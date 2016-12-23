Гвардиола хочет Гризманна или Санчеса

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола надеется укрепить нападение своей команды следующим летом с помощью Антуана Гризманна из "Атлетико" или Алексиса Санчеса из "Арсенала".

Текущая дисквалификация Серхио Агуэро в очередной раз показала, как сильно зависимы "горожане" от своего аргентинского бомбардира и его формы. Юный Келечи Ихеаначо пока не в силах взвалить на себя эту ношу, а других чистых нападающих у Гвардиолы попросту нет.



В январе к "Сити" присоединится бразильский талант Габриэль Жезус, однако это никак не повлияет на планы Гвардиолы пригласить большую звезду в нападение следующим летом, сообщает Manchester Evening News.



В первую очередь Гвардиола проявляет интерес к Гризманну, который, как ожидается, покинет "Атлетико" следующим летом. Трансфер француза оценивается в 70 миллионов фунтов.



Однако на Антуана также претендуют "Манчестер Юнайтед" и "Челси", что может заставить Гвардиолу переключиться на Санчеса, своего бывшего подопечного по "Барселоне". Если до конца сезона Алексис так и не продлит свой контракт с "Арсеналом", это лишь будет на руку "горожанам".