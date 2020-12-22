Райола: "Мхитарян стал более агрессивным игроком"

Генрих Мхитарян Агент Мино Райола заявил, что его клиент Генрих Мхитарян изменился после перехода в "Манчестер Юнайтед" и стал более агрессивным игроком.

Лучший игрок Бундеслиги прошлого сезона провально начал свою английскую карьеру, однако несколько недель назад ситуация стала меняться, и армянский плеймейкер быстро превратился в важное звено команды Жозе Моуриньо.

По словам Райолы, он всегда верил, что Мхитарян будет успешен в английском футболе. Агент считает, что его клиент вырос в профессиональном плане относительно прошлого сезона.

"Он доказал свой класс в Германии. Но теперь я вижу более агрессивного и целеустремленного игрока, нежели тот, которым он был в Германии. Теперь он обладает агрессивностью, которая требуется в Премьер-Лиге".

"Я знал, что Мики сможет приехать сюда и стать одним из лучших в Премьер-Лиге. Он делал это в Украине и Германии. А теперь я вижу, что у него все налаживается и в "Манчестер Юнайтед", — сообщил Райола talkSPORT.


Метки Манчестер Юнайтед, Мхитарян, Райола

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2016 10:00

Количество просмотров Просмотров: 2276

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  1. blackdreamer 22.12.2016 13:46 # blackdreamer
    шашлычки стали покупать на трафорде

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  2. halamadrid94 22.12.2016 11:57 # halamadrid94
    Как только начал играть отлично - травмировался . Удачи парню . Может войти в символическую сборную сезона , если продолжит демонстрировать свой уровень

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  3. igvalkon 22.12.2016 11:37 # igvalkon
    Не пойму: что значит провально начал карьеру? Бред какой-то. Нормально вписывался в новые реалии

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  4. narkoman 22.12.2016 11:05 # narkoman
    Тень Мозеса

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  5. j-silver 22.12.2016 11:03 # j-silver
    агрессивный армяха

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  6. ugunner4 22.12.2016 10:40 # ugunner4
    Мики Маус, бля

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  7. vakudza05 22.12.2016 10:37 # vakudza05
    мастеру по сделке можно пару раз побубнить)

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  8. ravi 22.12.2016 10:32 # ravi
    ниче, с лесорубом вроде шаукрсса встретиться разулю, смелость сразу на арарат переедет

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  9. mancunia-planet 22.12.2016 10:10 # mancunia-planet
    заткните уже ктонибудь всех этих агентов , сами всё видим

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  10. el-pistalero 22.12.2016 10:10 # el-pistalero
    здоровья Генриху и Райоле!

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  11. udaff 22.12.2016 10:08 # udaff
    Генрих очень хорош!

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  12. nemovista 22.12.2016 10:06 # nemovista
    Однозначно, удачи ему.

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