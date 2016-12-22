"Кристал Пэлас" уволил Пардью
Восемь поражений в 10 последних матчах Премьер-Лиги заставили руководство "Кристал Пэлас" принять непростое решение о расставании со своим главным тренером Аланом Пардью.
Уходящий год выдался абсолютно кошмарным для клуба с "Селхерст Парк" — в рамках Премьер-Лиги "орлы" выиграли лишь шесть матчей из 36, набрав 26 очков.
Терпение владельцев "Пэлас" окончательно лопнуло после минимального поражения от "Челси" в минувший уикенд, и вот сегодня 55-летнему Пардью было указано на дверь.
"Я бы хотел выразить искреннюю благодарность Алану за службу нам в качестве игрока и ранее в качестве тренера", — сказал на прощание президент клуба Стив Пэриш.
Добавим, что Пардью тренировал "орлов" с январе 2015, когда он заключил контракт на три с половиной года. Фаворитом на место сменщика Алана букмекеры называют экс-рулевого сборной Англии Сэма Эллардайса.
22.12.2016 18:30
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Очевидцы Голодомора вспоминают, как их в детстве заманивали людоеды.
Голодомор
© УНИАН
Украинцы, которым посчастливилось выжить во времена Голодомора 1932-1933 годов, до сих пор вспоминают эпизоды, достойные фильмов ужасов.
По рассказам очевидцев, обезумевшие от голода селяне Украины не только от безнадеги начинали есть других людей, но и забивали сирот на улицах, чтобы потом продать их мясо.
А сам Голод временами лишал людей сочувствия к своим же родным.
Безумный голод
Старожилы вспоминают, как началась заготовка хлеба по приказу властей СССР. В украинских селах появились группы активистов, которые "ходили с железными палками" и собирали продукты у селян.
"Мама положили на печь узелки с фасолью, горохом, чечевицей и узел суржика. Велела нам, четверым детям, на них сидеть. То не помогло. Вылез к нам один в буденовке, разбросал по углам и сгреб все с печи", - вспоминает житель Харьковской области Василий Акун.
Одни люди вспоминают, что урожай в Украине был замечательный. Однако из-за заготовки все продукты просто отобрали активисты СССР.
"В колхозе 1933 года был очень хороший урожай зерновых, но жизнь лучше не стала. Все вывезли, люди пухли от голода," - вспоминает харковчанин Григорий Безгодний.
Голодомор
Жительница же Киевской области Викта Запольская вспоминает, что "урожая не было вовсе. Лето было палящее, без дождей. Осталось лишь немного зерна, чтобы засеять. Да и то забрали".
Сначала украинцы спасались от голода остатками пищи. Выкапывали гнилую картошку и свеклу, пекли шелухи и варили из них суп.
Детское мясо на продажу
Некоторые сходили с ума от голода, и выкапывал тела тех, кто уже умер, чтобы съесть. А некоторые от безумия ели собственных родственников.
"Мой односельчанин рассказывал, что повез продукты из города родителям в деревню, там же была и сестра. Заходит в дом, сидит отец и два мужика с ним, не бритые, черные. Горит печь, на печи что-то варится, а возле нее лежит что-то в дерюге, и из нее кровь течет",- рассказала Марфа Тимченко.
"Он у отца спрашивает: "А где мама, сестра?" Отец отвечает: "Маму мы уже съели, вон в чугунке мясо осталось, а сестру только что убили, лежит в дерюге". А кто-то из мужиков говорит: "Вот у нас свежина будет!"- добавила женщина.
Некоторые каннибалы не останавливались только на собственных потребностях и даже зарабатывали на убийствах детей. Сумасшедшие ловили на улицах сирот, которые не могли себя защитить, чтобы зарубить на мясо и продать на рынке.
"Помню женщину, которая заманивала маленьких детей, убивала их, а мясо продавала. Родители убитых детей, узнав об этом, били женщину. Она приглашала и меня к себе, обещала дать красные сапожки, но я не пошел," - вспомнил через много лет Николай Завгородний.
Голод съел соболезнование
Сначала, когда гнилые продукты или шелухи еще оставались, украинцы старались помогать друг другу, как могли. Кто богаче временем мог поделиться горстью шелухи. Однако впоследствии сочувствие исчезло даже к родным.
"Мать рассказывала: отец умирает от голода, а я сижу в углу, смотрю на него и мне его не жалко. Я жду, когда он умрет, чтобы встать и идти что-то искать есть для себя", - рассказала жительница села Березянка Киевской области Мария.
