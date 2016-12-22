Лэмпард хочет продолжить карьеру

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Антонио Конте исключил возвращение в клуб полузащитника Фрэнка Лэмпарда, поскольку ветеран хочет продолжить игровую карьеру.

Как известно, в ноябре 36-летний Лэмпард завершил свое пребывание в МЛС, объявив об уходе из "Нью-Йорк Сити". Это немедленно привело к предположениям, что Фрэнк собирается повесить бутсы на гвоздь.

По слухам, "Челси" был готов предложить Фрэнку роль внутри клуба – руководящую или тренерскую. Однако сам Лэмпард планирует продолжить карьеру, о чем он сообщил Конте в личной беседе.

"Мы не обсуждали тренерскую роль для Фрэнка, поскольку он хочет продолжать играть в футбол. Он прибыл к нам на тренировочную базу в отличных кондициях. Что касается его будущего, то этот вопрос лучше адресовать ему".

"Фрэнк был и остается легендой "Челси", и вообще здорово, что он решил посмотреть за нашими тренировками и пообщаться. Я нашел его в хорошем расположении духа и в отличных кондициях", - сообщил Конте ESPN.



Метки Конте, Лэмпард, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 22.12.2016 18:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 22.12.2016 22:40 # manutd-20champ
    а попиздеть?

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  2. gjchancel 22.12.2016 20:35 # gjchancel
    Плохо когда люди не умеют уходить. Футбол это наркотик от которого сложно отказаться. Фрэнк должен принять факт того что ему 38 и сплкойно повесить бутсы га гвоздь.

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  3. suddenly 22.12.2016 19:40 # suddenly
    К Моуринью в МЮ пойдёт :))

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  4. narkoman 22.12.2016 19:24 # narkoman
    Вот скажу честно. Будучи фаном Челси.
    Скоулз был круче во всём. Чтотне отменяет того факта что Лэмпс тоже был крут и топ.
    Но Скоулз это просто другой уровень, уровень Зидана, Пирло, Зейдорфа и тд

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  5. dean-winchester 22.12.2016 19:02 # dean-winchester
    пля, вернуть бы 2005-2009 года. как Алонсо его раз за разом овнил в очных встречах.

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  6. john-coffey 22.12.2016 18:53 # john-coffey
    в Арсенал его. у них ни одного игрока нет такого уровня.

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  7. h22o 22.12.2016 18:49 # h22o
    давай к "молоткам", Фрэнки!

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  8. desower 22.12.2016 18:36 # desower
    Он же не какой-нибудь Чирот, заканчивать так рано карьеру.

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  9. gerrard08 22.12.2016 18:15 # gerrard08
    Конте: "Низкий дом без меня ссутулится,
    Старый пес мой давно издох.
    На лондонских изогнутых улицах
    Умереть, знать, судил мне Бог."

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  10. role-playin 22.12.2016 18:10 # role-playin
    Ему 38 вообще то.

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  11. gusto 22.12.2016 18:02 # gusto
    Тэрри будет помощником кажись в следующем сезоне

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  12. antiterror 22.12.2016 18:02 # antiterror
    И правильно, нечего там делать в Челси!

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