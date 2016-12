Светская хроника за пятницу

"Реал" планирует покупку Тибо Куртуа на следующее лето. "Тоттенхэму" нужен Макс Майер. "Арсенал" не будет покупать в январе. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Реал" надеется приобрести голкипера "Челси" Тибо Куртуа после окончания этого сезона. (Marca)



В обратном направлении — из "Реала" в "Челси" — может отправиться плеймейкер Хамес Родригес, но "синие" не готовы заплатить за колумбийца требуемые 60 миллионов фунтов. (The Sun)



Полузащитник "Челси" Марко Ван Гинкел может перейти в ПСВ. (Omroep Brabant)



"Тоттенхэм" хочет укрепить свою полузащиту Максом Майером из "Шальке-04", оцениваемым в 30 млн. фунтов. (The Sun)



"Челси" и "Тоттенхэм" сражаются за 18-летнего вундеркинда "Барселоны" Марка Кукурелью. (Sport)



Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин заинтересовал ПСЖ. (Evening Standard)



"Арсенал" видит в Марко Ройсе из дортмундской "Боруссии" и Антуане Гризманне из "Атлетико" потенциальную замену для Месута Озила и/или Алексиса Санчеса, которые могут быть выставлены на трансфер из-за нежелания подписывать новые контракты. (Squawka)



"Арсенал" не планирует покупать в январе. (Goal)



ПСЖ обошел "Арсенал" и "Ливерпуль" в борьбе за полузащитника "Вольфсбурга" Юлиана Дракслера, согласовав трансфер стоимостью 38 млн. фунтов. (The Sun)



"Ливерпуль" надеется приобрести 20-летнего нападающего "Интера" Габриэля Барбосу. (Daily Mirror)



"Вест Хэм" предложил 14 млн. фунтов за нападающего "Атлетико Минейро" Лукаса Пратто. (Daily Mail)



"Вест Хэм" предложит 6 млн. фунтов за нападающего "Сандерленда" Джермейна Дефо. (The Sun)



"Вольфсбург" поспорит с "Эвертоном" за нападающего "Наполи" Маноло Габбиадини. (Radio Kiss Kiss)



Другое



"Кристал Пэлас" наладил контакт с экс-тренером сборной Англии Сэмом Эллардайсом еще четыре недели назад. (Daily Mirror)



Наставник "Рейнджерс" Марк Уорбертон опроверг слухи о переговорах с FA относительно позиции главного тренера молодежной сборной Англии. (Sky Sports)



Садио Мане, Рияд Махрез и Пьер-Эмерик Обамеянг вошли в шорт-лист на звание африканского Игрока Года. (Liverpool Echo)



В новом контракте нападающего Ромелу Лукаку с "Эвертоном" не будет пункта о выкупе. (Daily Mail)



Игроки "Арсенала" отказались от проведения рождественской вечеринки. (Daily Mirror)



Китайские инвесторы могут купить "Рединг". (Daily Mail)