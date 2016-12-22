Хьюз удивлен, что "Ливерпуль" отпустил Аллена

Главный тренер "Стоука" Марк Хьюз признался, что его удивило решение "Ливерпуля" расстаться с полузащитником Джо Алленом.

Несмотря на теплую похвалу со стороны рулевого "красных" Юргена Клоппа, минувшим летом Аллен был продан в "Стоук", где вырос в настоящего лидера команды и в процессе примерил незнакомую для себя роль "десятки".



В ближайший вторник Джо впервые посетит "Энфилд" после ухода из "Ливерпуля". В преддверии этой игры Хьюз рассказал, что был удивлен, когда "красные" согласились отпустить ведущего игрока сборной Уэльса.



"Я восхищался им на протяжении долгого времени, и мы были весьма удивлены, что "Ливерпуль" позволил Джо уйти после великолепной игры на Чемпионате Европы".



"Мы опасались, что его выступление на Евро заставит "Ливерпуль" передумать, но у них были свои мысли на этот счет. Они отправились на трансферный рынок и подписали Джорджиньо Вейналдума".



"Они были рады его подписать, а мы в свою очередь были рады приютить Джо. Он демонстрирует выдающуюся игру здесь и ко всему прочему прибавил в результативности", - сообщил Хьюз Daily Mirror.