"Челси" попробует купить Сидибе и Бакайоко после продажи Оскара

"Челси" надеется немедленно потратить 60 миллионов фунтов, что будут выручены с продажи Оскара в "Шанхай СИПГ". На место бразильского полузащитника "синие" могут купить сразу двух игроков "Монако".

Сделка по переезду Оскара в Китай полностью согласована. Бразилец уже не фигурирует в планах Антонио Конте и даже попрощался со своими партнерами по команде, готовясь к отъезду в Шанхай с наступлением января.



Как сообщает The Guardian, "Челси" не будет откладывать вырученные за Оскара деньги в дальний ящик и постарается обеспечить Конте усиление на вторую половину сезона в январе.



По информации издания, приоритетными целями "синих" могут стать 24-летний крайний защитник Джибриль Сидибе и 22-летний полузащитник Тьемуэ Бакайоко из "Монако". Обоих игроков неоднократно просматривали скауты "Челси" и лично технический директор Майкл Эменало.



Несмотря на финансовые возможности "синих", переманить Бакайоко и Сидибе в январе будет непросто, ведь "Монако", обидчик "Тоттенхэма" на групповом этапе, все еще участвует в Лиге Чемпионов и в 1/8 финала встречается с "Манчестер Сити".



В качестве альтернатив паре из "Монако" лондонцы рассматривают Симона Кьяера из "Фенербахче", Антонио Рюдигера и Раджу Наингголана из "Ромы".



Кроме того, часть денег с продажи Оскара "Челси" направит на новый улучшенный контракт для нападающего Диего Косты. 28-летний испанец сможет увеличить свою зарплату до 200 тыс. фунтов в неделю, если согласится продлить свое пребывание на "Стэмфорд Бридж".