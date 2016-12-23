"Челси" подтвердил продажу Оскара в Китай

"Челси" объявил о продаже плеймейкера Оскара в китайский "Шанхай СИПГ". Сделка принесла в казну "синих" 60 миллионов фунтов.

За четыре с половиной года, проведенных на "Стэмфорд Бридж", Оскар успел выиграть чемпионский титул Премьер-Лиги, Кубок Лиги и Лигу Европы. В общей сложности бразилец провел 205 матчей за "синих", забив 38 голов.



В нынешнем сезоне 25-летний плеймейкер лишился игровой практики под руководством Антонио Конте. Итальянский специалист не нашел для Оскара подходящей позиции в схеме 3-4-3, с которой "Челси" добился 11 побед подряд в рамках Премьер-Лиги.



Взвесив все "за" и "против", полузащитник принял решение покинуть "Стэмфорд Бридж", когда со своим щедрым предложением к нему обратился "Шанхай СИПГ". Сегодня все детали сделки были согласованы, и стороны ударили по рукам.



Добавим, что в Китае Оскар сможет воссоединиться с бывшим тренером "Челси" Андре Виллаш-Боашем. С недавних пор именно 39-летний португалец возглавляет "Шанхай СИПГ".