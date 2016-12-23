Шнайдерлен собирается перейти в "Эвертон"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Морган Шнайдерлен отклонит предложение "Вест Бромвича", чтобы воссоединиться со своим бывшим тренером по "Саутгемптону" Рональдом Куманом в "Эвертоне".

Накануне стало известно, что "Вест Бромвич" предложил рекордные для себя 18 миллионов фунтов за 27-летнего игрока сборной Франции. Однако The Sun стало известно, что Морган не заинтересован в переезде на "Хоторнс".



Шнайдерлен твердо настроен продолжить карьеру в мерсисайдском клубе, который готов сделать его одним из своих самых высокооплачиваемых игроков. Правда, даже "ириски" не могут позволить нынешнюю зарплату Моргана в 115 тыс. фунтов в неделю.



"На протяжении последних недель и последнего уикенда Морган и его представители общались с клубом. Клуб хочет вернуть все деньги, заплаченные за него "Саутгемптону". Здесь у него просто не получилось заиграть".



"С другой стороны, клуб сам должен ему большие деньги в виде зарплат, и вопрос лишь в том, на каких финансовых условиях он уйдет из клуба", — цитирует свой источник в "Юнайтед" издание.



Добавим, что Шнайдерлен, купленный у "Саутгемптона" в 2015 году за 24 млн. фунтов, сыграл лишь 32 матча и забил один гол за "красных дьяволов".