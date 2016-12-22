Фирмино связывает свое будущее с "Ливерпулем"

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино рассказал, что планирует остаться в мерсисайдском клубе на долгий срок.

После назначения на тренерский мостик "Энфилда" Юргена Клоппа бразилец превратился в одного из ключевых игроков "Ливерпуля" в атаке, соорудив грозный треугольник с соотечественником Филиппе Коутиньо и Садио Мане.



По словам Роберто, ему пришлось нелегко на старте своей английской карьеры, но теперь, освоившись в Премьер-Лиге, он планирует остаться в "Ливерпуле" на долгие годы.



"Мне пришлось поменять стиль игры, ведь я был адаптирован к европейскому футболу. Премьер-Лига сильно отличается в этом плане от Бундеслиги, здесь команды играют в очень высоком темпе. Мне пришлось внести коррективы в свою игру, но такой скоростной футбол мне по душе".



"Если быть честным до конца, то мне нравится пребывание в Премьер-Лигу, и я планирую остаться в Англии на долгие годы. Это очень конкурентоспособная лига, в которой тебя проверяют на прочность каждые семь дней", - цитирует Фирмино Daily Mail.