Гвардиола хочет Гризманна или Санчеса

Антуан Гризманн Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола надеется укрепить нападение своей команды следующим летом с помощью Антуана Гризманна из "Атлетико" или Алексиса Санчеса из "Арсенала".

Текущая дисквалификация Серхио Агуэро в очередной раз показала, как сильно зависимы "горожане" от своего аргентинского бомбардира и его формы. Юный Келечи Ихеаначо пока не в силах взвалить на себя эту ношу, а других чистых нападающих у Гвардиолы попросту нет.

В январе к "Сити" присоединится бразильский талант Габриэль Жезус, однако это никак не повлияет на планы Гвардиолы пригласить большую звезду в нападение следующим летом, сообщает Manchester Evening News.

В первую очередь Гвардиола проявляет интерес к Гризманну, который, как ожидается, покинет "Атлетико" следующим летом. Трансфер француза оценивается в 70 миллионов фунтов.

Однако на Антуана также претендуют "Манчестер Юнайтед" и "Челси", что может заставить Гвардиолу переключиться на Санчеса, своего бывшего подопечного по "Барселоне". Если до конца сезона Алексис так и не продлит свой контракт с "Арсеналом", это лишь будет на руку "горожанам".


Метки Арсенал, Атлетико, Гризманн, Манчестер Сити, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2016 09:00

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 23.12.2016 09:13 # largo-winch
    о хоспаде! что за педик этот лысый тренеришко. уже в открытую заявляет

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  2. stepan-jam-boss 23.12.2016 09:10 # stepan-jam-boss
    Довольствуйся Санчесом. Гризман наш.

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  3. puhovik-vengera 23.12.2016 09:09 # puhovik-vengera
    Вечно второй против вечно четвертого. Сложный выбор

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  4. dred 23.12.2016 09:09 # dred
    Гризман в МЮ, когда Ибра состариться

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