Моуриньо подпишет максимум одного новичка
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заверил, что его клуб сделает максимум одно приобретение в зимнее трансферное окно.
В последние дни все активнее муссируется информация о желании "дьяволов" заполучить центрального защитника "Бенфики" Виктора Линделефа. Называется даже сумма трансфера - 38 миллионов фунтов.
Со слов Моуриньо можно сделать вывод, что "Юнайтед" действительно заинтересован в шведском защитнике, но Жозе уже заверил: покупать кого-то еще клуб не собирается.
"На передовицах португальских газет постоянно всплывают игроки, которых сватают в "Манчестер Юнайтед". Это нормально, ведь я родился в этой стране, но я продолжаю говорить, что мне нравится моя команда".
"Летом проще закупаться игроками, чем зимой, поскольку вам предоставлено больше времени и у вас есть выбор. Давайте посмотрим, что произойдет непосредственно в январе. Если мы купим игрока, значит, так тому и быть. Но покупать двух, трех или даже четырех игроков мы, конечно, не собираемся".
"Если мы позволим кому-то уйти, то это будет связано только с желанием конкретного игрока. Мы не будем давить на футболистов, чтобы они поскорее покинули клуб", - приводит слова Моуриньо ESPN.
22.12.2016 14:00
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Последние комментарии:
купят самедова
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всего 1 приобретение, лямов так за 80
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ну нахера защитника.
вингер нужен, вингер! ну или опорник.
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занчит борьбу только за зону ЛЕ вести собирается жозеу. смирился с топ-4 сформированной
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