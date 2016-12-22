Моуриньо подпишет максимум одного новичка

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заверил, что его клуб сделает максимум одно приобретение в зимнее трансферное окно.

В последние дни все активнее муссируется информация о желании "дьяволов" заполучить центрального защитника "Бенфики" Виктора Линделефа. Называется даже сумма трансфера - 38 миллионов фунтов.

Со слов Моуриньо можно сделать вывод, что "Юнайтед" действительно заинтересован в шведском защитнике, но Жозе уже заверил: покупать кого-то еще клуб не собирается.

"На передовицах португальских газет постоянно всплывают игроки, которых сватают в "Манчестер Юнайтед". Это нормально, ведь я родился в этой стране, но я продолжаю говорить, что мне нравится моя команда".

"Летом проще закупаться игроками, чем зимой, поскольку вам предоставлено больше времени и у вас есть выбор. Давайте посмотрим, что произойдет непосредственно в январе. Если мы купим игрока, значит, так тому и быть. Но покупать двух, трех или даже четырех игроков мы, конечно, не собираемся".

"Если мы позволим кому-то уйти, то это будет связано только с желанием конкретного игрока. Мы не будем давить на футболистов, чтобы они поскорее покинули клуб", - приводит слова Моуриньо ESPN.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, трансферы

Автор foxmcfc   

Дата 22.12.2016 14:00

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  1. blackdreamer 22.12.2016 16:11 # blackdreamer
    купят самедова

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  2. ugunner4 22.12.2016 15:12 # ugunner4
    всего 1 приобретение, лямов так за 80

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  3. jerry-maguire 22.12.2016 14:27 # jerry-maguire
    ну нахера защитника.
    вингер нужен, вингер! ну или опорник.

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  4. j-silver 22.12.2016 14:05 # j-silver
    занчит борьбу только за зону ЛЕ вести собирается жозеу. смирился с топ-4 сформированной

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