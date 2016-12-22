Моуриньо опасается финишировать за пределами топ-4

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо опасается, что его команда не сумеет финишировать в первой четверке Премьер-Лиги.

Несколько недель назад Моуриньо обмолвился, что "дьяволы", возможно, выбыли из чемпионской гонки, потеряв шансы на титул. Такое мнение португалец высказал после целой серии невынужденных осечек при тотальном перевесе "Юнайтед" по игре.



Теперь Жозе опасается, что его команда не сумеет даже финишировать в топ-4. По словам Моуриньо, конкуренция в Премьер-Лиге настолько высока, что этот сценарий совсем не исключен.



"Да, мы действительно рискуем не финишировать в топ-4. Конкуренция в Премьер-Лиге очень высока, другие команды тоже чрезвычайно амбициозны. Прямо сейчас мне не хотелось бы говорить, какое место мы займем – третье, четвертое или пятое".



"Давайте посмотрим, чем закончится сезон, рассуждать об этом в данный момент не имеет смысла. На мой взгляд, мы можем добиться большего, чем просто попасть в четверку", - цитирует Моуриньо Sky Sports.