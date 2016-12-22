"Сити" оценил Насри в 21 миллион фунтов

"Манчестер Сити" потребовал у "Севильи" 21 миллион фунтов за полузащитника Самира Насри, который этот сезон проводит в испанском клубе на правах аренды.

29-летнему французу не нашлось места в планах главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы, зато Самир очень достойно выглядит в Испании, отметившись тремя голами и одной результативной передачей за "Севилью".



Действующие победители Лиги Европы не скрывают своего желания сохранить Насри, однако для этого им придется хорошо потратиться, ведь "Сити" желает вернуть большую часть средств из тех 24 млн. фунтов, за которые в 2011 году Самир был приобретен у "Арсенала".



Как сообщает The Telegraph, "Сити" комфортно себя чувствует в этой ситуации, ведь после окончания этого сезона у Насри останется еще два полных года по контракту.