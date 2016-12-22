"Сити" готовит 50 миллионов фунтов за Ван Дейка

"Манчестер Сити" планирует предложить 50 миллионов фунтов за центрального защитника "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка.

Несмотря на то, что спортивный директор "Сити" Чики Бегиристайн исключил приобретение новых игроков в январе, "горожане" уже на протяжении двух недель ведут предварительные переговоры о покупке 25-летнего Ван Дейка.



Как сообщает Daily Mail, голландец в курсе того, что им интересуется клуб с "Этихад": Виргилу будет нелегко устоять перед соблазном выступить в Лиге Чемпионов, поэтому заручиться согласием игрока "Сити" сможет без проблем.



По информации источника, "горожане" планируют заполучить Ван Дейка уже в зимнее трансферное, но если договориться с "Саутгемптоном" не удастся, клуб продолжит следить за прогрессом игрокам и перенесет сделку на лето.