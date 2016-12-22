Фирмино связывает свое будущее с "Ливерпулем"
Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино рассказал, что планирует остаться в мерсисайдском клубе на долгий срок.
После назначения на тренерский мостик "Энфилда" Юргена Клоппа бразилец превратился в одного из ключевых игроков "Ливерпуля" в атаке, соорудив грозный треугольник с соотечественником Филиппе Коутиньо и Садио Мане.
По словам Роберто, ему пришлось нелегко на старте своей английской карьеры, но теперь, освоившись в Премьер-Лиге, он планирует остаться в "Ливерпуле" на долгие годы.
"Мне пришлось поменять стиль игры, ведь я был адаптирован к европейскому футболу. Премьер-Лига сильно отличается в этом плане от Бундеслиги, здесь команды играют в очень высоком темпе. Мне пришлось внести коррективы в свою игру, но такой скоростной футбол мне по душе".
"Если быть честным до конца, то мне нравится пребывание в Премьер-Лигу, и я планирую остаться в Англии на долгие годы. Это очень конкурентоспособная лига, в которой тебя проверяют на прочность каждые семь дней", - цитирует Фирмино Daily Mail.
22.12.2016 19:00
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Последние комментарии:
на хер пошли каззюхи бля.. с 90-х годов до сих пор небось нет ни поездов ни электричек по своей же ущщербной странишке))..так и бомбите 5-6 и 85-86 поезда..пидаррасы блять!!
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казахи, они такие
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топарь из колхоза
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опять мудачество,ни слова про Ливерпуль!!!
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поскорее бы коутиньо вернулся, а то фирмино не хватает
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а как же казахстан?
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Ни слова про Ливерпуль не сказал...
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