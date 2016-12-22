Фирмино связывает свое будущее с "Ливерпулем"

Роберто Фирмино Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино рассказал, что планирует остаться в мерсисайдском клубе на долгий срок.

После назначения на тренерский мостик "Энфилда" Юргена Клоппа бразилец превратился в одного из ключевых игроков "Ливерпуля" в атаке, соорудив грозный треугольник с соотечественником Филиппе Коутиньо и Садио Мане.

По словам Роберто, ему пришлось нелегко на старте своей английской карьеры, но теперь, освоившись в Премьер-Лиге, он планирует остаться в "Ливерпуле" на долгие годы.

"Мне пришлось поменять стиль игры, ведь я был адаптирован к европейскому футболу. Премьер-Лига сильно отличается в этом плане от Бундеслиги, здесь команды играют в очень высоком темпе. Мне пришлось внести коррективы в свою игру, но такой скоростной футбол мне по душе".

"Если быть честным до конца, то мне нравится пребывание в Премьер-Лигу, и я планирую остаться в Англии на долгие годы. Это очень конкурентоспособная лига, в которой тебя проверяют на прочность каждые семь дней", - цитирует Фирмино Daily Mail.



Метки Ливерпуль, Фирмино

Автор foxmcfc   

Дата 22.12.2016 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1529

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Последние комментарии:




  1. normalyok 22.12.2016 23:47 # normalyok
    на хер пошли каззюхи бля.. с 90-х годов до сих пор небось нет ни поездов ни электричек по своей же ущщербной странишке))..так и бомбите 5-6 и 85-86 поезда..пидаррасы блять!!

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  2. manutd-20champ 22.12.2016 22:37 # manutd-20champ
    казахи, они такие

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  3. blackdreamer 22.12.2016 20:45 # blackdreamer
    топарь из колхоза

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  4. liverbro 22.12.2016 20:43 # liverbro
    опять мудачество,ни слова про Ливерпуль!!!

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  5. liverfun 22.12.2016 19:53 # liverfun
    поскорее бы коутиньо вернулся, а то фирмино не хватает

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  6. jokerz 22.12.2016 19:17 # jokerz
    а как же казахстан?

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  7. webfoot 22.12.2016 19:12 # webfoot
    Ни слова про Ливерпуль не сказал...

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