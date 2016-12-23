"Ливерпуль" — аутсайдер в борьбе за Дракслера
"Ливерпуль" действительно заинтересован в полузащитнике Юлиане "Вольфсбурга" Юлиане Дракслере, но в данный момент является аутсайдером в борьбе за игрока сборной Германии.
Главный тренер "красных" Юрген Клопп является большим поклонником 23-летнего Дракслера, который твердо настроен покинуть "Вольфсбург" во время зимнего трансферного окна.
"Вольфсбург" не собирается стоять на пути у Юлиана и готов отпустить того на все четыре стороны за компенсацию в размере 35 миллионов фунтов. Однако переход Дракслера в мерсисайдский клуб выглядит маловероятным.
Как утверждает Liverpool Echo, в данный момент ПСЖ лидирует в борьбе за Драсклера, опережая и "Ливерпуль", и "Арсенал", также заинтересованный в услугах соотечественника Клоппа. Однако определенные шансы на переезд Юлиана в Англию сохраняются, потому что он ведет переговоры не только с клубом из Парижа.
"Я веду переговоры с парой клубов, но пока не принял решения. Мы сядем и решим, какое решение подходит нам лучше всего", — поведал Дракслер Bild.
23.12.2016 06:00
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*Лузерпуль
Админы, исправьте!
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"Ливерпуль"...
дальше читать не стал
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"Ливерпуль" — аутсайдер
в принципе этого достаточно, остальную кучу букв можно было и не печатать
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Дракслер обоссал ливерпуль!
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"Ливерпуль - аутсайдер"
Дальше читать не стал
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Ливерпуль по жизни аутсайдер, ничего удивительного.
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