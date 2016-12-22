"Кристал Пэлас" уволил Пардью

Восемь поражений в 10 последних матчах Премьер-Лиги заставили руководство "Кристал Пэлас" принять непростое решение о расставании со своим главным тренером Аланом Пардью.

Уходящий год выдался абсолютно кошмарным для клуба с "Селхерст Парк" — в рамках Премьер-Лиги "орлы" выиграли лишь шесть матчей из 36, набрав 26 очков.



Терпение владельцев "Пэлас" окончательно лопнуло после минимального поражения от "Челси" в минувший уикенд, и вот сегодня 55-летнему Пардью было указано на дверь.



"Я бы хотел выразить искреннюю благодарность Алану за службу нам в качестве игрока и ранее в качестве тренера", — сказал на прощание президент клуба Стив Пэриш.



Добавим, что Пардью тренировал "орлов" с январе 2015, когда он заключил контракт на три с половиной года. Фаворитом на место сменщика Алана букмекеры называют экс-рулевого сборной Англии Сэма Эллардайса.