Лэмпард хочет продолжить карьеру
Главный тренер "Челси" Антонио Конте исключил возвращение в клуб полузащитника Фрэнка Лэмпарда, поскольку ветеран хочет продолжить игровую карьеру.
Как известно, в ноябре 36-летний Лэмпард завершил свое пребывание в МЛС, объявив об уходе из "Нью-Йорк Сити". Это немедленно привело к предположениям, что Фрэнк собирается повесить бутсы на гвоздь.
По слухам, "Челси" был готов предложить Фрэнку роль внутри клуба – руководящую или тренерскую. Однако сам Лэмпард планирует продолжить карьеру, о чем он сообщил Конте в личной беседе.
"Мы не обсуждали тренерскую роль для Фрэнка, поскольку он хочет продолжать играть в футбол. Он прибыл к нам на тренировочную базу в отличных кондициях. Что касается его будущего, то этот вопрос лучше адресовать ему".
"Фрэнк был и остается легендой "Челси", и вообще здорово, что он решил посмотреть за нашими тренировками и пообщаться. Я нашел его в хорошем расположении духа и в отличных кондициях", - сообщил Конте ESPN.
22.12.2016 18:00
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Последние комментарии:
а попиздеть?
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Плохо когда люди не умеют уходить. Футбол это наркотик от которого сложно отказаться. Фрэнк должен принять факт того что ему 38 и сплкойно повесить бутсы га гвоздь.
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К Моуринью в МЮ пойдёт :))
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Вот скажу честно. Будучи фаном Челси.
Скоулз был круче во всём. Чтотне отменяет того факта что Лэмпс тоже был крут и топ.
Но Скоулз это просто другой уровень, уровень Зидана, Пирло, Зейдорфа и тд
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пля, вернуть бы 2005-2009 года. как Алонсо его раз за разом овнил в очных встречах.
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в Арсенал его. у них ни одного игрока нет такого уровня.
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давай к "молоткам", Фрэнки!
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Он же не какой-нибудь Чирот, заканчивать так рано карьеру.
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Конте: "Низкий дом без меня ссутулится,
Старый пес мой давно издох.
На лондонских изогнутых улицах
Умереть, знать, судил мне Бог."
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Ему 38 вообще то.
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Тэрри будет помощником кажись в следующем сезоне
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И правильно, нечего там делать в Челси!
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