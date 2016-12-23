Кампо: "Гвардиола ничего не выиграет в Англии, если будет играть как "Барселона"

Бывший защитник "Реала" и "Болтона" Иван Кампо считает, что его соотечественник Хосеп Гвардиола ничего не добьется в Англии с "Манчестер Сити", если останется верен своему стилю.

Свою карьеру в "Сити" Гвардиола начал с 10 побед кряду, однако затем результаты "горожан" резко ухудшились, и к тренерской философии испанского специалиста появились большие вопросы.



Сам Гвардиола продолжает твердить, что не будет адаптировать свой стиль под Англию, и его, скорее, постигнет увольнение, чем он изменит себе. И это напрасно, уверен Кампо.



"Футбол, которым он живет, отличается от того, в который играют в Премьер-Лиге. К примеру, момент, когда ты принимаешь мяч в "Барселоне", сильно отличается от момента, когда ты принимаешь мяч в Англии. Здесь футбол быстрее, здесь больше борьбы. Проблема в том, что если ты будешь играть в Премьер-Лиге, как привык играть в "Барселоне", то, скорее всего, проиграешь".



"Сейчас он переживает очень сложный момент в Премьер-Лиге, потому что Гвардиола продолжает говорить: "Хорошо, если я буду играть, как мы играли в "Барселоне", то буду побеждать". Но Премьер-Лига очень другая", — сообщил 42-летний Кампо Omnisport.