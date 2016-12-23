Конте: "Отсутствие Канте и Косты будет хорошим испытанием для нас"

Наставник "Челси" Антонио Конте считает, что дисквалификации полузащитника Нголо Канте и нападающего Диего Косты станут хорошим испытанием для его команды.

На протяжении 11-матчевой победной серию Конте практически не тасовал стартовый состав своей команды, ограничиваюсь точечными перестановками. Антонио мог себе это позволить благодаря отсутствую еврокубков и, соответственно, достаточному времени на восстановление игроков.



Однако в этот Boxing Day против "Борнмута" Конте будет лишен сразу двух важнейших исполнителей, перебравших желтых карточек. Антонио видит в этом хорошую проверку для "синих".



"Ясное дело, они являются двумя важными игроками для нас. Но эту неделю мы работали, очень хорошо работали, стараясь найти решение, которое бы позволило нам продолжить играть в хороший футбол, продолжить побеждать и набрать три очка".



"Все мы знаем, что против "Борнмута" будет непросто, у них хорошая команда с хорошей организацией, но мы очень хорошо трудимся и не хотим сбавлять обороты".



"У меня есть четыре дня, чтобы оценить ситуацию и найти лучшее решение. Это хорошее испытание для нас, потому что мы сыграем этот матч без двух очень важных игроков для нашей команды", — цитирует Конте Daily Mirror.