличит ???? 45 млн и продано...

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  7. el-pistalero 24.12.2016 07:28 # el-pistalero
    Ахуеть 6ля. Надеялся что депай к нам перейдет.
    Теперь точно рет с его то резюме &#128513;

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  8. mancunia-planet 24.12.2016 07:17 # mancunia-planet
    Продано

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  9. abilkha-93 24.12.2016 07:07 # abilkha-93
    смэло

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