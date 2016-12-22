"Сити" готовит 50 миллионов фунтов за Ван Дейка
"Манчестер Сити" планирует предложить 50 миллионов фунтов за центрального защитника "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка.
Несмотря на то, что спортивный директор "Сити" Чики Бегиристайн исключил приобретение новых игроков в январе, "горожане" уже на протяжении двух недель ведут предварительные переговоры о покупке 25-летнего Ван Дейка.
Как сообщает Daily Mail, голландец в курсе того, что им интересуется клуб с "Этихад": Виргилу будет нелегко устоять перед соблазном выступить в Лиге Чемпионов, поэтому заручиться согласием игрока "Сити" сможет без проблем.
По информации источника, "горожане" планируют заполучить Ван Дейка уже в зимнее трансферное, но если договориться с "Саутгемптоном" не удастся, клуб продолжит следить за прогрессом игрокам и перенесет сделку на лето.
22.12.2016 13:00
Просмотров: 2085
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
норм так связка была бы) Стоунз и Ван Дейк
(ответить)
дайте тогда Отаменди в ливер лямов за 30
(ответить)
Максимович из Астаны В разы лучше этого голандца, и цена за него максимум 5 млн
(ответить)
нормальным клубам за 25
а мешкам типо мю и мс за 50
(ответить)
Всплеск в игре и тут же завышенный ценник и пару даунов, которые хотят купить.
Стоунса уже взяли за 50, топарь лютый, что в запас присел!
А вот Хамеса брать за 50 лямов синим - самое оно!
(ответить)
не перейдет
(ответить)
MU VI лошки
(ответить)
нам бы отлично подошёл
(ответить)
больше 25 млн не стоит
(ответить)
Норм, упаковываем. Пригородные уже могут начинать ныть
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий