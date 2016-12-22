Лэмпард хочет продолжить карьеру

Главный тренер "Челси" Антонио Конте исключил возвращение в клуб полузащитника Фрэнка Лэмпарда, поскольку ветеран хочет продолжить игровую карьеру.

Как известно, в ноябре 36-летний Лэмпард завершил свое пребывание в МЛС, объявив об уходе из "Нью-Йорк Сити". Это немедленно привело к предположениям, что Фрэнк собирается повесить бутсы на гвоздь.



По слухам, "Челси" был готов предложить Фрэнку роль внутри клуба – руководящую или тренерскую. Однако сам Лэмпард планирует продолжить карьеру, о чем он сообщил Конте в личной беседе.



"Мы не обсуждали тренерскую роль для Фрэнка, поскольку он хочет продолжать играть в футбол. Он прибыл к нам на тренировочную базу в отличных кондициях. Что касается его будущего, то этот вопрос лучше адресовать ему".



"Фрэнк был и остается легендой "Челси", и вообще здорово, что он решил посмотреть за нашими тренировками и пообщаться. Я нашел его в хорошем расположении духа и в отличных кондициях", - сообщил Конте ESPN.