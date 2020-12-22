Райола: "Мхитарян стал более агрессивным игроком"

Агент Мино Райола заявил, что его клиент Генрих Мхитарян изменился после перехода в "Манчестер Юнайтед" и стал более агрессивным игроком.

Лучший игрок Бундеслиги прошлого сезона провально начал свою английскую карьеру, однако несколько недель назад ситуация стала меняться, и армянский плеймейкер быстро превратился в важное звено команды Жозе Моуриньо.



По словам Райолы, он всегда верил, что Мхитарян будет успешен в английском футболе. Агент считает, что его клиент вырос в профессиональном плане относительно прошлого сезона.



"Он доказал свой класс в Германии. Но теперь я вижу более агрессивного и целеустремленного игрока, нежели тот, которым он был в Германии. Теперь он обладает агрессивностью, которая требуется в Премьер-Лиге".



"Я знал, что Мики сможет приехать сюда и стать одним из лучших в Премьер-Лиге. Он делал это в Украине и Германии. А теперь я вижу, что у него все налаживается и в "Манчестер Юнайтед", — сообщил Райола talkSPORT.