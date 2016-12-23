Лидерство "Челси" удивляет даже Конте
Главный тренер "Челси" Антонио Конте признался, что игроки превзошли даже его собственные ожидания от сезона.
После перехода на схему 3-4-3 "синие" добились 11 побед подряд в Премьер-Лиге, благодаря чему подошли лидерами к Рождеству. В четырех предыдущих случаях "Челси" выигрывал чемпионский титул, когда сезон развивался по аналогичному сценарию.
По словам Конте, победная поступь "синих" удивила даже его. Изначально Антонио не ожидал, что команда, финишировавшая в прошлом сезоне на 10-й позиции и почти не изменившаяся летом, сможет вклиниться в борьбу за титул.
"Никто не ожидал, что "Челси" подойдет к Рождеству на вершине таблицы. В прошлом году мы финишировали в середине, а летом наш состав практически не изменился".
"К счастью, мы нашли оптимальный баланс и теперь имеем дело лишь с положительным давлением. Несмотря на то, что случилось в прошлом сезоне, у этих игроков вошло в привычку бороться за самые высокие места".
"Я не верю людям, которые говорят, что на лидеров оказывается самое большое давление. Я предпочитаю находиться именно на вершине и преодолевать именно такое давление. Теперь важно лишь удержать эти позиции", - цитирует Конте The Telegraph.
23.12.2016 13:00
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Челси ещё потеряет свои очки.
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заебали обсасывать эти 11 побед-19 игр впереди,выиграйте еще 15 энд ви чампионс оф эйпиэл
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скромный топчик
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