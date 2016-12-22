Моуриньо опасается финишировать за пределами топ-4

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо опасается, что его команда не сумеет финишировать в первой четверке Премьер-Лиги.

Несколько недель назад Моуриньо обмолвился, что "дьяволы", возможно, выбыли из чемпионской гонки, потеряв шансы на титул. Такое мнение португалец высказал после целой серии невынужденных осечек при тотальном перевесе "Юнайтед" по игре.

Теперь Жозе опасается, что его команда не сумеет даже финишировать в топ-4. По словам Моуриньо, конкуренция в Премьер-Лиге настолько высока, что этот сценарий совсем не исключен.

"Да, мы действительно рискуем не финишировать в топ-4. Конкуренция в Премьер-Лиге очень высока, другие команды тоже чрезвычайно амбициозны. Прямо сейчас мне не хотелось бы говорить, какое место мы займем – третье, четвертое или пятое".

"Давайте посмотрим, чем закончится сезон, рассуждать об этом в данный момент не имеет смысла. На мой взгляд, мы можем добиться большего, чем просто попасть в четверку", - цитирует Моуриньо Sky Sports.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 22.12.2016 21:00

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  1. chelsea1983 23.12.2016 01:55 # chelsea1983
    Не ссы арсенал не допустит этого

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  2. za-torpedo 22.12.2016 23:41 # za-torpedo
    Арсенал лишний, дерьмовая команда

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  3. manutd-20champ 22.12.2016 22:37 # manutd-20champ
    На мой взгляд, мы можем добиться большего, чем просто попасть в четверку - ключевые слова.

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  4. liverfun 22.12.2016 22:21 # liverfun
    если вдруг каким-то чудом сможет на 5 место залезть, то это уже успех

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  5. mancunia-planet 22.12.2016 21:51 # mancunia-planet
    с таким составом дорогущим только за чемпионство бороться

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  6. terrann 22.12.2016 21:39 # terrann
    Гений

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  7. sausage 22.12.2016 21:36 # sausage
    Дела налаживаются, решил немного пококетничать.

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  8. belka-rulit 22.12.2016 21:36 # belka-rulit
    Вот заразюка какая чуть пару игр выгнал а на будущее уже отказался пока благоприятно а там будь что будет потом скажет я же говорил

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  9. blackdreamer 22.12.2016 21:27 # blackdreamer
    а как насчет 10 места пидарас ?

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  10. moneymaker 22.12.2016 21:08 # moneymaker
    норм постелил в декабре

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  11. myscore 22.12.2016 21:03 # myscore
    Да уж,будет неприятно

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