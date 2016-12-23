"Юнайтед" опрашивает своих фанатов насчет стоячей трибуны

"Манчестер Юнайтед" устроил опрос среди держателей сезонных абонементов насчет создания стоячей трибуны на "Олд Траффорд".

Напомним, стоячие трибуны были запрещены в Англии на уровне двух высших дивизионов после трагедии на "Хиллсборо" в 1989 году. В то же время стоячие трибуны активно и абсолютно безопасно используются в других странах, включая Германию, а с недавних пор — даже у соседей из шотландского "Селтика".



Отдельные представители Премьер-Лиги достаточно давно задумываются о возвращении стоячих трибун, что позволило бы клубам предложить своим фанатам билеты самой доступной ценовой категории. А теперь стало известно, что этот вопрос прорабатывает и "Юнайтед", обладающий самым большим клубным стадионом в Англии.



Как передает BBC, в четверг "красные дьяволы" распространили среди своих держателей сезонных абонементов опросник с 20 пунктами. Клуб даже предложил фанатам выбрать одну из трех секций "Олд Траффорд", где могла бы появиться стоячая трибуна.



Сообщается, что в октябре официальные лица "Юнайтед" специально ездили в Глазго, чтобы перенять опыт "Селтика", стадион которого обладает стоячей трибуной на четыре тысячи мест.