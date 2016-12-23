"Ливерпуль" — аутсайдер в борьбе за Дракслера

Юлиан Дракслер "Ливерпуль" действительно заинтересован в полузащитнике Юлиане "Вольфсбурга" Юлиане Дракслере, но в данный момент является аутсайдером в борьбе за игрока сборной Германии.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп является большим поклонником 23-летнего Дракслера, который твердо настроен покинуть "Вольфсбург" во время зимнего трансферного окна.

"Вольфсбург" не собирается стоять на пути у Юлиана и готов отпустить того на все четыре стороны за компенсацию в размере 35 миллионов фунтов. Однако переход Дракслера в мерсисайдский клуб выглядит маловероятным.

Как утверждает Liverpool Echo, в данный момент ПСЖ лидирует в борьбе за Драсклера, опережая и "Ливерпуль", и "Арсенал", также заинтересованный в услугах соотечественника Клоппа. Однако определенные шансы на переезд Юлиана в Англию сохраняются, потому что он ведет переговоры не только с клубом из Парижа.

"Я веду переговоры с парой клубов, но пока не принял решения. Мы сядем и решим, какое решение подходит нам лучше всего", — поведал Дракслер Bild.


Метки Вольфсбург, Дракслер, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2016 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1126

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. largo-winch 23.12.2016 07:45 # largo-winch
    *Лузерпуль
    Админы, исправьте!

    (ответить)

  2. karimov-mu 23.12.2016 07:44 # karimov-mu
    "Ливерпуль"...
    дальше читать не стал

    (ответить)

  3. j-silver 23.12.2016 07:35 # j-silver
    "Ливерпуль" — аутсайдер

    в принципе этого достаточно, остальную кучу букв можно было и не печатать

    (ответить)

  4. supernurbek 23.12.2016 07:27 # supernurbek
    Дракслер обоссал ливерпуль!

    (ответить)

  5. slassh 23.12.2016 06:40 # slassh
    "Ливерпуль - аутсайдер"
    Дальше читать не стал

    (ответить)

  6. stepan-jam-boss 23.12.2016 06:22 # stepan-jam-boss
    Ливерпуль по жизни аутсайдер, ничего удивительного.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: