"Челси" подтвердил продажу Оскара в Китай

Оскар "Челси" объявил о продаже плеймейкера Оскара в китайский "Шанхай СИПГ". Сделка принесла в казну "синих" 60 миллионов фунтов.

За четыре с половиной года, проведенных на "Стэмфорд Бридж", Оскар успел выиграть чемпионский титул Премьер-Лиги, Кубок Лиги и Лигу Европы. В общей сложности бразилец провел 205 матчей за "синих", забив 38 голов.

В нынешнем сезоне 25-летний плеймейкер лишился игровой практики под руководством Антонио Конте. Итальянский специалист не нашел для Оскара подходящей позиции в схеме 3-4-3, с которой "Челси" добился 11 побед подряд в рамках Премьер-Лиги.

Взвесив все "за" и "против", полузащитник принял решение покинуть "Стэмфорд Бридж", когда со своим щедрым предложением к нему обратился "Шанхай СИПГ". Сегодня все детали сделки были согласованы, и стороны ударили по рукам.

Добавим, что в Китае Оскар сможет воссоединиться с бывшим тренером "Челси" Андре Виллаш-Боашем. С недавних пор именно 39-летний португалец возглавляет "Шанхай СИПГ".



Метки Оскар, Челси, Шанхай СИПГ

Автор foxmcfc   

Дата 23.12.2016 11:45

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Последние комментарии:




  1. stepan-jam-boss 23.12.2016 12:26 # stepan-jam-boss
    Это даже эпичнее чем шлакового Луиза в ПСЖ за 50 лямов слить.

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  2. faramir 23.12.2016 12:25 # faramir
    Радости будто каждый пенс заработал по 60 лямов, уахаха, до чего ж убого

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  3. mihajlo-fan 23.12.2016 12:20 # mihajlo-fan
    Да, топовый трансфер пенсов. Да и скум опять подтвердил, что они педики

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  4. amar 23.12.2016 12:18 # amar
    Оскар все сделал правильно. в Челси не проходил в основу, походу, это его не устраивало и он решил чем сидет протирать шорты лучше гамать в китае и рубить лавэ. Многие скажут, что надо было переходить в клуб попроще в тот же Ливер и скам например, но нах ему это надо? если он там нихера не сможет выиграть и еще будет зарабатывать меньше. Лучше уж китай и бабло до канца жизни

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  5. j-silver 23.12.2016 12:17 # j-silver
    http://fapl.ru/posts/52075/?c=1#c6216723

    и вроде в манчестере 2 клуба, но "глиномесов" подкинулись только скамеры

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  6. division 23.12.2016 12:17 # division
    Короли Лондона и на трансферном рынке Короли.

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  7. kos9k 23.12.2016 12:16 # kos9k
    норм развод, даже похлеще слива донного луиза в псж)

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  8. gusto 23.12.2016 12:11 # gusto
    60 млн. фунтов...ахаха....каеф

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  9. keno 23.12.2016 12:10 # keno
    Оскар официально завершил карьеру!

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  10. dk-chelsea 23.12.2016 12:08 # dk-chelsea
    Следующий Лукас "Новый Кака" Пиазон за 40-50 лямов

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  11. mr-terry 23.12.2016 12:08 # mr-terry
    следующей зимой Виллиана за 100 в Китай отправим.

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  12. anti-skvozer 23.12.2016 12:06 # anti-skvozer
    В 25 считай завершил карьеру

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  13. lfc-krr 23.12.2016 12:05 # lfc-krr
    Стоит признать, Абрамович вывел пенсов в люди. Дела стали делать красиво!
    Влили бабло по началу, а сейчас грамотно стали трансферами управлять.
    Покупают топов не как скам, продают на уровне сотона!

    Пинсам стоит памятник ему поставить. Ну и улицу около моста назвать его именем

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  14. mata05 23.12.2016 12:02 # mata05
    https://pp.vk.me/c637219/v637219951/22fd2/Ki6Sa-PhKhw.jpg

    уже с китайской тряпкой в руках

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  15. melwood-lfc 23.12.2016 12:01 # melwood-lfc
    помню трансы с казахии твердили, что он > кавтиньи
    отэталул был канеш

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  16. mufc1994 23.12.2016 12:01 # mufc1994
    Поцы, кто в танки играет, скидывайте свои никнеймы, заценим папок. Имею ввиду картошкины танки, а не каловый АВ

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  17. sausage 23.12.2016 11:59 # sausage
    На какой срок контракт? Так и не понял.

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  18. mafia 23.12.2016 11:58 # mafia
    ну всё ёпт
    терь роман аркадьич пускай нигу эменало в мадрид отправляет

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  19. mafia 23.12.2016 11:54 # mafia
    YAHOOЕЮ

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  20. liverfun 23.12.2016 11:53 # liverfun
    есть шанс по итогам сезона выйти в ноль, если никого больше не купят и попадут в лч

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