Льорис останется в "Тоттенхэме" до 2022 года
"Тоттенхэм" официально объявил о подписании нового контракта до 2022 года со своим капитаном Уго Льорисом.
Дважды став Голкипером Года во французской Лиге 1, 31 августа 2012 Льорис сменил "Лион" на "Тоттенхэм". С тех пор Уго является бессменным первым номером "шпор", а с августа 2015 — и капитаном.
Сейчас на счету Льориса 189 матчей за "Тоттенхэм" с учетом всех соревнований, включая 37 в прошлом сезоне Премьер-Лиги, когда "Тоттенхэм" впервые в своей истории финишировал на третьем месте и пропустил только 35 голов, что тоже является клубным рекордом.
До недавних пор насчет будущего 29-летнего француза существовали большие сомнения — Льорису никак не удавалось договориться об условиях нового контракта, и Уго даже заявил, что хочет отложить этот диалог и сосредоточиться на игре в футбол.
Тем не менее, разногласия были преодолены, и в преддверии насыщенного праздничного периода Льорис согласился продлить свое пребывание в Северном Лондоне до 2022 года.
22.12.2016 16:15
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Последние комментарии:
Hugo Lloris
(ответить)
С тех пор Уго является бессменным первым номером "шпор"
Он под 39 летним Фриделем целый сезон сидел и из-за этого жаловался на Вилаша-Боаша и грозился уйти из команды.
(ответить)
следующ сезон пару цф в сити:Агуша-Санчез
апл можно не начинать.
заскриньте
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Там, это, Пардью уволили...
(ответить)
эх каклы каклы....
нах вам все это надо?
"Причины бессмысленной, суицидальной атаки Вооруженных сил Украины на Светлодарской дуге озвучиваются разные.
Кто-то говорит, что в планах Генштаба ВСУ было взятие Дебальцево, кто-то рассматривает это как затянувшуюся разведку боем, прощупывание сил противника. Некоторые вообще предполагают, что отдавшие приказ об атаке командиры были пьяны.
Однако информация, представленная «Ридусу» МГБ ДНР, свидетельствует о том, что атака была сознательно предпринята командованием 54-й бригады ВСУ с целью сокрытия хищения оружия, топлива и других средств.
Кончился 2014 год, когда оружие могло свободно утекать по стране, тем не менее командиры не захотели отказываться от финансовых потоков, — рассказали собкору „Ридуса“. — Поэтому торговля оружием и другими выделяемыми на армию средствами продолжилась. В то же время гайки стали закручиваться: все-таки не война, все-таки попытка построить „самую боеспособную армию в Европе“.
Таким образом, по словам собеседника, боеприпасы понадобилось списать на «сепаров».
Для этого нужна была маленькая победоносная война. Или не очень маленькая, чтобы списать недостачу.
Поэтому была предпринята атака. Поэтому бойцов ВСУ погнали на минное поле (украинское минное поле, нанесенное на все карты). Батальон пехоты под прикрытием бронетехники.
Итог предсказуем. Неожиданным было то, что после отступления командование снова погнало своих бойцов на то же самое минное поле."
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Тут мог быть пост о политике
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"Печерский районный суд Киева постановил предоставить «возможность временного доступа к вещам и документам» в доме 23 по улице Ильинка в Москве, то есть в здании администрации президента РФ, сообщает РИА Новости.
Украинским следователям хотелось бы найти «оригиналы заявления» Януковича от 1 марта 2014 года на имя президента России с просьбой использовать российские Вооруженные силы на территории Украины.
Соответственно, следователям придется обратиться за помощью к «представителям компетентных органов Российской Федерации», которым также разрешен доступ к документам в здании администрации."
ну как так то?))) не, ну тут даже сложно квалифицировать спепень и глубину заболевания внутри голов хохлов.
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интересно че там леви им говорит, чтобы те подписывали контракт? в арсенале сука так не умеют.
ну и пакет как всегда однообразен
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Когда Почетинно уже сменит позу при подписании контракта.
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Шикарный креатив от михи в виде опросника. Лучший опросник в истории фапла (нет)
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Liverpool have been Christmas Day runner-ups on eight occasions since 1892 and won the title in six of those seasons
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нужно конечно быть тотальнейшим аутистом чтобы залипать во всякую шляпу типа ufc бои разные и прочий калл
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Кто сморел как пи3дят вархэма? Норм его о6оссали
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Это мой пездюк.
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Кто смотрел Драйв? Норм фильмец?
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Кто смотрел Инферно? Норм фильмец?
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Кстати да, Аллен >вейналдум, разве нет?
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Клопп сделает из Дракслера топище. Венгер - нытика и наемника
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один из самых переоценных киперов наравне с дегеем.
куртуа, навас и облак лучшие на своей позиции сейчас в мире.
зы. самый переоценка - гнойер.
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Куртуа один сильнее всех киперов апл вместе взятых
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