Санчес испытывает стресс от жизни в Лондоне
Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес заявил, что жизнь в Лондоне порой доставляет ему стресс.
Будущее Санчеса в лондонском клубе уже давно является предметом интенсивных спекуляций. "Канониры" пока не в силах удовлетворить финансовые аппетиты своей чилийской звезды, у которой остается 18 месяцев по действующему контракту.
Комментируя свою жизнь в английской столице, Санчес лишь подлил масла в огонь. По словам Алексиса, он не чувствует себя комфортно в Лондоне.
"Мне нравится бывать в Лондоне, чтобы перекусить или выпить с друзьями. Однако я большой домосед и много времени провожу дома".
"Я бываю в городе, если у меня есть время, но обычно я предпочитаю расслабляться дома. Лондон может быть стрессовым местом, потому что там толпы людей, и это большой город".
"Рутина футболиста состоит в том, чтобы беречь энергию. Ты играешь матч за матчем, каждый день встречаешь новых людей и много путешествуешь. Поэтому я стараюсь отстраниться и как можно больше отдыхать", — сообщил Санчес официальному журналу "Арсенала".
22.12.2016 20:00
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Последние комментарии:
Опять из поверхностных слов сложенно непонятное мнение в статье, почему нельзя правильно преподносить информацию?
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я думаю пригород Манчестера ему подойдёт лучше всего
(ответить)
он еще не был в Манчестере или Ливерпуле
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Перейдет в челси, начнет быть счастливым в лондоне.
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тупорылый пидрос который променял мерси на лондон по совету жены
теперь тебе дорога в мс к пидарасам с своими псами
просто понял что потолок в арсинале всего это отбираться в лч
трофеи не нужны
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Как эти собачки помещаются в его сумочку?
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Вроде из-за жизни в Лондоне выбрал в свое время гейсенал
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велкам ту манчестер :(
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Увахахпхаха
Удачи Санчиз)
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норм тогда тян его хотела в лондон(на самом деле личку больше выбрал)
но все же
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помнится мне, что подруга Санчеса выбрала Лондон?
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в манчестере збс
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mun citi
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Ну тогда пожаловать в московский ЦСКА
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бл...сук...) В этом АПЛ все клубы кроме Челси зашквар на зашкварище, все просто поиметы на чем то своем) и на каждый из них можно пописять блусвинским постом, перечисляя какие фекалии или моча лилась или сыпалась)
В случае этой новости, пописяли уже на анониров, или на гг. (Вот уже два названия зашкварно выставляет клуб геев)
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ближе к природе
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Добро пожаловать в Манчестер
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