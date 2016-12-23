Светская хроника за пятницу
"Реал" планирует покупку Тибо Куртуа на следующее лето. "Тоттенхэму" нужен Макс Майер. "Арсенал" не будет покупать в январе. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.
"Реал" надеется приобрести голкипера "Челси" Тибо Куртуа после окончания этого сезона. (Marca)
В обратном направлении — из "Реала" в "Челси" — может отправиться плеймейкер Хамес Родригес, но "синие" не готовы заплатить за колумбийца требуемые 60 миллионов фунтов. (The Sun)
Полузащитник "Челси" Марко Ван Гинкел может перейти в ПСВ. (Omroep Brabant)
"Тоттенхэм" хочет укрепить свою полузащиту Максом Майером из "Шальке-04", оцениваемым в 30 млн. фунтов. (The Sun)
"Челси" и "Тоттенхэм" сражаются за 18-летнего вундеркинда "Барселоны" Марка Кукурелью. (Sport)
Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин заинтересовал ПСЖ. (Evening Standard)
"Арсенал" видит в Марко Ройсе из дортмундской "Боруссии" и Антуане Гризманне из "Атлетико" потенциальную замену для Месута Озила и/или Алексиса Санчеса, которые могут быть выставлены на трансфер из-за нежелания подписывать новые контракты. (Squawka)
"Арсенал" не планирует покупать в январе. (Goal)
ПСЖ обошел "Арсенал" и "Ливерпуль" в борьбе за полузащитника "Вольфсбурга" Юлиана Дракслера, согласовав трансфер стоимостью 38 млн. фунтов. (The Sun)
"Ливерпуль" надеется приобрести 20-летнего нападающего "Интера" Габриэля Барбосу. (Daily Mirror)
"Вест Хэм" предложил 14 млн. фунтов за нападающего "Атлетико Минейро" Лукаса Пратто. (Daily Mail)
"Вест Хэм" предложит 6 млн. фунтов за нападающего "Сандерленда" Джермейна Дефо. (The Sun)
"Вольфсбург" поспорит с "Эвертоном" за нападающего "Наполи" Маноло Габбиадини. (Radio Kiss Kiss)
Другое
"Кристал Пэлас" наладил контакт с экс-тренером сборной Англии Сэмом Эллардайсом еще четыре недели назад. (Daily Mirror)
Наставник "Рейнджерс" Марк Уорбертон опроверг слухи о переговорах с FA относительно позиции главного тренера молодежной сборной Англии. (Sky Sports)
Садио Мане, Рияд Махрез и Пьер-Эмерик Обамеянг вошли в шорт-лист на звание африканского Игрока Года. (Liverpool Echo)
В новом контракте нападающего Ромелу Лукаку с "Эвертоном" не будет пункта о выкупе. (Daily Mail)
Игроки "Арсенала" отказались от проведения рождественской вечеринки. (Daily Mirror)
Китайские инвесторы могут купить "Рединг". (Daily Mail)
23.12.2016 14:00
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Последние комментарии:
Садио Мане, Рияд Махрез и Пьер-Эмерик Обамеянг вошли в шорт-лист на звание африканского Игрока Года. (Liverpool Echo)
Думаю, тут понятно кому достанется трофей.
Красава Марез! Легенда Лестера, Сердце Лестера!
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"Челси" и "Тоттенхэм" сражаются за 18-летнего вундеркинда "Барселоны" Марка Кукурелью. Однозначно петух выберет петунхэм!
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Игроки "Арсенала" отказались от проведения рождественской вечеринки. (Daily Mirror)
Источник: http://fapl.ru/posts/52078/?c=1
Понимают что четверка еще не гарантирована
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Поскольку для всех при голосовании важны ток чашки, то лучшего африканоса получит Марез. Хотя имхо ОбамаЯнг качественнее весь год провёл
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дракслер не подходил б под клопповскую схему. он лентяй
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Кукурелью - только к петухам!
Будет там кукарекать)))
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Ройс, Гризман... Орсинал.... А-ха-ха-ха! Э-хе-хе-хе!
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Новости какие-то за 01.01.16.
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в Арсенале теперь как в Советском Союзе.
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