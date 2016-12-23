Моуриньо ожидает, что "Челси" станет чемпионом

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо не ожидает, что "Челси" потеряет много очков в остатке сезона благодаря отличной игре в обороне.

Еще год назад "Челси" заигрывал с зоной вылета Премьер-Лиги, а сам Моуриньо поплатился за этой работой. С тех пор многое изменилось: "синих" теперь тренирует Антонио Конте, а сам Жозе трудоустроен в "Юнайтед".



Моуриньо признает, что Конте удалось восстановить философию "Челси", согласно которой во главу угла поставлен результат, а не зрелищность. Жозе считает, что его бывший клуб сможет завоевать титул, продолжая одерживать минимальные победы, как это было в трех последних матчах.



"Давайте будем честны и признаем, что их будет очень сложно догнать. Дело не только в разнице очков, а в игровой философии "Челси". Они забивают один гол, и они побеждают. Они много оборонятся. Они обороняются хорошо. Они ведут в счете, а на заключительные 20 минут выпускают защитников".



"Их не волнует, что говорят люди, что думают люди. Они просто хотят побеждать. А поэтому я не представляю, что они потеряют много очков", — цитирует Моуриньо Evening Standard.