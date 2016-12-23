"Челси" подтвердил продажу Оскара в Китай
"Челси" объявил о продаже плеймейкера Оскара в китайский "Шанхай СИПГ". Сделка принесла в казну "синих" 60 миллионов фунтов.
За четыре с половиной года, проведенных на "Стэмфорд Бридж", Оскар успел выиграть чемпионский титул Премьер-Лиги, Кубок Лиги и Лигу Европы. В общей сложности бразилец провел 205 матчей за "синих", забив 38 голов.
В нынешнем сезоне 25-летний плеймейкер лишился игровой практики под руководством Антонио Конте. Итальянский специалист не нашел для Оскара подходящей позиции в схеме 3-4-3, с которой "Челси" добился 11 побед подряд в рамках Премьер-Лиги.
Взвесив все "за" и "против", полузащитник принял решение покинуть "Стэмфорд Бридж", когда со своим щедрым предложением к нему обратился "Шанхай СИПГ". Сегодня все детали сделки были согласованы, и стороны ударили по рукам.
Добавим, что в Китае Оскар сможет воссоединиться с бывшим тренером "Челси" Андре Виллаш-Боашем. С недавних пор именно 39-летний португалец возглавляет "Шанхай СИПГ".
23.12.2016 11:45
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Последние комментарии:
Это даже эпичнее чем шлакового Луиза в ПСЖ за 50 лямов слить.
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Радости будто каждый пенс заработал по 60 лямов, уахаха, до чего ж убого
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Да, топовый трансфер пенсов. Да и скум опять подтвердил, что они педики
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Оскар все сделал правильно. в Челси не проходил в основу, походу, это его не устраивало и он решил чем сидет протирать шорты лучше гамать в китае и рубить лавэ. Многие скажут, что надо было переходить в клуб попроще в тот же Ливер и скам например, но нах ему это надо? если он там нихера не сможет выиграть и еще будет зарабатывать меньше. Лучше уж китай и бабло до канца жизни
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http://fapl.ru/posts/52075/?c=1#c6216723
и вроде в манчестере 2 клуба, но "глиномесов" подкинулись только скамеры
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Короли Лондона и на трансферном рынке Короли.
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норм развод, даже похлеще слива донного луиза в псж)
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60 млн. фунтов...ахаха....каеф
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Оскар официально завершил карьеру!
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Следующий Лукас "Новый Кака" Пиазон за 40-50 лямов
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следующей зимой Виллиана за 100 в Китай отправим.
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В 25 считай завершил карьеру
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Стоит признать, Абрамович вывел пенсов в люди. Дела стали делать красиво!
Влили бабло по началу, а сейчас грамотно стали трансферами управлять.
Покупают топов не как скам, продают на уровне сотона!
Пинсам стоит памятник ему поставить. Ну и улицу около моста назвать его именем
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https://pp.vk.me/c637219/v637219951/22fd2/Ki6Sa-PhKhw.jpg
уже с китайской тряпкой в руках
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помню трансы с казахии твердили, что он > кавтиньи
отэталул был канеш
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Поцы, кто в танки играет, скидывайте свои никнеймы, заценим папок. Имею ввиду картошкины танки, а не каловый АВ
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На какой срок контракт? Так и не понял.
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ну всё ёпт
терь роман аркадьич пускай нигу эменало в мадрид отправляет
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YAHOOЕЮ
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есть шанс по итогам сезона выйти в ноль, если никого больше не купят и попадут в лч
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