Санчес испытывает стресс от жизни в Лондоне

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес заявил, что жизнь в Лондоне порой доставляет ему стресс.

Будущее Санчеса в лондонском клубе уже давно является предметом интенсивных спекуляций. "Канониры" пока не в силах удовлетворить финансовые аппетиты своей чилийской звезды, у которой остается 18 месяцев по действующему контракту.



Комментируя свою жизнь в английской столице, Санчес лишь подлил масла в огонь. По словам Алексиса, он не чувствует себя комфортно в Лондоне.



"Мне нравится бывать в Лондоне, чтобы перекусить или выпить с друзьями. Однако я большой домосед и много времени провожу дома".



"Я бываю в городе, если у меня есть время, но обычно я предпочитаю расслабляться дома. Лондон может быть стрессовым местом, потому что там толпы людей, и это большой город".



"Рутина футболиста состоит в том, чтобы беречь энергию. Ты играешь матч за матчем, каждый день встречаешь новых людей и много путешествуешь. Поэтому я стараюсь отстраниться и как можно больше отдыхать", — сообщил Санчес официальному журналу "Арсенала".