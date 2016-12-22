Балотелли обсуждает возвращение в Англию
Нападающий Марио Балотелли, ныне выступающий за "Ниццу", может в третий раз приехать играть в Англию — переговоры об этом уже ведутся.
Несмотря на удаление во вчерашнем матче против "Бордо", этот сезон можно по праву назвать лучшим для Балотелли за последние годы. 26-летний итальянец забил 10 голов в 14 матчах, чем привлек внимание тренера своей сборной и клубов Премьер-Лиги.
Как признается агент Мино Райола, экс-нападающий "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" действительно общается с представителями Премьер-Лиги, но пока переговоры в слишком ранней стадии.
"Это может случиться. Мы уже ведем переговоры с английскими клубами, но пока слишком рано что-либо обещать. Мы с Марио предпочитаем двигаться день за днем".
"Я всегда знал, что Марио вернется в свою лучшую форму. В своем последнем сезоне в "Ливерпуле" он был очень спокойным человеком, он больше не давал волю эмоциям так, как прежде", — сообщил Райола talkSPORT.
22.12.2016 16:00
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Последние комментарии:
В мю его к чмоуру
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обратно к копченым хочет
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домой в СИТИ!
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Остался бы в Ницце и боролся за лигу1, в следущем сезоне в ЛЧ играл бы. Неблагодарный
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арсинал хочет себе
давно не били ебало пучеглазому и не ебали собак алексиса
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В чемпионшип разве что.
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Благодарность ницце)
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