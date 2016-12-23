Эриксен: "Тоттенхэм" — 100-процентный претендент на титул"
Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен убежден, что его команда мало в чем уступает "Челси" и является 100-процентным претендентом на чемпионский титул Премьер-Лиги.
В данный момент команда Маурисио Почеттино находится за пределами топ-4, отставая на одно очко от четвертого "Арсенала" и на целых 10 от лидирующего "Челси", которому "шпоры" проиграли в конце прошлого месяца со счетом 2:1.
Тем не менее, 24-летний датчанин считает, что "Тоттенхэм" еще сможет навязать борьбу другим претендентам на титул.
"Да, 100 процентов — "Тоттенхэм" способен побороться за титул, я уверен насчет этого. Если вы посмотрите первые 44 с половиной минуты матча против "Челси", думаю, мы были очень, очень хороши. Мы показали, что можем конкурировать с ними. Вы не можете сказать: "О, они гораздо лучше".
"Да, они очень хорошо выступают, они набрали хороший ход и не проигрывают уже 11 матчей. Но нам лишь важно не отставать от остальных и находится как можно ближе к вершине".
"Конечно, я очень хочу, чтобы мы выступили лучше, чем в прошлом сезоне, который сложился для нас очень хорошо. Надеюсь, мы финишируем еще выше, и мы хотим остаться в положении, которое бы позволяло нам сделать это. Такова наша главная цель", — цитирует Эриксена Goal.
23.12.2016 00:05
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Последние комментарии:
пока у реля покетино и в команде столько каличей
какой титул
долпаеп что ле
прошлый сезон надо было брать все теперь лет 10 ждать
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Не проигрывают 11 матчей? Эти с.ки выиграли подряд 11 матчей!
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Просто:
1 Челси 17 43
5 Тоттенхэм 17 33
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Шпорам НИКОГДА не быть чемпионами! Шпоры всегда ниже Арсенала :)
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В прошлом сезоне надо было бороться за титул.
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Этот тупой датчанин поймёт, что футбол идёт 90+ минут, а не 44 с половиной?! Некоторый способны за 7 минут решить ход матча
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В очередь за МЮ
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