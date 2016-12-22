Хьюз удивлен, что "Ливерпуль" отпустил Аллена
Главный тренер "Стоука" Марк Хьюз признался, что его удивило решение "Ливерпуля" расстаться с полузащитником Джо Алленом.
Несмотря на теплую похвалу со стороны рулевого "красных" Юргена Клоппа, минувшим летом Аллен был продан в "Стоук", где вырос в настоящего лидера команды и в процессе примерил незнакомую для себя роль "десятки".
В ближайший вторник Джо впервые посетит "Энфилд" после ухода из "Ливерпуля". В преддверии этой игры Хьюз рассказал, что был удивлен, когда "красные" согласились отпустить ведущего игрока сборной Уэльса.
"Я восхищался им на протяжении долгого времени, и мы были весьма удивлены, что "Ливерпуль" позволил Джо уйти после великолепной игры на Чемпионате Европы".
"Мы опасались, что его выступление на Евро заставит "Ливерпуль" передумать, но у них были свои мысли на этот счет. Они отправились на трансферный рынок и подписали Джорджиньо Вейналдума".
"Они были рады его подписать, а мы в свою очередь были рады приютить Джо. Он демонстрирует выдающуюся игру здесь и ко всему прочему прибавил в результативности", - сообщил Хьюз Daily Mirror.
22.12.2016 17:00
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Последние комментарии:
клоп просто избавился от шлака роджерса
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Блет он конечно в рот ибет и чана и вейналдума по скилам и как цпз, но все же ему нужна была тима, где он был бы первым выбором.
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Не только ты но и весь Фапл в шоке
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удачи
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