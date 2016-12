Светская хроника за четверг

"Манчестер Юнайтед" потратит 180 миллионов фунтов в следующем году Юлиан Драсклер может перейти в "Арсенал" или "Ливерпуль". ПСЖ снова поманит Арсена Венгера. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Защитник "Бенфики" Виктор Линделеф сообщил друзьям, что переходит в "Манчестер Юнайтед". (Daily Mirror)



В течение двух ближайших трансферных окон "Юнайтед" потратит 180 миллионов фунтов на покупку Линделефа, Нелсона Семеду, Тьемуэ Бакайоко и Антуана Гризманна. (The Telegraph)



После приобретения Линделефа "Юнайтед" может отказаться от Криса Смоллинга. (Daily Express)



"Юнайтед" и "Арсенал" сражаются за полузащитника "Вест Хэма" Димитри Пайе. (Daily Star)



"Челси" отказался от претензий на атакующего полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса из-за чересчур высокой цены за колумбийца — 60 млн. фунтов. (The Sun)



ПСЖ включился в борьбу за защитника "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка. (L'Equipe)



Полузащитник "Вольфсбурга" Юлиан Драсклер все еще рассматривает вариант с переходом в "Арсенал" вместо ПСЖ. (Daily Mirror)



Также в услугах Драсклера заинтересован "Ливерпуль". (The Times)



"Вест Хэм" может в третий раз арендовать защитника "Арсенала" Карла Дженкинсона. (Evening Standard)



"Манчестер Сити" положил глаз на защитника "Шахтера" Дарио Срну. (Mundo Deportivo)



Скауты "Ливерпуля" следят за вингером "Кристал Пэлас" Уилфридом Захой. (Daily Star)



"Ливерпулю" интересен голкипер "Торино" Джо Харт, правами на которого владеет "Сити". (Daily Mirror)



"Саутгемптон", дортмундская "Боруссия" и "Вольфсбург" интересуются защитником "Тоттенхэма" Кевином Виммером. (Evening Standard)



"Кристал Пэлас" и "Суонси" проявляют интерес к нападающему "Ньюкасла" Александару Митровичу. (Daily Mail)



"Ньюкасл" включился в борьбу за плеймейкера "Халла" Роберта Снодграсса, доступного в январе за 5 млн. фунтов. (Daily Star)



Другое



ПСЖ в третий раз попробует переманить главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера. (The Sun)



FA предложит рулевому "Рейнджерс" Марку Уорбертону пост главного тренера сборной Англии. (Daily Mail)



Экс-полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард был замечен наблюдающим за тренировкой команды Антонио Конте. (Daily Mail)



Голкипер "Стоука" Джек Бутланд пропустит еще два-три месяца из-за продолжающихся проблем с лодыжкой. (The Telegraph)



Нападающий "Саутгемптона" Чарли Остин пропустит четыре месяца с травмой плеча. (Daily Mail)



Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип, вероятно, избежит наказания со стороны ФИФА за отказ от участия в Кубке Африки. (Liverpool Echo)



Плеймейкер "Юнайтед" Генрих Мхитарян шестой раз подряд был признан Игроком Года в Армении. (Daily Mail)