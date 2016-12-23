"Юнайтед" опрашивает своих фанатов насчет стоячей трибуны

Олд Траффорд "Манчестер Юнайтед" устроил опрос среди держателей сезонных абонементов насчет создания стоячей трибуны на "Олд Траффорд".

Напомним, стоячие трибуны были запрещены в Англии на уровне двух высших дивизионов после трагедии на "Хиллсборо" в 1989 году. В то же время стоячие трибуны активно и абсолютно безопасно используются в других странах, включая Германию, а с недавних пор — даже у соседей из шотландского "Селтика".

Отдельные представители Премьер-Лиги достаточно давно задумываются о возвращении стоячих трибун, что позволило бы клубам предложить своим фанатам билеты самой доступной ценовой категории. А теперь стало известно, что этот вопрос прорабатывает и "Юнайтед", обладающий самым большим клубным стадионом в Англии.

Как передает BBC, в четверг "красные дьяволы" распространили среди своих держателей сезонных абонементов опросник с 20 пунктами. Клуб даже предложил фанатам выбрать одну из трех секций "Олд Траффорд", где могла бы появиться стоячая трибуна.

Сообщается, что в октябре официальные лица "Юнайтед" специально ездили в Глазго, чтобы перенять опыт "Селтика", стадион которого обладает стоячей трибуной на четыре тысячи мест.


Метки Манчестер Юнайтед, Олд Траффорд, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2016 10:00

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