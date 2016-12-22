"Кристал Пэлас" договаривается с Эллардайсом

Сэм Эллардайс и Алан Пардью В ближайшие 24 часа "Кристал Пэлас" проведет встречу с представителями Сэма Эллардайса относительно вакантной позиции главного тренера.

В четверг — спустя пять дней после домашнего поражения от "Челси" — клуб с "Селхерст Парк" официально объявил об увольнении Алана Пардью. На этот шаг "орлы" решились, уже наладив контакт с Эллардайсом.

Как утверждает Sky Sports, между Большим Сэмом и "Пэлас" пока нет какой-либо договоренности, однако в ближайшие сутки экс-рулевой сборной Англии может сделать большой шаг к тому, чтобы стать сменщиком Пардью.

По информации издания, 62-летний Эллардайс хочет лучше познакомиться со структурой управления клуба, в числе акционеров которого недавно появились американцы Джош Харрис и Дэвид Блитцер. Многое также зависит от того бюджета, который будет обещан Сэму в преддверии зимнего трансферного окна.

Напомним, Эллардайс находится без работы с сентября, когда он покинул сборную Англии после всего одного матча из-за коррупционного скандала. Сэм уже неоднократно говорил о своем желании возобновить тренерскую карьеру, и совсем скоро у него может появиться возможность поправить свою репутацию.


Метки Кристал Пэлас, тренеры, Эллардайс

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2016 22:00

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  1. pakhrudinov 23.12.2016 02:08 # pakhrudinov
    Ну что я могу сказать... С одной стороны Эллардайс - неплохой тренер для средних команд, коей является Кристал Пэлас, с другой же - после коррупционного скандала, прославившего его на весь мир, другой английский тренер на его месте наверное не решился вновь тренировать в Англии... Что-то мне подсказывает, что карьера Биг Сэма пойдёт на спад...

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  2. liverfun 22.12.2016 22:19 # liverfun
    последний шанс биг сэма на таком уровне. думаю, он будет сверхмотивирован доказать свой класс, особенно после истории с увольнением из сборной.
    коллектив у орлов неплохой, нужен только тренер подходящий

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  3. sausage 22.12.2016 22:02 # sausage
    ))) только отписался, что такой же никчёмный тренер в сегодняшних реалиях, как сразу новость, что его на место Пардью.

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