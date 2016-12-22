"Кристал Пэлас" договаривается с Эллардайсом

В ближайшие 24 часа "Кристал Пэлас" проведет встречу с представителями Сэма Эллардайса относительно вакантной позиции главного тренера.

В четверг — спустя пять дней после домашнего поражения от "Челси" — клуб с "Селхерст Парк" официально объявил об увольнении Алана Пардью. На этот шаг "орлы" решились, уже наладив контакт с Эллардайсом.



Как утверждает Sky Sports, между Большим Сэмом и "Пэлас" пока нет какой-либо договоренности, однако в ближайшие сутки экс-рулевой сборной Англии может сделать большой шаг к тому, чтобы стать сменщиком Пардью.



По информации издания, 62-летний Эллардайс хочет лучше познакомиться со структурой управления клуба, в числе акционеров которого недавно появились американцы Джош Харрис и Дэвид Блитцер. Многое также зависит от того бюджета, который будет обещан Сэму в преддверии зимнего трансферного окна.



Напомним, Эллардайс находится без работы с сентября, когда он покинул сборную Англии после всего одного матча из-за коррупционного скандала. Сэм уже неоднократно говорил о своем желании возобновить тренерскую карьеру, и совсем скоро у него может появиться возможность поправить свою репутацию.