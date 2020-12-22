Райола: "Мхитарян стал более агрессивным игроком"
Агент Мино Райола заявил, что его клиент Генрих Мхитарян изменился после перехода в "Манчестер Юнайтед" и стал более агрессивным игроком.
Лучший игрок Бундеслиги прошлого сезона провально начал свою английскую карьеру, однако несколько недель назад ситуация стала меняться, и армянский плеймейкер быстро превратился в важное звено команды Жозе Моуриньо.
По словам Райолы, он всегда верил, что Мхитарян будет успешен в английском футболе. Агент считает, что его клиент вырос в профессиональном плане относительно прошлого сезона.
"Он доказал свой класс в Германии. Но теперь я вижу более агрессивного и целеустремленного игрока, нежели тот, которым он был в Германии. Теперь он обладает агрессивностью, которая требуется в Премьер-Лиге".
"Я знал, что Мики сможет приехать сюда и стать одним из лучших в Премьер-Лиге. Он делал это в Украине и Германии. А теперь я вижу, что у него все налаживается и в "Манчестер Юнайтед", — сообщил Райола talkSPORT.
22.12.2016 10:00
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Последние комментарии:
шашлычки стали покупать на трафорде
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Как только начал играть отлично - травмировался . Удачи парню . Может войти в символическую сборную сезона , если продолжит демонстрировать свой уровень
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Не пойму: что значит провально начал карьеру? Бред какой-то. Нормально вписывался в новые реалии
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Тень Мозеса
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агрессивный армяха
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Мики Маус, бля
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мастеру по сделке можно пару раз побубнить)
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ниче, с лесорубом вроде шаукрсса встретиться разулю, смелость сразу на арарат переедет
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заткните уже ктонибудь всех этих агентов , сами всё видим
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здоровья Генриху и Райоле!
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Генрих очень хорош!
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Однозначно, удачи ему.
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