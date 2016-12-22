Балотелли обсуждает возвращение в Англию

Нападающий Марио Балотелли, ныне выступающий за "Ниццу", может в третий раз приехать играть в Англию — переговоры об этом уже ведутся.

Несмотря на удаление во вчерашнем матче против "Бордо", этот сезон можно по праву назвать лучшим для Балотелли за последние годы. 26-летний итальянец забил 10 голов в 14 матчах, чем привлек внимание тренера своей сборной и клубов Премьер-Лиги.



Как признается агент Мино Райола, экс-нападающий "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" действительно общается с представителями Премьер-Лиги, но пока переговоры в слишком ранней стадии.



"Это может случиться. Мы уже ведем переговоры с английскими клубами, но пока слишком рано что-либо обещать. Мы с Марио предпочитаем двигаться день за днем".



"Я всегда знал, что Марио вернется в свою лучшую форму. В своем последнем сезоне в "Ливерпуле" он был очень спокойным человеком, он больше не давал волю эмоциям так, как прежде", — сообщил Райола talkSPORT.