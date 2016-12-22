Балотелли обсуждает возвращение в Англию

Марио Балотелли Нападающий Марио Балотелли, ныне выступающий за "Ниццу", может в третий раз приехать играть в Англию — переговоры об этом уже ведутся.

Несмотря на удаление во вчерашнем матче против "Бордо", этот сезон можно по праву назвать лучшим для Балотелли за последние годы. 26-летний итальянец забил 10 голов в 14 матчах, чем привлек внимание тренера своей сборной и клубов Премьер-Лиги.

Как признается агент Мино Райола, экс-нападающий "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" действительно общается с представителями Премьер-Лиги, но пока переговоры в слишком ранней стадии.

"Это может случиться. Мы уже ведем переговоры с английскими клубами, но пока слишком рано что-либо обещать. Мы с Марио предпочитаем двигаться день за днем".

"Я всегда знал, что Марио вернется в свою лучшую форму. В своем последнем сезоне в "Ливерпуле" он был очень спокойным человеком, он больше не давал волю эмоциям так, как прежде", — сообщил Райола talkSPORT.


Метки Балотелли, Ницца

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2016 16:00

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 22.12.2016 20:38 # tigerpool
    В мю его к чмоуру

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  2. division 22.12.2016 17:17 # division
    обратно к копченым хочет

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  3. arkan 22.12.2016 16:36 # arkan
    домой в СИТИ!

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  4. babsez 22.12.2016 16:26 # babsez
    Остался бы в Ницце и боролся за лигу1, в следущем сезоне в ЛЧ играл бы. Неблагодарный

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  5. blackdreamer 22.12.2016 16:10 # blackdreamer
    арсинал хочет себе
    давно не били ебало пучеглазому и не ебали собак алексиса

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  6. f345 22.12.2016 16:09 # f345
    В чемпионшип разве что.

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  7. gerrard08 22.12.2016 16:07 # gerrard08
    Благодарность ницце)

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