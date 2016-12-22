Хьюз удивлен, что "Ливерпуль" отпустил Аллена

Джо Аллен и Марк Хьюз Главный тренер "Стоука" Марк Хьюз признался, что его удивило решение "Ливерпуля" расстаться с полузащитником Джо Алленом.

Несмотря на теплую похвалу со стороны рулевого "красных" Юргена Клоппа, минувшим летом Аллен был продан в "Стоук", где вырос в настоящего лидера команды и в процессе примерил незнакомую для себя роль "десятки".

В ближайший вторник Джо впервые посетит "Энфилд" после ухода из "Ливерпуля". В преддверии этой игры Хьюз рассказал, что был удивлен, когда "красные" согласились отпустить ведущего игрока сборной Уэльса.

"Я восхищался им на протяжении долгого времени, и мы были весьма удивлены, что "Ливерпуль" позволил Джо уйти после великолепной игры на Чемпионате Европы".

"Мы опасались, что его выступление на Евро заставит "Ливерпуль" передумать, но у них были свои мысли на этот счет. Они отправились на трансферный рынок и подписали Джорджиньо Вейналдума".

"Они были рады его подписать, а мы в свою очередь были рады приютить Джо. Он демонстрирует выдающуюся игру здесь и ко всему прочему прибавил в результативности", - сообщил Хьюз Daily Mirror.


Метки Аллен, Ливерпуль, Стоук, Хьюз

Автор foxmcfc   

Дата 22.12.2016 17:00

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  1. blackdreamer 22.12.2016 17:50 # blackdreamer
    клоп просто избавился от шлака роджерса

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  2. gerrard08 22.12.2016 17:35 # gerrard08
    Блет он конечно в рот ибет и чана и вейналдума по скилам и как цпз, но все же ему нужна была тима, где он был бы первым выбором.

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  3. ruslan19930611 22.12.2016 17:07 # ruslan19930611
    Не только ты но и весь Фапл в шоке

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  4. mancunia-planet 22.12.2016 17:00 # mancunia-planet
    удачи

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