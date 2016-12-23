Эриксен: "Тоттенхэм" — 100-процентный претендент на титул"

Кристиан Эриксен Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен убежден, что его команда мало в чем уступает "Челси" и является 100-процентным претендентом на чемпионский титул Премьер-Лиги.

В данный момент команда Маурисио Почеттино находится за пределами топ-4, отставая на одно очко от четвертого "Арсенала" и на целых 10 от лидирующего "Челси", которому "шпоры" проиграли в конце прошлого месяца со счетом 2:1.

Тем не менее, 24-летний датчанин считает, что "Тоттенхэм" еще сможет навязать борьбу другим претендентам на титул.

"Да, 100 процентов — "Тоттенхэм" способен побороться за титул, я уверен насчет этого. Если вы посмотрите первые 44 с половиной минуты матча против "Челси", думаю, мы были очень, очень хороши. Мы показали, что можем конкурировать с ними. Вы не можете сказать: "О, они гораздо лучше".

"Да, они очень хорошо выступают, они набрали хороший ход и не проигрывают уже 11 матчей. Но нам лишь важно не отставать от остальных и находится как можно ближе к вершине".

"Конечно, я очень хочу, чтобы мы выступили лучше, чем в прошлом сезоне, который сложился для нас очень хорошо. Надеюсь, мы финишируем еще выше, и мы хотим остаться в положении, которое бы позволяло нам сделать это. Такова наша главная цель", — цитирует Эриксена Goal.


Метки Премьер-Лига, Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2016 00:05

Количество просмотров Просмотров: 650

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. blackdreamer 23.12.2016 02:09 # blackdreamer
    пока у реля покетино и в команде столько каличей
    какой титул
    долпаеп что ле
    прошлый сезон надо было брать все теперь лет 10 ждать

    (ответить)

  2. pakhrudinov 23.12.2016 01:54 # pakhrudinov
    Не проигрывают 11 матчей? Эти с.ки выиграли подряд 11 матчей!

    (ответить)

  3. doooooooo 23.12.2016 01:15 # doooooooo
    Просто:

    1 Челси 17 43

    5 Тоттенхэм 17 33

    (ответить)

  4. energy 23.12.2016 00:52 # energy
    Шпорам НИКОГДА не быть чемпионами! Шпоры всегда ниже Арсенала :)

    (ответить)

  5. ketamin 23.12.2016 00:26 # ketamin
    В прошлом сезоне надо было бороться за титул.

    (ответить)

  6. milkochivo 23.12.2016 00:15 # milkochivo
    Этот тупой датчанин поймёт, что футбол идёт 90+ минут, а не 44 с половиной?! Некоторый способны за 7 минут решить ход матча

    (ответить)

  7. mancunia-planet 23.12.2016 00:11 # mancunia-planet
    В очередь за МЮ

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: