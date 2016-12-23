Моуриньо ожидает, что "Челси" станет чемпионом

Жозе Моуриньо и Антонио Конте Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо не ожидает, что "Челси" потеряет много очков в остатке сезона благодаря отличной игре в обороне.

Еще год назад "Челси" заигрывал с зоной вылета Премьер-Лиги, а сам Моуриньо поплатился за этой работой. С тех пор многое изменилось: "синих" теперь тренирует Антонио Конте, а сам Жозе трудоустроен в "Юнайтед".

Моуриньо признает, что Конте удалось восстановить философию "Челси", согласно которой во главу угла поставлен результат, а не зрелищность. Жозе считает, что его бывший клуб сможет завоевать титул, продолжая одерживать минимальные победы, как это было в трех последних матчах.

"Давайте будем честны и признаем, что их будет очень сложно догнать. Дело не только в разнице очков, а в игровой философии "Челси". Они забивают один гол, и они побеждают. Они много оборонятся. Они обороняются хорошо. Они ведут в счете, а на заключительные 20 минут выпускают защитников".

"Их не волнует, что говорят люди, что думают люди. Они просто хотят побеждать. А поэтому я не представляю, что они потеряют много очков", — цитирует Моуриньо Evening Standard.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2016 07:00

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 23.12.2016 07:46 # largo-winch
    Членси по итогу соснут, как они это любят делать!

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  2. mazabyka 23.12.2016 07:41 # mazabyka
    Мавр клаван. Так-то это его тактика при 1-0 парковать автобус и пропускать в последние 20 минут))) Сколько Челси так очков потерял при нем, мю ждет тоже самое

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  3. karimov-mu 23.12.2016 07:41 # karimov-mu
    норм Маур собрал пенсов-глиномесов))

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  4. conte343 23.12.2016 07:40 # conte343
    Надеемся и верим! Запас для чемпионства очень хороший. Весь Казахстан ждет от вас титул!

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  5. funkyfresh 23.12.2016 07:40 # funkyfresh
    тушите свои пуканы уриной, завистники

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  6. mazabyka 23.12.2016 07:38 # mazabyka
    Всем доброго утра, удачного дня:)

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  7. trivium 23.12.2016 07:30 # trivium
    БАМБИТ ОБОСАНОГО

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  8. syndl14lcate 23.12.2016 07:26 # syndl14lcate
    Моуриньо ожидает, что "Челси" станет чемпионом

    С 6-го там виднее видать... Венгерыч вон в сомнениях пребывает с 4-го то... Вот же где амбиции то заложены, вот! А Моур уже лапки сложил, "на Погба надейся, а сам не плошай", да... Не, ну зато дорого... А у Венгерки вон как, дёшево и сердито, ух! Ахах...блеать)

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  9. stepan-jam-boss 23.12.2016 07:25 # stepan-jam-boss
    Согласен с Мауром. Трусливая обороняющаяся команда не умеющая в нападение. Такие недостойны быть чемпионам. Я еще молчу что выигранная ими Лига Чемпионов официально признана самой позорной и трусливой победой в истории.

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  10. knijnik 23.12.2016 07:23 # knijnik
    Молчал бы уже Жозе, МЮ 24 забито 17 пропущено,Челси 35 забито,11 пропущено, кто во что играет, ещё надо посмотреть

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  11. mata-hazard 23.12.2016 07:23 # mata-hazard
    О чём вообще думало руководство МЮ, когда приглашали тренера, который был уволен за плохие результаты и который даже ссыт поменять схему игры. Пробежал по флангу и навесил - прострелил на нападающего. Вся тактика. Поэтому такие и результаты, что соперник уже знает, что ждать от МЮ.

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  12. admet 23.12.2016 07:22 # admet
    Челси 4:0 МЮ в тему Мауру про рассуждения об одном голе и много обороняющихся)

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  13. chelsea1983 23.12.2016 07:19 # chelsea1983
    По забиты вторые нет ?? Точно уж по зрелищнее чем при нем

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  14. last-chapter 23.12.2016 07:16 # last-chapter
    Ну как бэ с МЮ они не "забили один гол и оборонялись, много оборонялись"...

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  15. admet 23.12.2016 07:15 # admet
    Легенда колбасных))
    https://pp.vk.me/c604318/v604318918/4093a/cogixnNRpa0.jpg

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  16. beatles-red 23.12.2016 07:05 # beatles-red
    Эра макаронников

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  17. myscore 23.12.2016 07:02 # myscore
    Мокрый с ног до головы а все равно пригорает.И вправду особенный!

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