Льорис останется в "Тоттенхэме" до 2022 года

"Тоттенхэм" официально объявил о подписании нового контракта до 2022 года со своим капитаном Уго Льорисом.

Дважды став Голкипером Года во французской Лиге 1, 31 августа 2012 Льорис сменил "Лион" на "Тоттенхэм". С тех пор Уго является бессменным первым номером "шпор", а с августа 2015 — и капитаном.



Сейчас на счету Льориса 189 матчей за "Тоттенхэм" с учетом всех соревнований, включая 37 в прошлом сезоне Премьер-Лиги, когда "Тоттенхэм" впервые в своей истории финишировал на третьем месте и пропустил только 35 голов, что тоже является клубным рекордом.



До недавних пор насчет будущего 29-летнего француза существовали большие сомнения — Льорису никак не удавалось договориться об условиях нового контракта, и Уго даже заявил, что хочет отложить этот диалог и сосредоточиться на игре в футбол.



Тем не менее, разногласия были преодолены, и в преддверии насыщенного праздничного периода Льорис согласился продлить свое пребывание в Северном Лондоне до 2022 года.