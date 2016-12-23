Эриксен: "Тоттенхэм" — 100-процентный претендент на титул"

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен убежден, что его команда мало в чем уступает "Челси" и является 100-процентным претендентом на чемпионский титул Премьер-Лиги.

В данный момент команда Маурисио Почеттино находится за пределами топ-4, отставая на одно очко от четвертого "Арсенала" и на целых 10 от лидирующего "Челси", которому "шпоры" проиграли в конце прошлого месяца со счетом 2:1.



Тем не менее, 24-летний датчанин считает, что "Тоттенхэм" еще сможет навязать борьбу другим претендентам на титул.



"Да, 100 процентов — "Тоттенхэм" способен побороться за титул, я уверен насчет этого. Если вы посмотрите первые 44 с половиной минуты матча против "Челси", думаю, мы были очень, очень хороши. Мы показали, что можем конкурировать с ними. Вы не можете сказать: "О, они гораздо лучше".



"Да, они очень хорошо выступают, они набрали хороший ход и не проигрывают уже 11 матчей. Но нам лишь важно не отставать от остальных и находится как можно ближе к вершине".



"Конечно, я очень хочу, чтобы мы выступили лучше, чем в прошлом сезоне, который сложился для нас очень хорошо. Надеюсь, мы финишируем еще выше, и мы хотим остаться в положении, которое бы позволяло нам сделать это. Такова наша главная цель", — цитирует Эриксена Goal.