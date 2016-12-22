"Сити" оценил Насри в 21 миллион фунтов

Самир Насри "Манчестер Сити" потребовал у "Севильи" 21 миллион фунтов за полузащитника Самира Насри, который этот сезон проводит в испанском клубе на правах аренды.

29-летнему французу не нашлось места в планах главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы, зато Самир очень достойно выглядит в Испании, отметившись тремя голами и одной результативной передачей за "Севилью".

Действующие победители Лиги Европы не скрывают своего желания сохранить Насри, однако для этого им придется хорошо потратиться, ведь "Сити" желает вернуть большую часть средств из тех 24 млн. фунтов, за которые в 2011 году Самир был приобретен у "Арсенала".

Как сообщает The Telegraph, "Сити" комфортно себя чувствует в этой ситуации, ведь после окончания этого сезона у Насри останется еще два полных года по контракту.


Метки Манчестер Сити, Насри, Севилья

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2016 12:00

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  1. blackdreamer 22.12.2016 16:11 # blackdreamer
    в итоге вернут из аренды потому что жадные пидарасы заломили цену
    и через годок за 5 или свободным а арсинал

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  2. gerrard08 22.12.2016 14:20 # gerrard08
    Да нее, с 7 до 11 лямов, и то это будет очень болезненно для севильцев)

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  3. hammersmith 22.12.2016 13:11 # hammersmith
    в аснл его

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  4. askarko 22.12.2016 12:39 # askarko
    в цифре 21 запятую пропустили

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  5. raka-eve 22.12.2016 12:02 # raka-eve
    жирновато,с другой стороны, 21 млн сейчас и 24 млн в 2011 это две суммы, различающиеся раза в 2 наверное в плане того, каких игроков на эти деньги можно было купить 5 лет назад и сейчас.

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