"Кристал Пэлас" договаривается с Эллардайсом
В ближайшие 24 часа "Кристал Пэлас" проведет встречу с представителями Сэма Эллардайса относительно вакантной позиции главного тренера.
В четверг — спустя пять дней после домашнего поражения от "Челси" — клуб с "Селхерст Парк" официально объявил об увольнении Алана Пардью. На этот шаг "орлы" решились, уже наладив контакт с Эллардайсом.
Как утверждает Sky Sports, между Большим Сэмом и "Пэлас" пока нет какой-либо договоренности, однако в ближайшие сутки экс-рулевой сборной Англии может сделать большой шаг к тому, чтобы стать сменщиком Пардью.
По информации издания, 62-летний Эллардайс хочет лучше познакомиться со структурой управления клуба, в числе акционеров которого недавно появились американцы Джош Харрис и Дэвид Блитцер. Многое также зависит от того бюджета, который будет обещан Сэму в преддверии зимнего трансферного окна.
Напомним, Эллардайс находится без работы с сентября, когда он покинул сборную Англии после всего одного матча из-за коррупционного скандала. Сэм уже неоднократно говорил о своем желании возобновить тренерскую карьеру, и совсем скоро у него может появиться возможность поправить свою репутацию.
22.12.2016 22:00
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Последние комментарии:
Ну что я могу сказать... С одной стороны Эллардайс - неплохой тренер для средних команд, коей является Кристал Пэлас, с другой же - после коррупционного скандала, прославившего его на весь мир, другой английский тренер на его месте наверное не решился вновь тренировать в Англии... Что-то мне подсказывает, что карьера Биг Сэма пойдёт на спад...
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последний шанс биг сэма на таком уровне. думаю, он будет сверхмотивирован доказать свой класс, особенно после истории с увольнением из сборной.
коллектив у орлов неплохой, нужен только тренер подходящий
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))) только отписался, что такой же никчёмный тренер в сегодняшних реалиях, как сразу новость, что его на место Пардью.
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