"Сити" готовит 50 миллионов фунтов за Ван Дейка

Виргил Ван Дейк "Манчестер Сити" планирует предложить 50 миллионов фунтов за центрального защитника "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка.

Несмотря на то, что спортивный директор "Сити" Чики Бегиристайн исключил приобретение новых игроков в январе, "горожане" уже на протяжении двух недель ведут предварительные переговоры о покупке 25-летнего Ван Дейка.

Как сообщает Daily Mail, голландец в курсе того, что им интересуется клуб с "Этихад": Виргилу будет нелегко устоять перед соблазном выступить в Лиге Чемпионов, поэтому заручиться согласием игрока "Сити" сможет без проблем.

По информации источника, "горожане" планируют заполучить Ван Дейка уже в зимнее трансферное, но если договориться с "Саутгемптоном" не удастся, клуб продолжит следить за прогрессом игрокам и перенесет сделку на лето.



Метки Ван Дейк, Манчестер Сити, Саутгемптон

Автор foxmcfc   

Дата 22.12.2016 13:00

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Последние комментарии:




  1. makitoki 22.12.2016 16:22 # makitoki
    норм так связка была бы) Стоунз и Ван Дейк

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  2. kumis-ispaketov 22.12.2016 14:21 # kumis-ispaketov
    дайте тогда Отаменди в ливер лямов за 30

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  3. bagi-liverpool 22.12.2016 14:07 # bagi-liverpool
    Максимович из Астаны В разы лучше этого голандца, и цена за него максимум 5 млн

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  4. blackdreamer 22.12.2016 13:53 # blackdreamer
    нормальным клубам за 25
    а мешкам типо мю и мс за 50

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  5. sellman 22.12.2016 13:52 # sellman
    Всплеск в игре и тут же завышенный ценник и пару даунов, которые хотят купить.
    Стоунса уже взяли за 50, топарь лютый, что в запас присел!

    А вот Хамеса брать за 50 лямов синим - самое оно!

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  6. farot 22.12.2016 13:43 # farot
    не перейдет

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  7. power 22.12.2016 13:16 # power
    MU VI лошки

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  8. largo-winch 22.12.2016 13:13 # largo-winch
    нам бы отлично подошёл

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  9. luckymen 22.12.2016 13:02 # luckymen
    больше 25 млн не стоит

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  10. mihajlo-fan 22.12.2016 13:00 # mihajlo-fan
    Норм, упаковываем. Пригородные уже могут начинать ныть

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