Санчес испытывает стресс от жизни в Лондоне

Алексис Санчес Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес заявил, что жизнь в Лондоне порой доставляет ему стресс.

Будущее Санчеса в лондонском клубе уже давно является предметом интенсивных спекуляций. "Канониры" пока не в силах удовлетворить финансовые аппетиты своей чилийской звезды, у которой остается 18 месяцев по действующему контракту.

Комментируя свою жизнь в английской столице, Санчес лишь подлил масла в огонь. По словам Алексиса, он не чувствует себя комфортно в Лондоне.

"Мне нравится бывать в Лондоне, чтобы перекусить или выпить с друзьями. Однако я большой домосед и много времени провожу дома".

"Я бываю в городе, если у меня есть время, но обычно я предпочитаю расслабляться дома. Лондон может быть стрессовым местом, потому что там толпы людей, и это большой город".

"Рутина футболиста состоит в том, чтобы беречь энергию. Ты играешь матч за матчем, каждый день встречаешь новых людей и много путешествуешь. Поэтому я стараюсь отстраниться и как можно больше отдыхать", — сообщил Санчес официальному журналу "Арсенала".


Метки Арсенал, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2016 20:00

Количество просмотров Просмотров: 5047

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. vmjr 22.12.2016 22:37 # vmjr
    Опять из поверхностных слов сложенно непонятное мнение в статье, почему нельзя правильно преподносить информацию?

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  2. vandersexxx 22.12.2016 22:37 # vandersexxx
    я думаю пригород Манчестера ему подойдёт лучше всего

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  3. gidro-met 22.12.2016 22:27 # gidro-met
    он еще не был в Манчестере или Ливерпуле

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  4. gerrard08 22.12.2016 21:53 # gerrard08
    Перейдет в челси, начнет быть счастливым в лондоне.

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  5. blackdreamer 22.12.2016 20:45 # blackdreamer
    тупорылый пидрос который променял мерси на лондон по совету жены
    теперь тебе дорога в мс к пидарасам с своими псами
    просто понял что потолок в арсинале всего это отбираться в лч
    трофеи не нужны

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  6. chelsea-69 22.12.2016 20:38 # chelsea-69
    Как эти собачки помещаются в его сумочку?

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  7. tigerpool 22.12.2016 20:36 # tigerpool
    Вроде из-за жизни в Лондоне выбрал в свое время гейсенал

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  8. kinan-afc 22.12.2016 20:22 # kinan-afc
    велкам ту манчестер :(

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  9. el-pistalero 22.12.2016 20:19 # el-pistalero
    Увахахпхаха
    Удачи Санчиз)

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  10. melwood-lfc 22.12.2016 20:15 # melwood-lfc
    норм тогда тян его хотела в лондон(на самом деле личку больше выбрал)
    но все же

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  11. bratella 22.12.2016 20:14 # bratella
    помнится мне, что подруга Санчеса выбрала Лондон?

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  12. faramir 22.12.2016 20:11 # faramir
    в манчестере збс

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  13. limonadoff 22.12.2016 20:11 # limonadoff
    mun citi

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  14. moneymaker 22.12.2016 20:09 # moneymaker
    Ну тогда пожаловать в московский ЦСКА

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  15. cap26 22.12.2016 20:09 # cap26
    бл...сук...) В этом АПЛ все клубы кроме Челси зашквар на зашкварище, все просто поиметы на чем то своем) и на каждый из них можно пописять блусвинским постом, перечисляя какие фекалии или моча лилась или сыпалась)
    В случае этой новости, пописяли уже на анониров, или на гг. (Вот уже два названия зашкварно выставляет клуб геев)

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  16. mancunia-planet 22.12.2016 20:05 # mancunia-planet
    ближе к природе

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  17. arkan 22.12.2016 20:01 # arkan
    Добро пожаловать в Манчестер

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