"Челси" попробует купить Сидибе и Бакайоко после продажи Оскара

Тьемуэ Бакайоко "Челси" надеется немедленно потратить 60 миллионов фунтов, что будут выручены с продажи Оскара в "Шанхай СИПГ". На место бразильского полузащитника "синие" могут купить сразу двух игроков "Монако".

Сделка по переезду Оскара в Китай полностью согласована. Бразилец уже не фигурирует в планах Антонио Конте и даже попрощался со своими партнерами по команде, готовясь к отъезду в Шанхай с наступлением января.

Как сообщает The Guardian, "Челси" не будет откладывать вырученные за Оскара деньги в дальний ящик и постарается обеспечить Конте усиление на вторую половину сезона в январе.

По информации издания, приоритетными целями "синих" могут стать 24-летний крайний защитник Джибриль Сидибе и 22-летний полузащитник Тьемуэ Бакайоко из "Монако". Обоих игроков неоднократно просматривали скауты "Челси" и лично технический директор Майкл Эменало.

Несмотря на финансовые возможности "синих", переманить Бакайоко и Сидибе в январе будет непросто, ведь "Монако", обидчик "Тоттенхэма" на групповом этапе, все еще участвует в Лиге Чемпионов и в 1/8 финала встречается с "Манчестер Сити".

В качестве альтернатив паре из "Монако" лондонцы рассматривают Симона Кьяера из "Фенербахче", Антонио Рюдигера и Раджу Наингголана из "Ромы".

Кроме того, часть денег с продажи Оскара "Челси" направит на новый улучшенный контракт для нападающего Диего Косты. 28-летний испанец сможет увеличить свою зарплату до 200 тыс. фунтов в неделю, если согласится продлить свое пребывание на "Стэмфорд Бридж".


Метки Бакайоко, Оскар, Сидибе, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2016 11:00

Количество просмотров Просмотров: 3179

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Последние комментарии:




  1. sausage 22.12.2016 14:20 # sausage
    Выкупят негритят у одного из лидеров Лиги 1 и отправят в аренду в Витесс.

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  2. gerrard08 22.12.2016 14:18 # gerrard08
    Ну..почти Хамесы..

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  3. sausage 22.12.2016 14:18 # sausage
    "часть денег с продажи Оскара "Челси" направит на новый улучшенный контракт для нападающего Диего Косты", сук)))) отложат в кубышку, чтоб выплачивать прибавку))) Кто это пишет?

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  4. blackdreamer 22.12.2016 13:53 # blackdreamer
    конте любят в перерывах потеребить большие черные хуи
    а глорики с фапла тоже всегда мечтали и мечтают

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  5. udaff 22.12.2016 13:37 # udaff
    Кто это, блеать?

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  6. shera27 22.12.2016 13:30 # shera27
    а вот эти реальные топари

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  7. noel-gitman 22.12.2016 12:35 # noel-gitman
    Пропишите Сидибе в поисковике картинок Гугл. Членсе всегда любили почернее

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  8. ask 22.12.2016 11:55 # ask
    Крутые оба! Буду рад если их возьмут, но вряд ли Монако их отпустит так как они в ЛЧ прошли дальше.

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  9. vakudza05 22.12.2016 11:51 # vakudza05
    Сомнительные покупки,хотя у Эменало были топовые попадания

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  10. j-silver 22.12.2016 11:13 # j-silver
    ну если этих топов выхватят, чемпик можно и не продолжать

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  11. liverfun 22.12.2016 11:07 # liverfun
    норм монако раскрутились, хоть и не смотрю их игры, но их стата в чемпе франции, выход в плов лч с 1 места о многом говорят. плюс они продают своих лучших игроков и при этом ничего не теряют. грамотная селекция у клуба, возможно лучшие сейчас в европе по этому показателю

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  12. mane 22.12.2016 11:01 # mane
    Конте видно предпочитает горький шоколад

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