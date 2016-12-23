Моуриньо ожидает, что "Челси" станет чемпионом
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо не ожидает, что "Челси" потеряет много очков в остатке сезона благодаря отличной игре в обороне.
Еще год назад "Челси" заигрывал с зоной вылета Премьер-Лиги, а сам Моуриньо поплатился за этой работой. С тех пор многое изменилось: "синих" теперь тренирует Антонио Конте, а сам Жозе трудоустроен в "Юнайтед".
Моуриньо признает, что Конте удалось восстановить философию "Челси", согласно которой во главу угла поставлен результат, а не зрелищность. Жозе считает, что его бывший клуб сможет завоевать титул, продолжая одерживать минимальные победы, как это было в трех последних матчах.
"Давайте будем честны и признаем, что их будет очень сложно догнать. Дело не только в разнице очков, а в игровой философии "Челси". Они забивают один гол, и они побеждают. Они много оборонятся. Они обороняются хорошо. Они ведут в счете, а на заключительные 20 минут выпускают защитников".
"Их не волнует, что говорят люди, что думают люди. Они просто хотят побеждать. А поэтому я не представляю, что они потеряют много очков", — цитирует Моуриньо Evening Standard.
23.12.2016 07:00
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Последние комментарии:
Членси по итогу соснут, как они это любят делать!
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Мавр клаван. Так-то это его тактика при 1-0 парковать автобус и пропускать в последние 20 минут))) Сколько Челси так очков потерял при нем, мю ждет тоже самое
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норм Маур собрал пенсов-глиномесов))
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Надеемся и верим! Запас для чемпионства очень хороший. Весь Казахстан ждет от вас титул!
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тушите свои пуканы уриной, завистники
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Всем доброго утра, удачного дня:)
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БАМБИТ ОБОСАНОГО
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Моуриньо ожидает, что "Челси" станет чемпионом
С 6-го там виднее видать... Венгерыч вон в сомнениях пребывает с 4-го то... Вот же где амбиции то заложены, вот! А Моур уже лапки сложил, "на Погба надейся, а сам не плошай", да... Не, ну зато дорого... А у Венгерки вон как, дёшево и сердито, ух! Ахах...блеать)
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Согласен с Мауром. Трусливая обороняющаяся команда не умеющая в нападение. Такие недостойны быть чемпионам. Я еще молчу что выигранная ими Лига Чемпионов официально признана самой позорной и трусливой победой в истории.
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Молчал бы уже Жозе, МЮ 24 забито 17 пропущено,Челси 35 забито,11 пропущено, кто во что играет, ещё надо посмотреть
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О чём вообще думало руководство МЮ, когда приглашали тренера, который был уволен за плохие результаты и который даже ссыт поменять схему игры. Пробежал по флангу и навесил - прострелил на нападающего. Вся тактика. Поэтому такие и результаты, что соперник уже знает, что ждать от МЮ.
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Челси 4:0 МЮ в тему Мауру про рассуждения об одном голе и много обороняющихся)
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По забиты вторые нет ?? Точно уж по зрелищнее чем при нем
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Ну как бэ с МЮ они не "забили один гол и оборонялись, много оборонялись"...
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Легенда колбасных))
https://pp.vk.me/c604318/v604318918/4093a/cogixnNRpa0.jpg
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Эра макаронников
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Мокрый с ног до головы а все равно пригорает.И вправду особенный!
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