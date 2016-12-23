Лидерство "Челси" удивляет даже Конте

Главный тренер "Челси" Антонио Конте признался, что игроки превзошли даже его собственные ожидания от сезона.

После перехода на схему 3-4-3 "синие" добились 11 побед подряд в Премьер-Лиге, благодаря чему подошли лидерами к Рождеству. В четырех предыдущих случаях "Челси" выигрывал чемпионский титул, когда сезон развивался по аналогичному сценарию.



По словам Конте, победная поступь "синих" удивила даже его. Изначально Антонио не ожидал, что команда, финишировавшая в прошлом сезоне на 10-й позиции и почти не изменившаяся летом, сможет вклиниться в борьбу за титул.



"Никто не ожидал, что "Челси" подойдет к Рождеству на вершине таблицы. В прошлом году мы финишировали в середине, а летом наш состав практически не изменился".



"К счастью, мы нашли оптимальный баланс и теперь имеем дело лишь с положительным давлением. Несмотря на то, что случилось в прошлом сезоне, у этих игроков вошло в привычку бороться за самые высокие места".



"Я не верю людям, которые говорят, что на лидеров оказывается самое большое давление. Я предпочитаю находиться именно на вершине и преодолевать именно такое давление. Теперь важно лишь удержать эти позиции", - цитирует Конте The Telegraph.