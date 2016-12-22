"Челси" попробует купить Сидибе и Бакайоко после продажи Оскара
"Челси" надеется немедленно потратить 60 миллионов фунтов, что будут выручены с продажи Оскара в "Шанхай СИПГ". На место бразильского полузащитника "синие" могут купить сразу двух игроков "Монако".
Сделка по переезду Оскара в Китай полностью согласована. Бразилец уже не фигурирует в планах Антонио Конте и даже попрощался со своими партнерами по команде, готовясь к отъезду в Шанхай с наступлением января.
Как сообщает The Guardian, "Челси" не будет откладывать вырученные за Оскара деньги в дальний ящик и постарается обеспечить Конте усиление на вторую половину сезона в январе.
По информации издания, приоритетными целями "синих" могут стать 24-летний крайний защитник Джибриль Сидибе и 22-летний полузащитник Тьемуэ Бакайоко из "Монако". Обоих игроков неоднократно просматривали скауты "Челси" и лично технический директор Майкл Эменало.
Несмотря на финансовые возможности "синих", переманить Бакайоко и Сидибе в январе будет непросто, ведь "Монако", обидчик "Тоттенхэма" на групповом этапе, все еще участвует в Лиге Чемпионов и в 1/8 финала встречается с "Манчестер Сити".
В качестве альтернатив паре из "Монако" лондонцы рассматривают Симона Кьяера из "Фенербахче", Антонио Рюдигера и Раджу Наингголана из "Ромы".
Кроме того, часть денег с продажи Оскара "Челси" направит на новый улучшенный контракт для нападающего Диего Косты. 28-летний испанец сможет увеличить свою зарплату до 200 тыс. фунтов в неделю, если согласится продлить свое пребывание на "Стэмфорд Бридж".
22.12.2016 11:00
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Последние комментарии:
Выкупят негритят у одного из лидеров Лиги 1 и отправят в аренду в Витесс.
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Ну..почти Хамесы..
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"часть денег с продажи Оскара "Челси" направит на новый улучшенный контракт для нападающего Диего Косты", сук)))) отложат в кубышку, чтоб выплачивать прибавку))) Кто это пишет?
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конте любят в перерывах потеребить большие черные хуи
а глорики с фапла тоже всегда мечтали и мечтают
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Кто это, блеать?
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а вот эти реальные топари
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Пропишите Сидибе в поисковике картинок Гугл. Членсе всегда любили почернее
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Крутые оба! Буду рад если их возьмут, но вряд ли Монако их отпустит так как они в ЛЧ прошли дальше.
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Сомнительные покупки,хотя у Эменало были топовые попадания
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ну если этих топов выхватят, чемпик можно и не продолжать
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норм монако раскрутились, хоть и не смотрю их игры, но их стата в чемпе франции, выход в плов лч с 1 места о многом говорят. плюс они продают своих лучших игроков и при этом ничего не теряют. грамотная селекция у клуба, возможно лучшие сейчас в европе по этому показателю
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Конте видно предпочитает горький шоколад
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