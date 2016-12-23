"Вест Хэм" возобновил интерес к Бакке

"Вест Хэм" возродил интерес к нападающему "Милана" Карлосу Бакке и собирается сделать предложение по колумбийцу в зимнее трансферное окно.

Напомним, что прошлым летом "молотобойцы" предлагали за Бакку 26 миллионов фунтов. "Милан" готовился продать колумбийца, однако сам игрок выразил желание остаться в Серии А.



Это решение не принесло дивидендов ни "Вест Хэму", ни Карлосу: лондонский клуб обитает рядом с зоной вылета Премьер-Лиги и испытывает большие проблемы в атаке, нападающий же лишился постоянной игровой практики.



По словам главного тренера "молотобойцев" Славена Билича, в январе его клуб собирается возобновить интерес к Бакке. Хорват надеется, что в сложившейся ситуации Карлос, наконец, ответит согласием.



"Мы действительно пытались его купить прошлым летом и, возможно, попытаемся сделать это зимой. Тогда сделка не состоялась сразу по нескольким причинам, одна из них – Карлос решил остаться в "Милане". Он все еще там, но при этом уже не играет".



"Могу сказать, что нам нужен игрок, находящийся в хорошей физической форме. Это Премьер-Лига, здесь играют каждые семь дней, а иногда проводят по два-три матча в неделю. Я говорю сейчас не только про Бакку, но нам действительно нужен игрок такого типажа", - цитирует Билича Daily Mirror.