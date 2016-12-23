Светская хроника за пятницу

Светская хроника "Реал" планирует покупку Тибо Куртуа на следующее лето. "Тоттенхэму" нужен Макс Майер. "Арсенал" не будет покупать в январе. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Реал" надеется приобрести голкипера "Челси" Тибо Куртуа после окончания этого сезона. (Marca)

В обратном направлении — из "Реала" в "Челси" — может отправиться плеймейкер Хамес Родригес, но "синие" не готовы заплатить за колумбийца требуемые 60 миллионов фунтов. (The Sun)

Полузащитник "Челси" Марко Ван Гинкел может перейти в ПСВ. (Omroep Brabant)

"Тоттенхэм" хочет укрепить свою полузащиту Максом Майером из "Шальке-04", оцениваемым в 30 млн. фунтов. (The Sun)

"Челси" и "Тоттенхэм" сражаются за 18-летнего вундеркинда "Барселоны" Марка Кукурелью. (Sport)

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин заинтересовал ПСЖ. (Evening Standard)

"Арсенал" видит в Марко Ройсе из дортмундской "Боруссии" и Антуане Гризманне из "Атлетико" потенциальную замену для Месута Озила и/или Алексиса Санчеса, которые могут быть выставлены на трансфер из-за нежелания подписывать новые контракты. (Squawka)

"Арсенал" не планирует покупать в январе. (Goal)

ПСЖ обошел "Арсенал" и "Ливерпуль" в борьбе за полузащитника "Вольфсбурга" Юлиана Дракслера, согласовав трансфер стоимостью 38 млн. фунтов. (The Sun)

"Ливерпуль" надеется приобрести 20-летнего нападающего "Интера" Габриэля Барбосу. (Daily Mirror)

"Вест Хэм" предложил 14 млн. фунтов за нападающего "Атлетико Минейро" Лукаса Пратто. (Daily Mail)

"Вест Хэм" предложит 6 млн. фунтов за нападающего "Сандерленда" Джермейна Дефо. (The Sun)

"Вольфсбург" поспорит с "Эвертоном" за нападающего "Наполи" Маноло Габбиадини. (Radio Kiss Kiss)

Другое

"Кристал Пэлас" наладил контакт с экс-тренером сборной Англии Сэмом Эллардайсом еще четыре недели назад. (Daily Mirror)

Наставник "Рейнджерс" Марк Уорбертон опроверг слухи о переговорах с FA относительно позиции главного тренера молодежной сборной Англии. (Sky Sports)

Садио Мане, Рияд Махрез и Пьер-Эмерик Обамеянг вошли в шорт-лист на звание африканского Игрока Года. (Liverpool Echo)

В новом контракте нападающего Ромелу Лукаку с "Эвертоном" не будет пункта о выкупе. (Daily Mail)

Игроки "Арсенала" отказались от проведения рождественской вечеринки. (Daily Mirror)

Китайские инвесторы могут купить "Рединг". (Daily Mail)


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Автор mihajlo   

Дата 23.12.2016 14:00

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  1. largo-winch 23.12.2016 14:29 # largo-winch
    Садио Мане, Рияд Махрез и Пьер-Эмерик Обамеянг вошли в шорт-лист на звание африканского Игрока Года. (Liverpool Echo)

    Думаю, тут понятно кому достанется трофей.
    Красава Марез! Легенда Лестера, Сердце Лестера!

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  2. olzhas123 23.12.2016 14:22 # olzhas123
    "Челси" и "Тоттенхэм" сражаются за 18-летнего вундеркинда "Барселоны" Марка Кукурелью. Однозначно петух выберет петунхэм!

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  3. iroquez 23.12.2016 14:11 # iroquez
    Игроки "Арсенала" отказались от проведения рождественской вечеринки. (Daily Mirror)

    Источник: http://fapl.ru/posts/52078/?c=1

    Понимают что четверка еще не гарантирована

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  4. anti-skvozer 23.12.2016 14:10 # anti-skvozer
    Поскольку для всех при голосовании важны ток чашки, то лучшего африканоса получит Марез. Хотя имхо ОбамаЯнг качественнее весь год провёл

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  5. chr1s8rown 23.12.2016 14:10 # chr1s8rown
    дракслер не подходил б под клопповскую схему. он лентяй

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  6. sellman 23.12.2016 14:07 # sellman
    Кукурелью - только к петухам!

    Будет там кукарекать)))

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  7. anti-skvozer 23.12.2016 14:06 # anti-skvozer
    Ройс, Гризман... Орсинал.... А-ха-ха-ха! Э-хе-хе-хе!

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  8. ru-premiership 23.12.2016 14:06 # ru-premiership
    Новости какие-то за 01.01.16.

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  9. ru-premiership 23.12.2016 14:05 # ru-premiership
    в Арсенале теперь как в Советском Союзе.

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