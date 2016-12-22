Льорис останется в "Тоттенхэме" до 2022 года

Уго Льорис и Маурисио Почеттино "Тоттенхэм" официально объявил о подписании нового контракта до 2022 года со своим капитаном Уго Льорисом.

Дважды став Голкипером Года во французской Лиге 1, 31 августа 2012 Льорис сменил "Лион" на "Тоттенхэм". С тех пор Уго является бессменным первым номером "шпор", а с августа 2015 — и капитаном.

Сейчас на счету Льориса 189 матчей за "Тоттенхэм" с учетом всех соревнований, включая 37 в прошлом сезоне Премьер-Лиги, когда "Тоттенхэм" впервые в своей истории финишировал на третьем месте и пропустил только 35 голов, что тоже является клубным рекордом.

До недавних пор насчет будущего 29-летнего француза существовали большие сомнения — Льорису никак не удавалось договориться об условиях нового контракта, и Уго даже заявил, что хочет отложить этот диалог и сосредоточиться на игре в футбол.

Тем не менее, разногласия были преодолены, и в преддверии насыщенного праздничного периода Льорис согласился продлить свое пребывание в Северном Лондоне до 2022 года.


Метки контракты, Льорис, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2016 16:15

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Последние комментарии:




  1. leenkass 22.12.2016 19:47 # leenkass
    Hugo Lloris

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  2. roc-a-fella 22.12.2016 18:40 # roc-a-fella
    С тех пор Уго является бессменным первым номером "шпор"

    Он под 39 летним Фриделем целый сезон сидел и из-за этого жаловался на Вилаша-Боаша и грозился уйти из команды.

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  3. samurai8888 22.12.2016 18:25 # samurai8888
    следующ сезон пару цф в сити:Агуша-Санчез
    апл можно не начинать.
    заскриньте

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  4. taxa 22.12.2016 18:25 # taxa
    Там, это, Пардью уволили...

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  5. jokerz 22.12.2016 18:25 # jokerz
    эх каклы каклы....
    нах вам все это надо?

    "Причины бессмысленной, суицидальной атаки Вооруженных сил Украины на Светлодарской дуге озвучиваются разные.
    Кто-то говорит, что в планах Генштаба ВСУ было взятие Дебальцево, кто-то рассматривает это как затянувшуюся разведку боем, прощупывание сил противника. Некоторые вообще предполагают, что отдавшие приказ об атаке командиры были пьяны.
    Однако информация, представленная «Ридусу» МГБ ДНР, свидетельствует о том, что атака была сознательно предпринята командованием 54-й бригады ВСУ с целью сокрытия хищения оружия, топлива и других средств.
    Кончился 2014 год, когда оружие могло свободно утекать по стране, тем не менее командиры не захотели отказываться от финансовых потоков, — рассказали собкору „Ридуса“. — Поэтому торговля оружием и другими выделяемыми на армию средствами продолжилась. В то же время гайки стали закручиваться: все-таки не война, все-таки попытка построить „самую боеспособную армию в Европе“.
    Таким образом, по словам собеседника, боеприпасы понадобилось списать на «сепаров».
    Для этого нужна была маленькая победоносная война. Или не очень маленькая, чтобы списать недостачу.
    Поэтому была предпринята атака. Поэтому бойцов ВСУ погнали на минное поле (украинское минное поле, нанесенное на все карты). Батальон пехоты под прикрытием бронетехники.
    Итог предсказуем. Неожиданным было то, что после отступления командование снова погнало своих бойцов на то же самое минное поле."

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  6. gusto 22.12.2016 18:20 # gusto
    Тут мог быть пост о политике

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  7. jokerz 22.12.2016 18:18 # jokerz
    "Печерский районный суд Киева постановил предоставить «возможность временного доступа к вещам и документам» в доме 23 по улице Ильинка в Москве, то есть в здании администрации президента РФ, сообщает РИА Новости.
    Украинским следователям хотелось бы найти «оригиналы заявления» Януковича от 1 марта 2014 года на имя президента России с просьбой использовать российские Вооруженные силы на территории Украины.
    Соответственно, следователям придется обратиться за помощью к «представителям компетентных органов Российской Федерации», которым также разрешен доступ к документам в здании администрации."

    ну как так то?))) не, ну тут даже сложно квалифицировать спепень и глубину заболевания внутри голов хохлов.

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  8. shera27 22.12.2016 18:17 # shera27
    интересно че там леви им говорит, чтобы те подписывали контракт? в арсенале сука так не умеют.

    ну и пакет как всегда однообразен

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  9. alex-lampard 22.12.2016 18:14 # alex-lampard
    Когда Почетинно уже сменит позу при подписании контракта.

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  10. gusto 22.12.2016 18:07 # gusto
    Шикарный креатив от михи в виде опросника. Лучший опросник в истории фапла (нет)

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  11. ooaaaa 22.12.2016 18:03 # ooaaaa
    Liverpool have been Christmas Day runner-ups on eight occasions since 1892 and won the title in six of those seasons

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  12. godcapper 22.12.2016 17:54 # godcapper
    нужно конечно быть тотальнейшим аутистом чтобы залипать во всякую шляпу типа ufc бои разные и прочий калл

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  13. terrann 22.12.2016 17:52 # terrann
    Кто сморел как пи3дят вархэма? Норм его о6оссали

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  14. mcfaden 22.12.2016 17:51 # mcfaden
    Это мой пездюк.

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  15. reddevil13 22.12.2016 17:51 # reddevil13
    Кто смотрел Драйв? Норм фильмец?

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  16. warham 22.12.2016 17:25 # warham
    Кто смотрел Инферно? Норм фильмец?

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  17. gusto 22.12.2016 17:22 # gusto
    Кстати да, Аллен >вейналдум, разве нет?

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  18. mane 22.12.2016 17:17 # mane
    Клопп сделает из Дракслера топище. Венгер - нытика и наемника

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  19. multazar 22.12.2016 17:17 # multazar
    один из самых переоценных киперов наравне с дегеем.
    куртуа, навас и облак лучшие на своей позиции сейчас в мире.

    зы. самый переоценка - гнойер.

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  20. luckymen 22.12.2016 17:14 # luckymen
    Куртуа один сильнее всех киперов апл вместе взятых

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