Харьковчанка Наталья Бабай вспоминает, как в ее семьи отбирали последнюю провизию:
"Когда в наш дом пожаловали незваные гости, чтобы подмести с чердака остатки съестных припасов, мама плакала и умоляла сжалиться, ведь имела четырех детей.
"Если пожалеем, то окажемся на твоем месте. А нам тоже жить хочется", - был ей ответ.
Как писал news.tochka.net, на днях Белый дом выпустил заявление с соболезнованиями украинцам в связи с Голодомором, назвав причиной голода политику Сталина.
В прошлом году Виктор Янукович заявил, что Голодомор был преступлением сталинского режима против собственного народа, хотя ранее он подчеркивал, что несправедливо называть Голодомор 1930-х годов геноцидом украинского народа.
http://news.tochka.net/99640-golodomor-32-33-kannibaly-rubili-detey-i-prodavali-foto-video/
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Юля в ПСЖ официально!
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Вратарь "Челси" Тибо Куртуа летом следующего года перейдёт в "Реал".
По информации Marca, об этом бельгийский вратарь уже сообщил своим партнерам по "Челси".
Носатый вертел пенсов на своём носу?) Думаю да.
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бедный пардев, отовсюду гонят. иди уже в чемпионшип, там твое место
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Песенка Пердежа спета.
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Пенсыльвания:
Ожидания: Хамес, Видаль, Вератти, Рюдигер, Найнголлан
Будет: Кьяер, Бакайоко, Сидибе
(бонусом+ уход Куртуа в реал)
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июль 2016: легко выиграем чемпионат, Марсиаль ЗМ, Златан Покпа и Мхитарян уничтожат всех
декабрь 2016: Моуриньо опасается финишировать за пределами топ-4
вах ах ах
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Чёт никогда не понимал дроча на таких тренеров, как Пардью и Эллардайз например, Рэднап тот же. Да опыт, да авторитет в АПЛ, но реально середняки для середняков. Как только в АПЛ пришло много иностранных тренеров со своими континентальными идеями, они оказались несостоятельны.
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Прямая дорога в Чемпионшип , вслед за Халлом и Бернли
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Хамес Родригес принял участие в 44 голах "Реала" с момента его перехода в королевский клуб. Это лучший показатель в Ла Лиге среди полузащитников за этот период
23 ассиста
21 гол
он же распиаренное днище, мешок нулевой, околотоп...
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если санчес уйдет с арса , то им пизда. чем выше уровень партнеров у озила,тем он баче,так что затухнет уйди единственный топарь. надо его подписывать и сливать в унитаз аснал
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норм французы на влажные мечты скузи помочились
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есть желающие отсосать?
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ну вот и все. дракслер перейдет в псж за 45 млн евро
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Нападающий английского футбольного клуба «Транмер Роверс» Джеймс Норвуд (James Norwood) выложил в свой Инстаграм фотографию в образе чернокожего торговца очками, который он использовал для рождественской вечеринки. Пользователи осудили игрока за его расистский наряд и вынудили удалить публикацию.
Для снимка Норвуд покрасил кожу в черный цвет, надел белую футболку и взял несколько пар очков. Он подписал его «большая вечеринка с парнями, маскарадный костюм уже готов». Некоторые пользователи Твиттера не оценили шуточный наряд футболиста. Но так как он удалил твит, большинство ответов на его сообщение стали недоступны.
Как передаёт Daily Star, английская анти-дискриминационная организация Kick It Out написала Норвуду, что его костюм выглядит «недостаточно продуманным». Позже пресс-секретарь компании заявил, что футболистам стоит учитывать реакцию даже на шуточные фотографии.
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доставляет как колбасные геи мечтают о дракслере, в эту помойку даже самый конченный футболист сборной германии не перейдет
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«Ливерпуль» может включиться в борьбу за полузащитника «Вольфсбурга» Юлиана Дракслера. 23-летний хавбек сборной Германии, скорее всего, сменит команду уже в январе. Главный тренер англичан Юрген Клопп видит в Дракслере усиление для группы атаки.
бл чемпик наш если купят.
(ответить)
Рубрика: Слезы скавзера. Лето 2015
17.06.2015 13:27 #
slash-lfc
Бро уволить, Клоппа взять(
(ответить)
17.06.2015 13:31 #
uzi-vuitton
чо так (
а не так )
(ответить)
17.06.2015 13:54 #
slash-lfc
потому что Бро не уволят. а когда уволят, Клоппа уже не будет
Источник: http://fapl.ru/posts/41107/?c=1
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Выше пидр
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Я пидр
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